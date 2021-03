Regering ser på mulighed for tilskuere til EM i København

Fodbold. Dette års EM i fodbold er på forhånd sikret en plads i historiebøgerne, men det er fortsat et åbent spørgsmål, om det bliver afviklet med fans på stadion. Det er et krav fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Kulturminister Joy Mogensen (S) bekræfter, at det også er regeringens ønske, når fire kampe spilles i København til juni. »Vi er i god dialog med aktører herom, og sundhedsmyndighederne er i gang med at vurdere et forsvarligt og muligt setup«, siger hun i en skriftlig kommentar.

Sommerens slutrunde skulle have været afviklet i 2021, men blev udskudt på grund af coronapandemien. København er blandt de 12 byer, der er udset til at skulle huse kampe ved fodboldturneringen. Danmarks tre gruppekampe samt en ottendedelsfinale skal efter planen afvikles i Parken. Senest 7. april skal landene meddele Uefa, om det kan lade sig gøre at lukke fans ind. Og det ser sådan ud.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er ikke sit ansvar bevidst, når det kræver garanti for tilskuere til kampene ved EM til sommer. Sådan lyder kritikken fra formanden for det tyske parlaments idrætsudvalg, Dagmar Freitag, efter Uefa’s udmelding om, at det er ’udelukket’ at spille en eneste kamp ved EM uden fans. Tyske München er en af 12 værtsbyer fra lige så mange lande, der senest 7. april skal fremlægge en garanti for, at man på trods af coronapandemien kan lukke publikum ind på stadion.

»Uefa’s krav er ignorant og uansvarligt i lyset af de pandemi-relaterede udfordringer, de 12 værtslande vil stå over for. Det dokumenterer bare endnu engang, hvor langt fodboldens parallelverden har distanceret sig fra den aktuelle virkelighed i samfundet«, siger Dagmar Freitag ifølge AFP.

Fodbold. Målmanden Samir Handanovic er testet positiv for coronavirus og kan derfor ikke være med i Inters Serie A-kamp hjemme mod Sassuolo lørdag aften. Det skriver den italienske fodboldklub på sin hjemmeside onsdag aften. Inter må af samme årsag undvære Danilo D’Ambrosio, der blev konstateret smittet tirsdag. Inter, der råder over Christian Eriksen, topper Serie A med 9 point ned til AC Milan inden weekendens spillerunde.

Badminton. 21-årige Line Christophersen blev den første danske vinder i 1. runde af All England-turneringen i Birmingham, der grundet et større coronakaos med falske positive tests kom i gang med fire timers forsinkelse onsdag eftermiddag. Her besejrede Line Christophersen slovakiske Martina Repiska 21-12, 21-11 på bare 24 minutter. Christophersens landsmandinde Julie Dawall Jakobsen tabte til gengæld, som ventet, hurtigt til den tidligere japanske verdensmester, finaleseedede Nozomi Okuhara. Mere end 20 danske spillere skal i aktion i Birmingham i løbet af onsdagen. Følg kampene live her (eksternt link).

Ranglistens nr. 1 hos mændene, japanske Kento Momota, startede efter en lang pause også med succes, da han i 1. runde besejrede indiske Kashyap Parupalli 21-13, 22-20.

Cykling. Den danske mester i landevejscykling Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen (Movistar) fortsatte i det belgiske Nokere Koerse sæsonens serie af topplaceringer, da hun efter de 120 km sluttede som nr. 8 med et minus på 20 sekunder til den hollandske vinder Amy Pieters (SD Worx). I mændenes 195 km lange kappestrid kunne den 26-årige belgier Ludovic Robeet (Bingoal), der sædvanligvis er henvist til rollen som hjælper, juble over karrierens blot anden triumf. Han var med i dagens tidlige udbrud ligesom franskmanden Damien Gaudin (Total Direct Energie), og de to formåede lige netop at holde feltet på afstand. Med 2 km tilbage satsede Robeet alene og nåede i mål med et forspring på 5 sekunder til Gaudin.

Fodbold. Det Engelske Fodboldforbund (FA) var for lang tid om at lave foranstaltninger, der skulle beskytte børn mod seksuelle overgreb i perioden 1995-2000. Det konkluderer en uafhængig undersøgelse om seksuelt misbrug gennem tiden, skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge rapporten burde en række højt profilerede domme have fået alarmklokkerne til at ringe hos FA, som dermed burde have gjort noget ved problemet tidligere. Særligt en dom til den tidligere fodboldtræner Barry Bennell i 1995 i USA burde have ført til ændringer i forbundet, men det skete først fem år senere. Bennell blev senere idømt 31 års fængsel for adskillige seksuelle overgreb på 12 ungdomsspillere i alderen 8-15 år i perioden 1979 til 1991. Folkene bag undersøgelsen mener, at der er tale om »... institutionelt svigt«.

Fodbold. Den tidligere superligaprofil Kasper Fisker indstiller sin karriere med øjeblikkelig virkning. Det oplyser hans nuværende klub, Fremad Amager, på sin facebook-side. Det er en genstridig knæskade, der tvinger den 32-årige midtbanespiller til at lægge støvlerne på hylden. Den seneste periode har budt på flere undersøgelser af den knæskade, han pådrog sig i perioden som Brøndby-spiller, og resultatet af de undersøgelser har været meget negative, lyder det.

Fodbold. FC Midtjylland-stopperen Alexander Scholz er kåret som årets spiller i Superligaen i 2020. Det meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU)på Twitter. »Med i juryen, der har valgt Scholz som vinder, sidder blandt andre landstræner Kasper Hjulmand, samtlige trænere i Superligaen samt en repræsentant fra de danske sportsjournalister«, lyder det fra DBU.

Sejlsport. Sejlsportens hellige gral med en mere end 150 år lang historie forbliver på newzealandske hænder. Det står klart, efter at Team New Zealand gentog bedriften fra for fire år siden og tog sejren i den prestigefyldte kapsejlads America’s Cup ud for Aucklands kyst. Efter at have være bagud med 2-3 i dysten, som sejles bedst af 13 sejladser, tog de forsvarende mestre fem sejladser på stribe mod den italienske Luna Rossa-besætning. Dermed beholder newzealænderne trofæet i endnu fire år efter en sejr på 7-3. »Det er fuldstændig surrealistisk. Det betyder alt for os som hold«, lyder det fra besætningsmedlemmet Peter Burling ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ishockey. For andet år i træk bliver den norske liga afblæst før tid. Norges Ishockeyforbund skriver på sin hjemmeside, at den igangværende sæson afsluttes øjeblikkeligt, da de skrappe norske coronarestriktioner gør det umuligt at afslutte grundspillet og derefter gennemføre et slutspil.

Fodbold. Forsvarsspilleren Anders Hagelskjær var på banen for Silkeborg i 24 kampe i Superligaen i sidste sæson, og i den kommende sæson er der udsigt til comeback for den 24-årige i landets bedste række. Anders Hagelskjær har nemlig underskrevet en treårig kontrakt med AaB, der på søndag kan sikre sig en plads i slutspillet og dermed endnu en sæson i Superligaen. Det kræver dog en sejr over OB samt, at enten Randers eller SønderjyskE sætter point til i deres kampe mod hhv. FCK og FCN.

Badminton. Der er lettelse i den danske lejr ved All England-turneringen i Birmingham. Ingen blandt danskerne er nemlig smittede med coronavirus. Tirsdag opstod der ellers tvivl om, hvorvidt danskerne kunne sendes i kamp, fordi assisterende træner Thomas Stavngaard var blevet testet positiv for coronavirus. Stavngaard er blevet testet igen, og denne gang var resultatet negativt, meddeler TV2 Sport. Danske spillere og trænere blev som følge af Stavngaards positive test isoleret på deres hotelværelser, og indledningsvis forlød det, at alle, der havde været i nær kontakt med ham, skulle trække sig fra turneringen.



Petanque. Danmark skal i 2022 være vært for VM for første gang. Det oplyser Dansk Petanque Forbund i en pressemeddelelse. Formand Lars Friis slår fast, at stævnet skal afvikles i hovedstadsområdet.

Håndbold. Den tyske klub Flensburg-Handewitt har landsholdsspillere fra en håndfuld nationer – herunder flere danskere spillere – og én spiller har taget coronavirus med hjem til det tysk-danske grænseland fra sidste uges landsholdssamlinger rundt om i Europa. Det er danske Lasse Møller, der er testet positiv, meddeler Dansk Håndbold Forbund (DHF), efter at man tirsdag meddelte, at Hans Lindberg var testet positiv efter landsholdssamlingen. For Flensburg-holdet betyder det, at onsdagens ligakamp mod Bergischen HC er udsat på ubestemt tid. Andetsteds i den tyske Bundesliga er også bagspilleren Jacob Holm testet positiv efter den danske landsholdssamling.

Direkte sport i tv Onsdag 17. marts TV 2 Sport 15.00 Badminton: All England TV3+ 21.00 Fodbold: Chelsea-Atlético M. TV3 Sport 17.45 Fodbold: Paris SG-Lille 21.00 Fodbold: Bayern M.-Lazio 00.05 Ishockey: Ottawa-Vancouver TV3 Max 20.15 Håndbold: Wetzlar-Göppingen Eurosport 1 14.45 Cykling: Nokere Koerse TV 2 Sport X 11.00 Tennis: ATP fra Dubai 18.45 Fodbold: Juventus-Napoli 02.30 Basketball: Dallas-LA Clippers Vis mere

Skisport. De alpine World Cup-finaler er indledt med to aflysninger. Kvindernes og mændenes styrtløb onsdag i Lenzerheide blev aflyst grundet for meget sne. Uden kamp sikrede schweiziske Beat Feuz sig dermed sæsonens styrtløbspokal for fjerde år i træk, mens Sofia Goggia (Italien) var bedst hos kvinderne. Torsdag er der (måske) Super-G-finaler på programmet i Lenzerheide.

Fodbold. En fælles hollandsk-belgisk topliga fra 2025 kan være under opsejling. Den belgiske ProLeague meddeler således, at klubberne uden modstemmer har valgt at forfølge muligheden for at oprette en liga med de bedste klubber fra Holland. Det er meningen, at 8 belgiske hold og 10 mandskaber fra Holland skal have plads i den måske kommende BeNeLeague. Den væsentligste årsag til en fusion af de to landes bedste rækker er økonomi – ikke mindst i kølvandet på coronapandemien, der i sidste sæson lukkede begge landes ligaer før tid. De hollandske klubber har endnu ikke taget stilling til en eventuel ny fælles liga med belgierne.

Fodbold. Det bliver afgjort ved skrivebordet, om det skal være Paris SG med danskerne Nadia Nadim og Signe Bruun eller tjekkiske Sparta Prag, der skal møde Lyon i kvindernes kvartfinale i Champions League. PSG vandt det første opgør sikkert med 5-0, men er nu massivt coronaramt og ude af stand til at stille op i onsdagens returkamp i Tjekkiet.

Tennis. Frederik Løchte Nielsen leder efter en ny doublemakker, efter at tyske Tim Pütz har stoppet samarbejdet efter to år. »Det er en rigtig ærgerlig besked at få – og ærgerligt, at samarbejdet ikke bar frugt. Vi kom godt ud af det sammen og gik begge ind i projektet med gode intentioner, men det ville ikke rigtig lykkes for os«, siger den 37-årige Løchte til TV2 Sport og tilføjer: »Det er lidt irriterende at søge en makker lige nu, men jeg er ved at undersøge mine muligheder«.

Fodbold. Der er vil være 5.000 tilskuere på lægterne på Johan Cruijff Arena i Amsterdam, når det hollandske landshold 27. marts indleder VM-kvalifikationen frem mod 2022-slutrunden i Qatar mod Letland. Som del af et forsøg får 5.000 tilskuere med en frisk, negativ coronatest lov til at overvære kampen. En del af dem kan endda slippe for mundbind, oplyser Det Hollandske Fodboldforbund (KNVB) ifølge Reuters. I nogle af stadions sektioner må fans uden mundbind endda råbe og synge, som de har lyst til.

Fodbold. Joakim Mæhle og Atalanta er færdige i Champions League efter endnu et nederlag til Real Madrid, der sejrede 3-1 i aftes og dermed 4-1 samlet i 1/8-finalen. »Vi havde snakket om at komme blæsende ud for at overrumple dem fra start, men det er et stærkt hold med mange kvaliteter«, siger JoakimMæhle til TV3+ og tilføjer: »Set over begge kampe kan vi tage nogle gode ting med, men de var skarpere end os i begge ender«.

Golf. Tiger Woods er tirsdag blevet udskrevet fra et hospital i Californien, efter at han i februar kom til skade i en bilulykke ved Los Angeles. »Glad for at kunne oplyse, at jeg er hjemme og fortsætter med at komme mig«, skriver Woods i et tweet. Den 45-årige legende måtte efter uheldet gennem en flere timer lang og omfattende operation for skader i sit højre ben.

Håndbold. Grundspillet i mændenes liga nærmer sig sin afgørelse, men en anke fra Bjerringbro-Silkeborg (BSH) over en pointstraf betyder, at stillingen stadig kan ændre sig, uden der spilles kampe. Disciplinærinstansen afgjorde for en uge siden, at BSH skulle fratrækkes seks point i ligatabellen, fordi Sasser Valde Helveg Sonn ikke var spilleberettiget for holdet i de tre kampe, da der ikke var styr på det formelle papirarbejde.