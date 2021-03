Meningsmåling: Flertal af danskere går ind for dansk boykot af Qatar-VM

Fodbold. Et flertal går fortsat ind for dansk boykot af Qatar-VM,viser en meningsmåling foretaget af Megafon for TV2. 44 procent af danskerne mener, at Danmark bør boykotte næste års VM i Qatar, hvis fodboldlandsholdet kvalificerer sig til slutrunden. 39 procent af de adspurgte i målingen mener, at landsholdet bør deltage, hvis det lykkes at spille sig til en VM-plads. De sidste 17 procent har ikke svaret. Tidligere på måneden viste en meningsmåling foretaget af Voxmeter for Ritzau nogenlunde samme modstand mod det omstridte VM, der har kostet flere tusinde gæstearbejdere livet.

Fodbold. Efter Norges 1-0 sejr i gårsdagens VM-kvalifikationskamp mod Montenegro, hyldede landstræner Ståle Solbakken sine spillere i omklædningsrummet med en livlig tale, der har fået opmærksomhed på sociale medier. Hør den her.