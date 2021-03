Steven Gerrard er sur: Europa League ramt af mulig racismesag

Fodbold. Rangers-manager Steven Gerrard anklager en Slavia Prag-spiller for racisme mod Rangers-spilleren Glen Kamara, da skotterne i aftes blev sendt ud af Europa League af tjekkerne, der har danske Alexander Bah på holdet. »Min spiller fortæller mig, at der blev sagt racistiske ting til ham. Jeg er sur. Jeg kender Glen, og jeg stoler 100 procent på ham, og det er virkelig skuffende«, siger Steven Gerrard ifølge Ritzau. Gerrard vil nu have Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) til at se på sagen, som Slavia Prag mener ikke har fugls føde på sig.

Fodbold. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær roser den tilbagevendte Paul Pogba for matchvinderrollen i Europa League-dysten torsdag i Italien mod AC Milan, som United slog 1-0 og dermed 2-1 samlet. »Vi har savnet Paul. Han har været ude i næsten to måneder, og han blev skadet, da han var på vej mod topformen. Han kommer til at give os et stort løft i sæsonafslutningen«, siger Solskjær ifølge Ritzau om franskmanden, der blev skiftet ind efter pausen og scorede det afgørende mål få minutter senere.

Direkte sport i tv Fredag 19. marts TV 2 Sport 11.00 Badminton: All England, kvartfinaler TV3 Sport 11.45 Fodbold: Ch. League, lodtrækning 19.00 Fodbold: Silkeborg-Fr. Amager 00.05 Ishockey: Washington-NY Rangers TV3 Max 20.30 Fodbold: Bielefeld-RB Leipzig Xee 21.00 Fodbold: Fulham-Leeds 6’eren 20.00 Håndbold: Rusland-Serbien (k) Kanal5 19.30 Håndbold: Norge-Montenegro (k) 21.00 Håndbold: Spanien-Sverige (k) Eurosport 1 12.00 Fodbold: Ch. League, lodtrækning 13.00 Fodbold: Europa League, lodtrækning 15.20 Skiskydning: World Cup 17.00 Håndbold: Kasakhstan-Ungarn (k) Eurosport 2 15.30 Cykling: Bredene Koksijde Classic 19.00 Golf: The Honda Classic TV 2 Sport X 12.20/15.25 Skiskydning: World Cup 19.30 Ishockey: Frederikshavn-Esbjerg 01.00 Basketball: Toronto-Utah Vis mere

Der er lodtrækning til kvartfinalerne i Europa League kl. 13 i dag, hvor følgende hold skal parres: Arsenal, Dinamo Zagreb, Granada, AS Roma, Manchester United, Slavia Prag, Villarreal og Ajax. Kl. 12 gælder det sammensætningen af kvartfinalerne i Champions League.

Badminton. All England-turneringen er nået frem til kvartfinalestadiet og følgende danskere skal i kamp i løbet af fredagen, hvor spillet indledes kl. 11:

Herresingle: Viktor Axelsen-Sitthikom Thammasin, Anders Antonsen-Kanta Tsuneyama.

Viktor Axelsen-Sitthikom Thammasin, Anders Antonsen-Kanta Tsuneyama. Damesingle: Mia Blichfeldt-Ratchanok Intanon.

Mia Blichfeldt-Ratchanok Intanon. Herredouble: Mathias Christiansen/Niclas Nøhr-Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen-Christo og Toma Popov, Jeppe Bay/Lasse Mølhede-Nipitphon Phuangphuapet/Tanupat Viriyangkura.

Mathias Christiansen/Niclas Nøhr-Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen-Christo og Toma Popov, Jeppe Bay/Lasse Mølhede-Nipitphon Phuangphuapet/Tanupat Viriyangkura. Damedouble: Maiken Fruergaard/Sara Thygesen-Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara.

Maiken Fruergaard/Sara Thygesen-Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara. Mixeddouble: Niclas Nøhr/Amalie Magelund-Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo, Mikkel Mikkelsen/Rikke Søby-Marcus Ellis/Lauren Smith.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand blev noteret for tre assist, da han med Columbus Blue Jackets natten til fredag besejrede Carolina Hurricanes i NHL med 3-2. Winnipeg Jets havde Nikolaj Ehlers på isen i næsten 18 minutter, da holdet tabte 1-2 til Edmonton Oilers.