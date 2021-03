Dansk etapesejr i Paris-Nice, der bliver en blodig nedtur for førertrøjen

Direkte sport i tv Søndag 14. marts TV 2 16.00 Håndbold: Danmark-Nordma. (m) TV 2 Sport 14.55 Cykling: Paris-Nice, 8. etape 18.20 Ishockey: Rødovre-Rungsted 21.00 Basketball: Golden State-Utah 23.30 Basketball: Philadelphia-San Antonio TV3+ 18.00 Fodbold: FC København-FC Midtjylland TV3 Sport 14.00 Fodbold: Vejle-AaB 16.45 Fodbold: Zwolle-Ajax 19.00 Ishockey: Minnesota-Arizona 22.05 Ishockey: Detroit-Carolina TV3 Max 14.00 Håndbold: Brest-Team Esbjerg (k) 16.00 Håndbold: Odense-Kristiansand (k) 18.00 Fodbold: VfB Stuttgart-Hoffenheim 21.00 Fodbold: Paris SG-Nantes 23.00 Motorsport: Nascar Cup Series Xee 13.00 Fodbold: Southampton-Brighton 15.00 Fodbold: Leicester-Sheffield United 17.30 Fodbold: Arsenal-Tottenham 20.15 Fodbold: Manchester U-West Ham 6’eren 15.45 Håndbold: Algeriet-Tyskland (m) 18.30 Håndbold: Kroatien-Tunesien (m) 21.00 Håndbold: Portugal-Frankrig (m) Kanal5 18.15 Håndbold: Sverige-Slovenien (m) CANAL 9 16.00 Fodbold: OB-Brøndby Eurosport 1 09.20 Alpint: World Cup 10.25 Skiskydning: World Cup 12.20 Alpint: World Cup 13.30 Cykling: Tirreno-Adriatico 16.10 Cykling: Paris-Nice 17.30 Håndbold: Brasilien-Chile (m) 20.00 Håndbold: Sydkorea-Norge (m) Eurosport 2 07.50 Freestyle: World Cup 14.00 Fodbold: SønderjyskE-AC Horsens 18.00 Golf: The Players Championship TV 2 Sport X 07.55 Freestyle: World Cup, pukkelpist 10.15+13.40 Skiskydning: World Cup 15.00 Fodbold: Torino-Inter 18.00 Fodbold: Cagliari-Juventus 20.45 Fodbold: Milan-Napoli Vis mere

Cykling. På en vildt dramatisk finaleetape i Paris-Nice kunne den 28-årige Magnus Cort (EF) juble over sæsonens første triumf, da han var den hurtigste i en gruppe på godt en snes ryttere, der efter 92,7 km nåede samlet til mål i Levens.

Med i front var ikke indehaveren af den gule førertrøje sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma), der, et halvt år efter at han mistede en så godt som sikker sejr i Tour de France på næstsidste etape, genoplevede mareridtet i Sydfrankrig. Ganske vist kom sloveneren på cyklen igen efter to styrt, men i ensom jagt med flænset cykeltøj nåede han først i mål med et minus på 3.08 minutter, hvilket betød, at han dumpede ned som nr. 15 i slutstillingen. I stedet gik den samlede sejr for andet år i træk til tyskeren Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe).

Helt anderledes succesrigt forløb dagen for Roglic’ overmand i Tour de France, landsmanden Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) på etapen med de 13 mure i Tirreno-Adriatico. Hollænderen Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) kørte alene, da der manglede 50 km og oparbejdede et forspring på cirka 3 minutter. Med 19 km til mål optog Pogacar forfølgelsen, men van der Poel holdt hjem med 10 sekunder, mens Pogacar inden de to sidste etaper nu er 1.15 minut foran belgieren Wout van Aert (Jumbo-Visma). Jakob Fuglsang satte 13.49 minutter til og røg ned som nr. 21 sammenlagt med et minus på 14.41.

Håndbold. Efter det overraskende nederlag i Nordmakedonien tidligere på ugen tog de danske verdensmestre en gevaldig revanche, da den modsatte EM-kvalifikationskamp i Aalborg blev vundet 37-21. Dermed er Danmark på førstepladsen i kraft af en bedre indbyrdes målscore mod netop Nordmakedonien. Danmark førte 17-10 efter en første halvleg, hvor både Niklas Landin og Kevin Møller havde indtaget målmandsposten. Danmark mangler yderligere to kampe i EM-kvalifikationen mod Schweiz 28. april og Finland 2. maj.

Fodbold. Christian Eriksen kom på banen efter 55 minutter, da stillingen var 0-0, og var således med til at sikre Inters 2-1-sejr i Serie A ude over Torino. Eriksens aflevering dannede optakten til et straffespark begået mod Lautaro Martinez, som Romelu Lukaku omsatte til 1-0-føringen. Efter Antonio Sanabrias udligning blev Lautaro Martinez matchvinder med et hovedstød efter 85 minutter.

Håndbold. Trods en sejr i den første kamp på udebane røg Odense ud af kvindernes Champions League, da norske Vipers vandt 30-26 i returkampen. Vipers førte 19-14 ved pausen, men Odense kom tilbage og var kun bagud med ét mål, 25-26, med 8 minutter tilbage, inden Vipers afgjorde kampen og sikrede sig pladsen i kvartfinalen.

Golf. Et fantastisk putt fra 18 meter for en birdie på sidste hul sikrede Antoine Rozner sejren i Qatar Masters, der var franskmandens anden på European Tour. Med en 9.-plads opnåede Joachim B. Hansen sin bedste placering, siden han sidste år i oktober vandt Joburg Open, mens Jeff Winther efter at have ført turneringen efter de første to runder endte på en delt 14.-plads. Hverken Søren Kjeldsen, Benjamin Poke, Lucas Bjerregaard eller Rasmus Højgaard klarede cuttet til finalerunderne, og sidstnævnte er taget hjem for et træne i et par uger, men han ’afløses’ i næste uge af tvillingebror Nicolai Højgaard, der har fået plads i feltet til Magical Kenya Open som en af fem danskere.

Fodbold. FC Fredericia vandt 2-1 over Fremad Amager i den vitale kamp om at komme med i oprykningsspillet i 1. division. Nigerianeren Olakunle Olusegun bragte ellers hjemmeholdet foran, men et rødt kort efter 38 minutter til franskmanden Maxime Soulas blev udnyttet af FC Fredericia. Christian Tue Jensen udlignede lige inden pausen, og han blev også matchvinder under udeholdets massive pres i anden halvleg.

Alle resultater og stillingen i 1. division

Bordtennis. Anders Lind fik to og Mie Skov kun en enkelt kamp ved et OL-kvalifikationsstævne i Doha. Anders Lind vandt 4-1 over Daniel Gonzalez fra Puerto Rico, inden det blev 1-4 mod den rumænske EM-sølvvinder, Ovidiu Ionescu, der vandt 14-12 (efter tre danske sætbolde), 8-11, 12-10, 11-7, 11-4. Mie Skov blev besejret af den kinesiskfødte spanier Maria Xiao, der vandt 8-11, 12-10 (efter 2-8), 13-11, 7-11, 11-6, 12-10. De to danskere får en sidste OL-chance ved et europæisk kvalifikationsstævne i april.

Tennis. Det wildcard, Holger Rune har fået til Challenge Santiago Chile, betyder i første omgang en ny kamp mod den 20-årige argentiner Sebastian Baez, som den 17-årige dansker besejrede i 1. runde af den forløbne uges ATP-turnering, Chile Open.

Fodbold. FA Cup-finalen på Wembley er af et britisk udvalg udpeget som en af tre begivenheder, der skal være testbegivenhed for at genåbne for tilskuere til sportsstævner. Omfanget af tilskuere er endnu ikke fastlagt, men en negatov cotonatest er et af kravene for at blive blandt tilskuerne.

Tennis. Efter to sejre i kvalifikationen er 18-årige Clara Tauson klar til WTA 500-turneringen Sanpt Petersborg Open. Tauson var topseedet i kvalifikationen og vandt søndag 7-5, 6-2 over den 29-årige hollænder Lesley Pattinama Kerkhov, der har været nummer 58 på verdensranglisten.

Fodbold. Argentinske River Plate har indkøbt to spurvehøge, der skal sikre en flot hjemmebane. Et nyanlagt græstæppe på det nyrenoverede Estadio Monumental, hvor Argentina vandt VM-finalen i 1978, har tiltrukket en række mindre fugle, der spiser græsfrøene, og rovfuglene skal holde de ubudne gæster væk.

Golf. OL bliver uden den nuværende verdensetter, amerikaneren Dustin Johnson, der allerede har fravalgt den lange tur til Tokyo for i stedet at koncentrere sig om turneringerne på PGA Tour. »Det ligger midt i et tæt turneringsprogram for mig, så derfor har jeg hele tiden været tvivlende omkring det«, siger Johnson.

Foto: Dan Hamilton/Ritzau Scanpix

Ishockey. Nikolaj Ehlers sendte pucken fordi Frederik Andersen i Toronto Maple Leafs mål til 4-2, da Winnipeg Jets vandt 5-2 i den tredje NHL-kamp i træk mellem de to tophold i Scotia North-divisionen. Jets vandt det første 4-2, Toronto vandt det næste 4-3. Oliver Bjorkstrand leverede en assist i Columbus Blue Jackets 4-3-sejr i overtid mod Dallas Stars.

Foto: Tobias Schwarz/Ritzau Scanpix

Boksning. Den tidligere verdensmester i professionel mellemvægt Marvelous Marvin Hagler er død, 66 år gammel, oplyser hans hustru, Kay Hagler, på Facebook. Hagler vandt 62 af sine 67 kampe, hvor af 52 sejrene var før tid. Hagler vandt 13 VM-titelkampe, blandt andet et meget berømmet opgør med Thomas ’The Hitman’ Hearns i 1985, og indstillede karrieren efter et nederlag til Sugar Ray Leonard i 1987.

Tennis. Georgieren Nikoloz Basilashvili fuldførte missionen efter at have besejret tilbagevendte Roger Federer i kvartfinalen. Basilashvili vandt også finaleni Doha ved at besejre spanieren Roberto Bautista Agut 7-6, 6-2. Geogieren havde inden turneringen kun vundet 2 af sine foregående 16 kampe.

Fodbold. Premier League-bundholdet Sheffield United har efter gensidig overenskomst indstillet samarbejdet med manager Chris Wilder. Den hidtidige U23-træner, Paul Heckingbottom, overtager posten for resten af sæsonen, der fortsætter i dag med en udekamp mod Leicester.

Fodbold. Rasmus Nissen Kristensen headede et hjørnespark i mål til 2-0, da Red Bull Salzburg besejrede Admira Wacker 3-1 i den østrigske Bundesliga. Det var den 23-årige venstre backs fjerde ligamål i denne sæson.

Fodbold. Manchester City scorede tre gange i løbet af 15 minutter i starten af anden halvleg, da Fulham lørdag aften blev besejret 3-0. John Stones indledte scoringen, inden en clearing fra Joachim Andersen ramte en medspiller og blev til en frispilning af Gabriel Jesus til 2-0-målet. Serio Agüero gjorde det til 3-0 på et straffespark begået mod Ferran Torres.