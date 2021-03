DBU: Fodbolden er en mulighed for at skabe forandringer i Qatar

Fodbold. Fodbolddirektøren i Dansk Boldspil-Union (DBU), Peter Møller, ser det som en styrke og ikke et irritationsmoment, at der pågår en offentlig debat om, hvorvidt det er moralsk forsvarligt at afholde en VM-slutrunde i Qatar, der kritiseres for ikke at overholde menneskerettighederne. »Jeg synes, at det er rigtig fint, at fodbolden er en mulighed for at skabe forandringer. Der har været rigtig mange store sportsbegivenheder i Qatar, siden de fik tildelt VM-værtskabet i 2010«, siger Møller til Ritzau og tilføjer: »Men der har ikke været særlig meget snak om menneskerettigheder under VM i svømning, håndbold, cykling og atletik, men nu kommer fodbolden, og det viser fodboldens kraft, at vi snakker om menneskerettigheder nu«.

Genåbning. Der går en rum tid, før der er tilskuere tilbage på de danske sportsarenaer. Som led i genåbningsaftalen er der nedsat en ekspertgruppe, der medio april skal komme med forslag til, hvordan en genåbning af stadions kan se ud. På det tidspunkt er der afviklet tre runder af slutspillet i fodboldens Superliga, mens slutspillet allerede er i gang i håndbold for kvinder og ishockey.

Også omkring Danmarks engagement som medvært for EM i fodbold, hersker der tvivl. Kulturminister Joy Mogensen (S) sagde mandag til DR, at der arbejdes hårdt på en løsning inden 7. april. Den dato har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) sat som deadline. Uefa har gjort det klart, at man må indstille sig på at miste værtskabet, hvis man ikke kan garantere, at der kan lukkes et større antal tilskuere ind til kampene. Der skal spilles fire EM-kampe i Parken.

Genåbning. Fra 21. april kan børn og unge igen dyrke indendørs idræt, mens voksne med et coronapas må vente yderligere to uger på at komme tilbage i en af landets mange haller. Som udgangspunkt er der hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) glæde over genåbningen, selv om indendørssæsonen i mange sportsgrene er slut i maj. »Jeg håber, at medlemmerne vender tilbage igen trods den lange adskillelse og genfinder glæden ved et aktivt liv. Men det kommer ikke til at ske af sig selv, så der venter DIF, forbundene og foreningerne en kæmpe opgave i resten af 2021«, siger DIF’s direktør, Morten Mølholm Hansen, i en pressemeddelelse.

Tennis. Den store Miami Open-turnering bliver uden danskeren Mikael Torpegaard. Verdens nummer 191 tabte nemlig i kvalifikationen til ranglistens nummer 556, amerikaneren Emilio Nava. Den 19-årige amerikaner vandt 3-6, 6-3, 6-2.

Fodbold. Fire fans af Marseille har fået fængselsstraffe på op til et år efter et angreb på klubbens træningsanlæg tidligere i år. De slipper dog nok for at skulle ind og ruske tremmer. I Frankrig kommer man nemlig som regel ikke i fængsel, hvis man får en straf på under to år, skriver AFP.