Vrede badminton-fans gik hårdt til kendt britisk komiker

Badminton. Flere indonesiske Instagram-brugere har undskyldt over for den britiske komiker Stephen Fry, da de fejlagtigt sendte ham vrede beskeder på det sociale medie. Det skriver Ritzau. Fjerboldfansne troede, at den 63-årige komiker var badmintondommer og årsagen til, at de indonesiske spillere i sidste uge blev nægtet at spille ved All England-turneringen. De indonesiske spillere fik ikke lov til at deltage i den prestigefyldte turnering, da der var en coronasmittet person om bord på spillernes fly til England.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har gjort hovedrent og fjernet to ledere fra indflydelsesrige poster i udvalg og komiteer. Der er tale om kroaten Damir Vrbanovic, der for nylig er idømt tre års fængsel i en sag, der trækker tråde til et klubskifte foretaget af Real Madrid-stjernen Luka Modric, og serberen Slavisa Kozeka, sommandag fratrådte sit hjemlige forbundsjob som følge af, at han er indblandet i en stor sag om organiseret kriminalitet.

Håndbold. Håndboldens Appelinstans har stadfæstet, at Bjerringbro-Silkeborg fra mændenes bedste række er taberdømt i tre kampe for ulovlig brug af stregspilleren Sasser Valde Helveg Sonn tidligere i denne sæson. Den midtjyske klub har nu mulighed for at få sagen prøvet ved Idrættens Højeste Appelinstans under Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Ishockey. Odense Bulldogs har fundet deres nye træner. Briten Paul Thomson, der tidligere har trænet Aalborg Pirates, vender således tilbage til den bedste danske række på en toårig kontrakt.

Fodbold. Zlatan Ibrahimovic gjorde efter næsten fem års fravær comeback på det svenske landshold, da de blågule i Stockholm besejrede Georgien 1-0 i VM-kvalifikationen. I kampens 35. minut modtog den 39-årige AC Milan-angriber bolden i feltet, hvor han tæmmede den med brystet, inden han sendte bolden videre til Viktor Claesson, som scorede til 1-0. »Det føltes stort - som den første kamp jeg spillede for landsholdet. Det kildede i maven. Jeg var ikke nervøs, men motiveret«, siger den svenske stjerne ifølge Aftonbladet og tilføjer: »Ærgerligt, at der ikke var noget publikum, for så havde det været en helt anden atmosfære. Men det var meget følelsesladet for mig at høre nationalsangen«.

Direkte sport i tv Fredag 26. marts TV 2 Sport 15.10 Cykling: Catalonien Rundt, 5. etape 19.30 Ishockey: Esbjerg-Frederikshavn 00.30 Basketball: Milwaukee-Boston TV3 Sport 12.25/15.55 Formel 1: GP Bahrain, træning 19.15 Fodbold: Leverkusen-Frankfurt (k) 00.05 Ishockey: Montreal-Edmonton Eurosport 1 13.25/14.55 Skihop: World Cup Eurosport 2 15.15 Cykling: Catalonien Rundt, 5. etape 17.50/19.50 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 15.45 Tennis: Miami Open Vis mere

Cykling. Bilbao i det spanske Baskerland skal i 2023 danne rammen om starten på Tour de France. Der skal køres to etaper Baskerlandet, oplyser arrangøren ASO ifølge nyhedsbureauet AFP. 2022-starten foregår som bekendt i København, mens årets løb indledes i Brest i det yderste vestlige Frankrig.

Fodbold. Mens politikere og sundhedsmyndigheder endnu ikke har besluttet, hvorvidt der kan afvikles EM-slutrundekampe i München, har det Sydvesttyske regionalforbund vedtaget at indstille sæsonaktiviteterne på grønsværen for de mere end 1.000 klubber udenfor de professionelle rækker. Det er et hastigt stigende corona-incidenstal, der har medført den drastiske beslutning i regionen beliggende ca. 300 kilometer fra München. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har stillet som krav til de 12 EM-værtsbyer, at kampene skal afvikles med tilskuere på stadion. En garanti som foreløbigt kun er udstedt i Danmark og Rusland.

Fodbold. Tre mål i fem landskampe. FC København-angriberen Jonas Wind scorede til slutresultatet 2-0 i aftes i sejren i Israel og erkender, at det er en ret fin start. »Jeg har en god statistik, og det lyder meget godt med tre mål i fem landskampe. Det bliver nok svært at holde den stime, men jeg kan alligevel være stolt af, at jeg har fået lavet tre kasser på så få kampe. Det bliver ikke meget større end at lave mål på landsholdet«, siger Jonas Wind til Ritzau. Han tilskriver holdkammeraterne æren for, at indkøringen på landsholdet næsten har været gnidningsfri. »Jeg er kommet ind på et klassehold, hvor der er dygtige spillere hele vejen rundt. De er dygtige til at hjælpe mig og til at sætte mig op«, siger Jonas Wind.

Fodbold. U21-landsholdets sensationelle 1-0-sejr på Anders Dreyers mål i 2. halvleg i den første EM-gruppekamp mod Frankrig i Ungarn hyldes af landstræner Albert Capellas. »Det er en stor sejr. Vi vidste, at Frankrig er et tophold, en af turneringens favoritter. Men vi vidste, vi kunne gøre det«, siger Albert Capellas på pressemødet efter kampen og tilføjer: »I første halvleg kæmpede vi, fordi vi ikke kunne få bolden. Men Frankrig skabte nærmest ingen chancer. Vores defensiv var god, og vi var godt organiseret. Spillerne vokser af sådan en kamp. Vi vil selvfølgelig gerne have bolden mere, men det var ikke muligt«, siger landstræneren.

Fodbold. Christian Køhler forlader 1. divisionsklubben Esbjerg fortsætter karrieren hos Valur i Island.

Golf. Sebastian Cappelen og Nicole Broch Larsen er kommet godt fra start i denne uge på PGA og LPGA Touren. Torsdag indledte Sebastian Cappelen en turnering på PGA Touren i Den Dominikanske Republik i Caribien med en stærk runde i 69 slag, der placerer ham på en tiendeplads med tre slag op til den førende tysker Stephan Jäger. I Carlsbad i Californien på LPGA Touren fik også Nicole Broch Larsen en lovende start. 1. runde gik hun i 70 slag, hvilket rækker til en 9. plads med fire slag op til sydkoreaneren Park In-bee.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand udlignede til 3-3 for Colombus i NHL-kampen mod Carolina, men måtte gå fra banen som taber, da Carolina sikrede sig sejren i overtid.