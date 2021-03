Axelsen havde en forfærdelig dag på kontoret

Badminton. Viktor Axelsen (seedet 2) var ude i et helt uventet drama i 1. runde af All England i Birmingham, hvor han sled i tre sæt for at besejre verdens nummer 41. 13-21, 21-19, 21-19 blev facit mod japanske Koki Watanabe. »Det var en forfærdelig dag på kontoret«, var en af analyserne fra den danske stjerne, der allerede har tre turneringssejre på cv’et i 2021. I 2. runde venter endnu en useedet spiller, Bhamidipati Sai Praneeth fra Indien. Kampen spilles i de tidlige eftermiddagstimer efter kl. 13. Se hele dagens program og følg med live her (eksternt link)

Kilde: HSBC BWF World Tour Super 1000

Badminton. De indonesiske spillere er blevet udelukket fra All England. Det skyldes en coronasmittet person om bord på spillernes fly på vej mod England. Det oplyser Det Internationale Badmintonforbund (BWF) natten til torsdag i en meddelelse. Det danske herredoublepar Lasse Mølhede og Jeppe Bay er på grund af udelukkelsen allerede nu klar kvartfinalen ved All England. De skulle have mødt andenseedede Mohammad Ahsan og Hendra Setiawan fra Indonesien torsdag, oplyser Badminton Danmark.

Direkte sport i tv Torsdag 18. marts TV 2 Sport 11.00/20.45 Badminton: All England 19.00 Håndbold: Frankrig-Danmark (k) TV3 Sport 19.00 Håndbold: Hannover-Magdeburg (m) 00.05 Ishockey: Carolina-Columbus 6’eren 18.55 Fodbold: Arsenal-Olympiakos 21.00 Fodbold: Milan-Manchester United Eurosport 1 18.55 Fodbold: Din. Zagreb-Tottenham 21.00 Fodbold: Rangers-Slavia Prag Eurosport 2 19.00 Golf: The Honda Classic TV 2 Sport X 12.00 Tennis: Dubai Championships (m) 00.00 Basketball: Washington-Utah 03.30 Basketball: LA Lakers-Charlotte Vis mere

Fodbold. Halvdelen af trænerne i de otte resterende klubber i Champions League er tyskere. Onsdag spillede Bayern München og engelske Chelsea sig videre i mesterligaen og Bayern-træner Hansi Flick og Chelsea-bossen Thomas Tuchel gjorde dermed landsmændene Edin Terzic (Dortmund) og Jürgen Klopp (Liverpool) selskab. »Sidste år var vi allerede tre tyske trænere i semifinalen, ikke sandt?«, sagde Chelsea-cheftræner Thomas Tuchel, da tv-kanalen Sky ifølge dpa præsenterede ham for statistikken. »Lad os håbe, at vi kommer lidt længere i år«, lød det endvidere fra Tuchel, der sidste år nåede finalen med Paris SG mod Bayern.

Olympisk. Hiroshi Sasaki, der indtil torsdag japansk tid var OL’s kreative chef, har trukket sig fra sit job. Det skriver både AFP og Reuters. Årsagen er, at han er kommet med nedsættende bemærkninger rettet mod den japanske entertainer Naomi Watanabe. Hiroshi Sasaki har ifølge Ritzau selv erkendt, at han i en gruppechat havde foreslået, at Watanabe kunne spille en rolle som ’Olympig’ (olympisk gris). »Der var et meget upassende udtryk i min idé og udtalelse«, siger Sasaki, der er den anden OL-chef, der må trække sig efter nedsættende bemærkninger rettet mod kvinder. For nylig trak Yoshiro Mori sig fra rollen som OL’s øverste chef efter at have sagt, at kvinderne i den komité, der arrangerer legene, snakkede for meget.

Cykling. Lasse Norman Hansen har dobbelt OL-guld i Tokyo som sit store mål på banen, men forinden skal han køre det store etapeløb Giro d’Italia i maj for sit nye hold, Qhubeka. Det bliver danskerens blot anden grand tour. »Jeg satser og håber på, at jeg kan levere et eller andet. Jeg skal selvfølgelig først og fremmest køre for vores sprinter Giacomo Nizzolo og se, om jeg kan gøre en forskel for ham i finalerne«, siger Lasse Norman til Ritzau.

Ishockey. Nikolaj Ehlers blev natten til torsdag matchvinder for Winnipeg Jets i NHL mod Montreal Canadiens. 55 sekunder inde i overtiden scorede danskeren til 4-3-sejr.