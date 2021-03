VM-kvalifikationen har fået en topscorer, der halter i Premier League

Fodbold. Efter med 26 mål at have bidraget til sidste sæsons oprykning har Aleksandar Mitrovic scoret blot 2 gange i de 23 kampe, han har spillet for Fulham i Premier League, men serberen har på syv dage scoret 5 gange og er nu topscorer i den europæiske VM-kvalifikation: 2 mål i en 3-2-sejr over Irland, det ene da Serbien vendte o-2 til 2-2 mod Portugal og i dag begge målene i Serbiens 2-1-sejr i Aserbajdsjan. Mitrovic fik bolden fra Ajax-spilleren Dusan Tadic, tog et træk uden for straffesparksfeltet og sparkede bolden fladt i det ene målhjørne til 1-0 efter et kvarter. I anden halvleg udlignede Emin Makhmudov på et straffespark begået mod ham selv, inden alle tiders mest scorende serbiske landsholdsspiller med et skarp afslutning med venstrebenet blev matchvinder efter 80 minutter. Ioannis Pittas blev matchvinder i 42. minut, da Cypern hjemme vandt 1-0 over Slovenien.

Fodbold. Danmarks næstsidste landskamp inden EM-slutrunden i Parken til sommer bliver et opgør på udebane onsdag 2. juni mod Tyskland, som Danmark senest mødte på Brøndby Stadion 6. juni 2017. Spillestedet og datoen er den samme, når Danmark efter kampen i en endnu ikke fastlagt på i Tyskland spiller den sidste kamp inden EM mod Bosnien-Hercegovina, der ikke er kvalificeret til EM-slutrunden. Danmark indleder EM med en hjemmekamp mod Finland lørdag 12. juni i Parken, mens Tysklands første kamp er på hjemmebane i Müncen tirsdag 15. juni.