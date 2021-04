Undgår Norge og Frankrig ved OL: Landstræneren vil gerne have haft sværere OL-kampe

Håndbold. Sverige, Portugal, Egypten, Bahrain og Japan bliver det danske landsholds modstandere i den indledende gruppe ved OL i Tokyo, hvor landstræner Nikolaj Jacobsens mænd skal forsvare guldet. Nikolaj Jacobsen havde ikke haft noget imod stærkere modstand siger han ifølge Ritzau. »Det havde måske været bedre at komme i den anden gruppe. Det havde betydet en noget hårdere pulje, men det havde måske givet en lettere vej til medaljekampene«, siger han. Den anden OL-gruppe består af Norge, Argentina, Spanien, Tyskland, Frankrig og Brasilien.

Fodbold. Kasper Junker har omsider fundet en ny klub. Angriberen, der er i 2020 var topscorer i den bedste norske række var utilfreds med sin situation i norske Bodø/Glimt, og fortsætter karrieren i Japan hos Urawa Red Diamonds. »De, der kender mig, ved, at jeg har haft et stort ønske om at prøve mig af i Asien og særligt i Japan. Urawa er en stor klub og et godt skridt for mig. Jeg bliver udfordret, kommer ud af min komfortzone og udvikler mig endnu mere«, siger den 27-årige dansker til Bodø/Glimts hjemmeside. Klubben fra Tokyo-udkanten Saitama sluttede midt i den 18 hold store japanske liga i sidste sæson og har senest vundet mesterskabet i 2006.

Baseball. Francisco Lindor og New York Mets har indgået aftale om kontraktforlængelse for sæsonerne 2022-2032. Mets betaler ifølge AP den 27-årige Lindor 341 millioner – 2,16 milliarder kroner - dollar over en tiårig periode.

Fodbold. Når det i øjeblikket så succesrige danske landshold samles igen er holdet i EM-forberedelsesfasen og skal møde en noget vingeskudt modstander i første test 2. juni på udebane. Det tyske landshold overraskede negativt onsdag aften, da holdet tabte 1-2 i VM-kvalifikationen på hjemmebane til Nordmakedonien. »Skuffelsen er enorm. Vi mistede mange bolde i opspillet, og defensiven var generelt ikke stabil. Det gør ondt, når man taber sådan på hjemmebane«, var den afgående landstræner Joachim Löws analyse. Tyske medier beretter om en spillemæssig blamage og en decideret lussing til det tyske landshold, som får ny træner, når Löw stopper efter EM-slutrunden.

Fodbold. Superligaklubben Vejle kom ud af 2020 med et underskud på 7,3 millioner kroner. Det er primært manglende spillersalg, der har ført til underskud. »Vejle Boldklub kommer ud med et underskud, som set ud fra de investeringer, der er foretaget for både at sikre en oprykning samt fastholde en konkurrencedygtig spillertrup, var forventelig«, meddeler klubben.

Tennis. 23 kampe i træk nåede japaneren Naomi Osaka at vinde, før stimen blev brudt natten til torsdag ved Miami Open. Her tabte Naomi Osaka til grækeren Maria Sakkari i kvartfinalen 0-6, 4-6. Sakkari skal nu møde canadiske Bianca Andreescu, mens den topseedede Ashleigh Barty fra Australien møder ukraineren Elina Svitolina i den anden semifinale.

Baseball. Texas Rangers vil fylde stadion med 40.300 fans, hvilket har affødt en kommentar fra USA’s præsident Joe Biden. »Det er en beslutning, de har truffet. Jeg synes, at det er en fejl«, siger Joe Biden følge Ritzau til ESPN. »De burde lytte til Fauci (Anthony Fauci, USA’s øverste medicinske covid-19-rådgiver, red.), forskerne og eksperterne. Jeg mener ikke, at det er forsvarligt«.