Se videoen: Delaney scorer spektakulært mål til træning

Fodbold. Det var en kort sekvens, men med stor kvalitet. På sociale medier har det vakt begejstring blandt fodboldentusiaster, at Thomas Delaney under mandagens træning i landsholdslejren scorede med et vanvittigt skorpion-spark. Se det her.

Fodbold. Den udlejede FC Midtjylland-spiller Rasmus Nicolaisen, der nu spiller for Portsmouth, er blevet straffet af Englands Fodboldforbund (FA) for brud på bettingregler. Rasmus Nicolaisen skal betale en bøde på 2500 pund - svarende til knap 22.000 kroner - for at bette på 53 fodboldkampe i november sidste år. Den 24-årige forsvarsspiller har ikke spillet på egne kampe, men i England er der nultolerance med hensyn til at spille på fodboldkampe, hvilket Nicolaisen ifølge klubben ikke var bekendt med.