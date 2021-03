DBU regner med EM-tilskuere, Norge protesterer på banen mod Qatar og tre franskmænd skifter nationalitet

Fodbold. EM med fire kampe på dansk grund forventes stadig afviklet med tilskuere, og der er ikke fare for, at Danmark ikke kan leve op til sin rolle som vært. Det siger Jakob Jensen, direktør i DBU, til Ritzau. »Vi arbejder benhårdt i at realisere en værtsrolle så godt som overhovedet muligt, og vi er i god dialog med regeringen om det. Vi forbereder os intenst med masser af frivillige, dygtige medarbejdere. Vi har masser af møder med Uefa og har ikke fået nogen indikationer på, at det skulle gå anderledes«, siger DBU-bossen og tilføjer: »Jeg har noteret mig, at statsministeren har sagt, at hun forventer en normal sommer«.

Kulturminister Joy Mogensen (S) sagde mandag til DR, at der arbejdes hårdt på en løsning inden 7. april. Den dato har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) sat som deadline. Uefa har gjort det klart, at man må indstille sig på at miste værtskabet, hvis man ikke kan garantere, at der kan lukkes et større antal tilskuere ind til kampene i juni og juli.

Fodbold. Den norske landstræner Ståle Solbakken har længere været kritisk overfor det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og placeringen af VM i Qatar i 2022. Når han onsdag sender sit hold på banen i den første kvalifikationskamp mod Gibraltar, sker det med en varsling om en norsk protest på grønsværen. »Vi ønsker at presse Fifa til at være endnu mere direkte og hårdere mod myndighederne i Qatar. Stil større krav til dem«, siger den tidligere FC København-boss ifølge NRK. Hvad den norske protest konkret går ud på, siger Solbakken ikke noget om. Qatar er i adskillige år blevet kritiseret for ikke at overholde menneskerettighederne og holde migrantarbejdere under nærmest slavelignende forhold. Angiveligt er mere end 6.000 migrantarbejdere døde i forbindelse med VM-byggeriet.

Danmarks landstræner Kasper Hjulmand siger, at han er på linje med Ståle Solbakken i forhold til at finde ud af, hvordan man får flere lande med i den her debat.

»Men jeg synes også, at man skal finde ud af, hvor ansvaret ligger henne. Det er selvfølgelig en udvikling, vi vil følge, men vi har ikke planer om at lave en happening på torsdag, som planen er lige nu. Vi kommer dog til at tale om situationen. Det er klart«, lyder det fra Hjulmand.

Fodbold. Senegals landshold er blevet markant forstærket med tre nye spillere, der reelt er franskmænd. Paris SG-spilleren Abdou Diallo, Monaco-manden Fode Ballo-Toure og Leicesters midtbanespiller Nampalys Mendy er således blevet clearet af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) til at skifte nationalitet. Trioen har senegalesiske rødder, men står også noteret for sammenlagt 108 ungdomslandskampe for Frankrig. Senegals landstræner Aliou Cissé inkluderede allerede de tre spillere i sin trup i sidste uge og de forventes at få debut på fredag mod DR Congo.

Fodbold. Fodbolddirektøren i Dansk Boldspil-Union (DBU), Peter Møller, ser det som en styrke og ikke et irritationsmoment, at der pågår en offentlig debat om, hvorvidt det er moralsk forsvarligt at afholde en VM-slutrunde i Qatar, der kritiseres for ikke at overholde menneskerettighederne. »Jeg synes, at det er rigtig fint, at fodbolden er en mulighed for at skabe forandringer. Der har været rigtig mange store sportsbegivenheder i Qatar, siden de fik tildelt VM-værtskabet i 2010«, siger Møller til Ritzau og tilføjer: »Men der har ikke været særlig meget snak om menneskerettigheder under VM i svømning, håndbold, cykling og atletik, men nu kommer fodbolden, og det viser fodboldens kraft, at vi snakker om menneskerettigheder nu«.

Cykling. Stjernerne Jakob Fuglsang og Søren Kragh har meldt deres ankomst til gadeløbet - Le Tour Revanchen - i Struer 4. august. Feltet vil angiveligt bestå af 50 danske og udenlandske Tour-ryttere samt danske amatørryttere.

Fodbold. 12 kampe inde i sæsonen toppede Leverkusen som ubesejret Bundesligaen, men siden er det blevet til 8 nederlag i 14 ligakampe. Holdet er dumpet ned på 6. pladsen med mere end en håndfuld point op til top-4, der udløser Champions League-plads. Den sportslige deroute koster naturligvis og ikke overraskende er det træner Peter Bosz og hans assistenter, der er blevet stillet til ansvar og tirsdag udstyret med en fyreseddel. Tysklands U18-landstræner Hannes Wolf skal agere redningsmand sæsonen ud.

Fodbold. Flere ledere i landets superligaklubber erklærer sig skuffede over, at der først kan tages stilling til tilskueres tilbagevenden til stadion i løbet af april. Vejle-direktør Henrik Tønder kalder i et opslag på Twitter situationen for skandaløs. »En ekspertgruppe skal nedsættes for at rådgive om, hvornår vi kan få tilskuere på stadion! Kære venner - der er inddraget eksperter og udarbejdet protokoller i lange baner for Superligaen - skandaløst«, skriver Tønder med henvisning til blandt andet Divisionsforeningens protokoller. I FC København er direktør Lars Bo Jeppesen også utilfreds med udsigten til flere uger uden tilskuere. »Vi er meget skuffede og forundrede over, hvorfor vi skal proppes ned i en syltekrukke igen«, siger Lars Bo Jeppesen til klubbens hjemmeside.

Genåbning. Der går en rum tid, før der er tilskuere tilbage på de danske sportsarenaer. Som led i genåbningsaftalen er der nedsat en ekspertgruppe, der medio april skal komme med forslag til, hvordan en genåbning af stadions kan se ud. På det tidspunkt er der afviklet tre runder af slutspillet i fodboldens Superliga, mens slutspillet allerede er i gang i håndbold for kvinder og ishockey.

Genåbning. Fra 21. april kan børn og unge igen dyrke indendørs idræt, mens voksne med et coronapas må vente yderligere to uger på at komme tilbage i en af landets mange haller. Som udgangspunkt er der hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) glæde over genåbningen, selv om indendørssæsonen i mange sportsgrene er slut i maj. »Jeg håber, at medlemmerne vender tilbage igen trods den lange adskillelse og genfinder glæden ved et aktivt liv. Men det kommer ikke til at ske af sig selv, så der venter DIF, forbundene og foreningerne en kæmpe opgave i resten af 2021«, siger DIF’s direktør, Morten Mølholm Hansen, i en pressemeddelelse.

Håndbold. Bjerringbro-Silkeborg-spilleren Sasser Valde Helveg Sonns sæson er forbi på grund af administrativ fejl. Bjerringbro-Silkeborg fik ikke registreret hans spillercertifikat i tide, efter at han i efteråret var udlejet til Lemvig-Thyborøn. »Jeg synes, det er en hård straf for noget, jeg ikke selv har haft mulighed for at være en del af. Så det er selvfølgelig mega ærgerligt, men jeg tager det lidt med oprejst pande og ser, hvordan det kommer til at gå«, siger Sasser Valde Helveg Sonn til TV2 Sport. Disciplinærinstansen taberdømme for tog uger siden Bjerringbro-Silkeborg i tre kampe som følge af fejlen. En dom klubben har anket.

Tennis. Den store Miami Open-turnering bliver uden danskeren Mikael Torpegaard. Verdens nummer 191 tabte nemlig i kvalifikationen til ranglistens nummer 556, amerikaneren Emilio Nava. Den 19-årige amerikaner vandt 3-6, 6-3, 6-2.

Fodbold. Fire fans af Marseille har fået fængselsstraffe på op til et år efter et angreb på klubbens træningsanlæg tidligere i år. De slipper dog nok for at skulle ind og ruske tremmer. I Frankrig kommer man nemlig som regel ikke i fængsel, hvis man får en straf på under to år, skriver AFP.