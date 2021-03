Markant nødråb: »Situationen med den indendørs idræt nok er den alvorligste af de mange udfordringer, vi har haft under coronakrisen«

Det er hvinet fra gummisko, der glider hen ad et lakeret trægulv. Det er svirpet af en ketsjer, der rammer en fjerbold. Det er skvulpet af vandet, der bølger gennem bassinet efter et hovedspring. Det er latter, håndklask og tunge åndedræt.

Lyden af indendørs idræt runger ved sit fravær i de danske sportsarenaer, der er lukket i coronakrisens tegn. Det har de været siden 16. december. Men står det til idrættens hovedorganisationer DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) haster det med at åbne for de haller og bassiner, hvor mange hundrede tusinde danskere normalt folder sig ud i de kolde måneder. Især børnene ligger dem på sinde.

»Rigtig mange børn og unge dyrker en indendørs idræt på den her årstid uden at have mulighed for at rykke ud i det fri. Det er mange af de store, klassiske sportsgrene: Gymnastik, badminton, svømning, håndbold«, siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI: