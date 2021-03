Fænomenet Messi samler alle Barcelona-rekorderne

Fodbold. Argentinske Lionel Messi har tangeret og sat mange rekorder i sin tid som FC Barcelona-spiller. Mandag aften kan den femdobbelte Ballon d’Or-vinder tangere endnu en rekord. Xavi Hernandez, tidligere Barca-midtbanespiller, nåede at optræde 767 gange i karrieren for den catalanske klub. Messi har spillet en kamp færre, men mandag kan han komme op på siden af Xavi, når han sammen med resten af holdet tager imod bundproppen Huesca i La Liga. Søndag skal Barcelona møde Real Sociedad. Får Lionel Messi minutter i den kamp, bliver han den spiller i Barcelonas historie, der har spillet flest kampe for klubben. Argentineren er indehaver af mange bemærkelsesværdige rekorder i FC Barcelona. Han er spilleren med flest mål, flest assister, flest hattricks og den med flest vundne trofæer.

Fodbold. Rutinerede Nicolai Boilesen og 34-årige Lasse Schöne vender tilbage i en landsholdstrup på foreløbig 26 spillere til de tre forestående VM-kvalifikationskampe mod Israel, Moldova og Østrig. 29-årige Nicolai Boilesen er udset til en mulig rolle som venstrebenet venstre back, mens 34-årige Lasse Schöne er i spil til den centrale midtbane. Indtil videre ser landstræner Kasper Hjulmand bort fra angriberen Kasper Dolberg, fordi han er omfattet af særlige franske rejserestriktioner.

Målmænd

Kasper Schmeichel (Leicester)

Frederik Rønnow (Schalke 04)

Jonas Lössl (FC Midtjylland)

Forsvar

Daniel Wass (Valencia)

Joakim Mæhle (Atalanta)

Jens Stryger Larsen (Udinese)

Simon Kjær (AC Milan)

Andreas Christensen (Chelsea)

Jannik Vestergaard (Southampton)

Joachim Andersen (Fulham)

Nicolai Boilesen (FC København)

Henrik Dalsgaard (Brentford)

Midtbane

Christian Eriksen (Inter)

Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham)

Thomas Delaney (Dortmund)

Lasse Schöne (Heerenveen)

Mathias Jensen (Brentford)

Christian Nørgaard (Brentford)

Mikkel Damsgaard (Sampdoria)

Jens Jønsson (Cadiz)

Angreb

Martin Braithwaite (FC Barcelona)

Yussuf Poulsen (RB Leipzig)

Jonas Wind (FC København)

Robert Skov (Hoffenheim)

Andreas Cornelius (Parma)

Andreas Skov Olsen (Bologna)

Fodbold. Landstræner Albert Capellas har mandag udtaget følgende U21 EM-trup: Målmænd: Oliver Christensen, OB, Peter Vindahl Jensen, FC Nordsjælland, Mads Hermansen, Brøndby. Forsvarere: Rasmus Carstensen, Silkeborg, Mads Roerslev, Brentford, Victor Nelsson, FC København, Sebastian Hausner, AGF, Mads Bech, Brentford, Frederik Alves, West Ham, Andreas Poulsen, BM Gladbach. Midtbanespillere/angribere: Magnus Kofod Andersen, FC Nordsjælland, Nikolas Nartey, Sandhausen, Nikolai Laursen, FC Emmen, Victor Jensen, FC Nordsjælland, Morten Hjulmand, Lecce, Jesper Lindstrøm, Brøndby, Carlo Holse, Rosenborg, Anders Dreyer, FC Midtjylland, Gustav Isaksen, FC Midtjylland, Jacob Bruun-Larsen, Anderlecht, Mohamed Daramy, FC København, Nikolai Baden Frederiksen, Juventus, Wahid Baghir, Vejle.

Fodbold. Cheftræner Jakob Michelsen stopper i superligaklubben OB med omgående virkning, skriver klubben på sin hjemmeside. Det var tidligere meldt ud, at hans kontrakt, som løb frem til sommer, ikke ville blive forlænget, men mandag har klubben besluttet at skille sig af med træneren med øjeblikkelig virkning. Sportschef Michael Hemmingsen overtager holdet i en rolle som manager resten af sæsonen med hjælp fra det eksisterende trænerteam. Michael Hemmingsen har tidligere været cheftræner for OB tilbage i 2007. OB tabte søndag på hjemmebane 0-3 til Brøndby.

Hattrick-mageren mod OB, Brøndbys Mikael Uhre (midt), tiljubles af holdkammeraterne. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Fodbold. Brøndby er så småt begyndt at stikke af i kampen om superligaguldet. Søndag vandt de blå-gule stensikkert over OB og har nu 4 point ned til FC Midtjylland på andenpladsen. Midtjydernes Alexander Scholz, der selv var med til at spille 0-0 mod FC København søndag aften, letter på hatten for Brøndbys niveau. »Jeg tænker bare, at de er gode. De får slet ikke nok kredit for det, de gør. Da vi mødte dem, synes jeg, vi var heldige med at vinde«, siger han med henvisning til FCM-sejren på 1-0 over Brøndby i slutningen af februar. Siden det opgør har FC Midtjylland tabt to kampe og spillet en uafgjort i ligaen, mens Brøndby har hentet syv point af ni mulige.

FAKTA Direkte sport i tv TV3+ 21.00 Fodbold: W.hampton-Liverpool TV3 Sport 19.00 Fodbold: AGF-Randers FC 00.05 Ishockey: Buffalo-Washington Eurosport 1 13.30 Cykling: Tirreno-Adriatico TV 2 Sport X 11.00 Tennis: ATP fra Dubai 21.00 Fodbold: Barcelona-Huesca 01.00 Basketball: Brooklyn-NY Knicks

Tennis. Den tidligere verdensetter i tennis Kim Clijsters melder afbud til Miami Open, som hun ellers har fået et wildcard til. Afbuddet til turneringen, som begynder 22. marts, skyldes, at 37-årige Clijsters ikke er i god nok form, blandt efter et covid-19-forløb i januar. Det skriver hun på Twitter. »Jeg havde covid i januar, og selv om symptomerne var milde, så forstyrrede det mit træningsprogram«, skriver Clijster og uddyber, at hun ikke er, hvor hun »... ønsker at være«.

Tennis. To danske mænd er mandag i kamp på ATP’s Challenger Tour. I Santiago skal Holger Rune i eftermiddag møde argentinske Sebastian Baez i 1. runde, og vinder danskeren det opgør, kan han meget vel løbe ind i en noget stærkere argentiner, 4.-seedede Facundo Bagnis, i 2. runde. I Cleveland spiller 4.-seedede Mikael Torpegaard sent i aften 1. runde mod Monacos Lucas Catarina, der er kommet med som reserve.

Ridesport. Et udbrud af herpes blandt heste skaber problemer for kvalifikationen til OL i Tokyo. Flere danske topryttere og deres heste skulle efter planen have brugt den kommende tid på at klare kvalifikationskravet til legene i Japans hovedstad, men det har virussen sat en foreløbig stopper for. I øjeblikket er kvalifikationsstævner over det meste af Europa aflyst frem til 11. april på grund af den smitsomme sygdom. Elitechef i Dansk Ride Forbund, Kimi Nielsen, fortæller, at det presser flere af de danske topryttere. Danmark har sikret sig adgang til legene i de tre discipliner – dressur, spring og military – men det er endnu ikke afgjort, hvem der skal repræsentere Danmark. »Forhåbentlig kommer vi i gang igen i april, men jeg er nødt til at sige forhåbentlig. Stikker det helt af, så stævnerne i april og maj også ryger, så er vi virkelig udfordret«, siger Kimi Nielsen.

NFL. Efter en glorværdig karriere siger Drew Brees nu stop i NFL. Stjerne-quarterbacken, der har spillet 20 sæsoner i den hårdtslående liga for amerikansk fodbold, har spillet sin sidste kamp og stopper karrieren. Det meddeler han på Instagram. Brees startede karrieren hos San Diego Chargers i 2001, men er mest kendt for sine 15 år hos New Orleans Saints. Brees kom til holdet i 2006, året efter New Orleans blev ramt af voldsomme skader efter orkanen Katrinas hærgen, og førte hurtigt holdet til nye højder. Det kulminerede i 2009-sæsonen, hvor Saints vandt Super Bowl. Det skulle dog vise sig at blive Brees’ højdepunkt i klubben. Det blev således Saints’ eneste mesterskab med Drew Brees ved roret.

Fodbold. Australske Samantha Kerr leverede et fornemt hattrick og en saltomortale, da Chelseas kvinder søndag vandt 6-0 over Bristol City i den engelske Liga Cup-finale. Pernille Harder sad på Chelseas bænk gennem hele opgøret.

Fodbold. Tidligere Uefa-præsident Michel Platini skal optræde i to forskellige Fifa-retssager – som anklaget og vidnei denne uge. Mandag og tirsdag skal han ved retten i Bern ud i den sidste høring omhandlende anklagerne mod ham selv i en sag om korruption. Altså sagen, som fik Fifa til at udelukke ham og Blatter fra al fodbold i mange år. Sagens kerne er den efterhånden meget omtalte betaling på to millioner schweizerfranc fra Blatter til Platini i 2011. Betalingen faldt kort før, Platini undlod at stille op som modkandidat til Blatter til Fifas præsidentvalg i 2011. Begge hævdede, trods manglende dokumentation for det, at det var betaling for konsulentarbejde udført af Platini for Fifa fra 1999 til 2002.

Når han har forklaret sig over to dage i Bern, rykker den franske fodboldlegende 80 kilometer østpå til Sarnen. Her skal han igen møde i retten, men denne gang som vidne. I kølvandet på Blatters og Platinis fald fra fodboldens politiske tinder blev sidstnævntes næstkommanderende i Uefa, Gianni Infantino, valgt som ny Fifa-præsident. Trods løfter om at rydde op i skandalebutikken, som Fifa var endt med at være, er Infantino nu selv endt på anklagebænken. Det er i denne sag, Platini skal optræde som vidne. Hans tidligere Uefa-løjtnant er anklaget for som Fifa-præsident at have forsøgt at misbruge sin magtposition og obstruere sager ved tre hemmelige møder med den tidligere schweiziske statsanklager i 2016 og 2017.