Landsholdet følger Norge og Tyskland og kommer med en VM-markering søndag

Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: GOG-Skanderborg (m) TV 2 Sport 15.10 Cykling: Catalonien Rundt, 6. etape 17.15 Tennis: Miami Open 03.00 Basketball: New Orleans-Dallas TV3+ 16.00 Formel 1: GP Bahrain, kvalifikation TV3 Sport 11.20/17.35 Formel 2: GP Bahrain 12.55 Formel 1: GP Bahrain, træning 14.30 Fodbold: Verona-Fiorentina (k) 18.30 Fodbold: Manchester C.-Reading (k) 00.05 Ishockey: Toronto-Edmonton TV3 Max 07.15 Langrend: Årefjällsloppet 14.00 Håndbold: Lada-Herning/Ikast (k) 17.30 Håndbold: Flensburg-Kiel (m) 20.05 Ishockey: Colorado-Las Vegas 6’eren 18.00 Fodbold: Norge-Tyrkiet 20.45 Fodbold: Serbien-Portugal Eurosport 1 09.50 Skihop: World Cup 15.15 Cykling: Catalonien Rundt, 6. etape 19.00 Golf: Tour Corales Championship Eurosport 2 15.00 Fodbold: Rusland-Slovenien 18.00 Fodbold: Holland-Letland 20.45 Fodbold: Tjekkiet-Belgien TV 2 Sport X 15.45 Tennis: Miami Open



Vis mere

Fodbold. Spillerne på det danske landshold vil i søndagens VM-kvalifikationskamp mod Moldova komme med en markering rettet mod fodbold-VM i Qatar. Det oplyser Dansk Boldspil-Unions kommunikationschef, Jakob Høyer, på et pressemøde uden at oplyse om, hvad markeringen går ud på. Ørkenstaten er stærkt kritiseret for ikke at overholde menneskerettighederne, hvilket blandt andet går ud over de migrantarbejdere, som bygger stadionerne til næste års VM-slutrunde. De seneste dage har spillerne fra Norge og Tyskland med budskaber på deres t-shirts gjort opmærksom på, at menneskerettighederne skal overholdes. Også det hollandske fodboldlandshold har varslet aktion rettet mod VM i Qatar.

»Folk må se søndag, hvordan vi griber det an. Vi er som spillere blevet placeret i en situation, hvor vi lige pludselig skal tage stilling til det her på baggrund af et valg, som andre mennesker har truffet, og som vi ikke har haft indflydelse på. Vi har ventet og forsøgt at gøres os selv klogere. Vi har haft møder med Amnesty og derefter haft diskussioner internt i truppen om, hvordan vi kan præge tingene i den rigtige retning«, siger Kasper Schmeichel.

Jannik Vestergaard tilføjer:

»Fokus på det her emne er blevet intensiveret de seneste uger. Helt generelt er der en følelse blandt spillerne af, at der blevet truffet beslutninger over hovederne på os, hvor vi ikke har meget at skulle have sagt. Det er det her igen et billede på. Beslutningen om at bringe VM til Qatar fylder noget blandt spillerne og især i øjeblikket, hvor vi på et vist niveau bliver stillet til ansvar for andre instansers beslutninger«.

»Vi er glade for, at vi sammen med de nordiske lande – og i tæt dialog med fagbevægelsen og Amnesty – har bidraget til små fremskridt, men det er ikke nok. Der skal ske flere forbedringer, både for migrantarbejderne og for dem, der arbejder i den voksende service-sektor i Qatar. Derfor er der behov for et større, fælles pres for forandringer, både fra fodboldforbund, UEFA, FIFA og andre organisationer«, siger DBU-direktør Jakob Jensen.

Motorsport. Max Verstappen (Red Bull) var også i den 3. træning før søndagens formel 1-grandprix i Bahrain hurtigste mand. 0,7 sekunder efter kom verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes). Der er senere lørdag kvalifination, og her er hollænderen storfavorit til at tage poleposition. Følg kvalifikationen live her.

Idrætspolitik. Efter 14 år på posten træder Niels Nygaard tilbage som formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF), og 8. maj skal hans afløser findes på et årsmøde. Ved tidsfristens udløb har to kandidater meldt sig til at træde i Nygaards sted: Hans Natorp, indstillet af Dansk Sejlunion og Thomas Bach, indstillet af Dansk Arbejder Idrætsforbund. Desuden skal der vælges fire medlemmer til DIF’s bestyrelse, og her er der 8 kandidater. Natorp og Bach har begge titel af næstformand i DIF.

Boksning. 13 år efter sin seneste professionelle kamp vil Oscar De La Hoya gøre comeback. På et pressemøde, hvor også rapperen Snoop Dogg deltog, fortalte amerikaneren, at han er tilbage i ringen 3. juli mod en endnu ikke offentliggjort modstander. 48-årige de la Hoya boksede senest i 2008, hvor han tabte til filippineren Manny Pacquiao.

Golf. Nicole Broch Larsen ligger efter de to første runder på en delt 6. plads i LPGA-turneringen Kia Classic. Hun brugte 71 slag på 2. runde på Aviara Golf Clubs bane og sluttede runden et enkelt slag under par. Samlet er danskeren tre slag under par, og hun deler 6. pladsen med tre andre spillere. Der er seks slag op til sydkoreaneren Inbee Park, som fører turneringen i Californien før finalerunderne. Nanna Koerstz Madsen er tre slag over par.

Håndbold. Team Esbjerg har forlænget kontrakten med assistenttræner Ana Razdorov Lyø, som nu har en aftale, der gælder frem til sommeren 2022. Det oplyser Team Esbjerg i en pressemeddelelse. Hun har været assistent for cheftræner Jesper Jensen siden sommeren 2019.

Basketball. Uden den skadede LeBron James på banen har Los Angeles Lakers haft det svært, men natten til lørdag dansk tid lykkedes det endelig at bryde en dårlig stime. De forsvarende mestre besejrede Cleveland Cavaliers 100-86 hjemme i Staples Center og vandt dermed en kamp i NBA efter fire nederlag på stribe. Montrezl Harrell kom ind fra bænken og scorede 24 point, mens tyskeren Dennis Schröder bidrog med 17 point i sejren.

Fodbold. Den franske fodboldlegende Thierry Henry dropper fra lørdag sociale medier i protest og afmagt over, at der ifølge ham ikke bliver gjort nok for at bekæmpe racisme og mobning på platformene. Det oplyser han fredag på sin Twitter-profil, skriver Ritzau. I en længere meddelelse skriver den tidligere Arsenal-angriber blandt andet, at problemet er blevet »for giftigt til at ignorere«. Han tilføjer, at han ikke vender tilbage på sociale medier, før de store virksomheder »regulerer deres platforme med den samme handlekraft og vildskab, som de gør nu, hvis du overtræder regler om ophavsret«.

Fodbold. Gabriele Gravina, præsident i Italiens fodboldforbund, garanterer, at der kommer tilskuere til EM-åbningskampen mellem Italien og Tyrkiet på Roms Stadio Olimpico 11. juni. Hvor mange der bliver tale om, er dog endnu ikke afgjort.

Olympisk. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) begrænser nu antallet af delegerede til OL i Tokyo. Kun personer med en væsentlig rolle i forbindelse med legene får adgang til Tokyo på vegne af IOC, og det sker for at reducere antallet af gæster på grund af coronasituationen.