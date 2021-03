Hvem bliver den nye Jakob Fuglsang, Sara Slott, Michael Laudrup, Wozniacki og Mikkel Hansen?

Da jeg for nogle dage siden skrev en nekrolog om det 80-årige fodboldkoryfæ Tommy Troelsen og nævnte, at han måske var den bedste tekniker, dansk fodbold havde skabt, fik jeg en mail fra en stor fodboldentusiast på Frederiksberg i København.

Hans navn er Sven Asger Sørensen, og han udtrykte glæde over, at jeg brugte ordet måske – for efter hans mening var navnkundige Knud Lundberg (1920-2002), der ligesom Troelsen var OL-medaljevinder, en endnu bedre tekniker.

Og læser Sørensen medtager også andre navne i den kategori: Johannes Pløger, Karl Aage Hansen, Carl Aage Præst, John Hansen og brødrene Laudrup – alle spillere, der har fornøjet ham gennem et langt liv som fodboldelsker.

Se, det kan Sven Asger Sørensen sagtens mene. For det vidunderlige ved fodbold er – som Tommy Troelsen engang sagde til mig – at der ud over resultatet i kampene ikke gives noget facit i en fodbolddiskussion. Vi kan alle mene noget, inspireret af de oplevelser, vi har haft i tidens løb.

OG DET GÆLDER i alle sportsgrene. Der er frit slag; styret af vores følelser, vores subjektive synspunkter, af sympatier og det modsatte kan vi alle ytre os om, hvem der er størst, bedst og stærkest. Det er ganske gratis. Og vi kan rask væk sammenligne den ene med den anden – og hævde alt muligt.