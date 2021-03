Bag om Brøndby: Da det stod allerværst til, sad Superliga-topscoreren på bænken for Skives andethold i Jyllandsserien uden at komme ind

OB’s Oliver Christensen bliver anset som Danmarks største målmandstalent. Nu må han hente bolden ud af eget net for tredje gang på 19 minutter. Alle scoringer er sat ind af samme mand. Først hamrede Brøndbys Mikael Uhre bolden i mål helt nede ved stolpen med sin højre fod. Dernæst løb han fra OB’s midterforsvarer og gled den i mål med venstre. Og for et øjeblik siden sendte han det tredje oplæg fra Jesper Lindstrøm i nettet med hovedet. Et vaskeægte hattrick, der lever op til selv den mest strikse fodboldconnaisseurs krav.

Det er sådan noget, som normalt hører hjemme på YouTube eller i et indslag i sportsnyhederne om Lionel Messi eller Cristiano Ronaldos seneste kamp. Ikke i et Superliga-opgør på en knoldet bane i Odense.