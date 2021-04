Harry Kanes missede hattrick koster Tottenham to point

Fodbold. Efter at have scoret begge Tottenhams mål i udekampen mod Newcastle var Harry Kane tæt på at gøre det til 3-1 på et kontraangreb, men hans afslutning ramte ydersiden af stolpen. Kort efter løb Newcastle op og udlignede til 2-2, der blev kampens resultat. Joseph Willock sparkede bolden over stregen via underkanten af overliggeren. Pierre-Emile Højbjerg spillede som sædvanlig hele kampen for Tottenham, der med pointtabet mistede muligheden for at tage 4.-pladsen i Premier League fra Chelsea. Også Jannik Vestergaard fik fuld spilletid, da Southampton vendte 0-2 til en sejr på 3-2 over Burnley.

Fodbold. Efter at have scoret to af de danske mål i 8-0-sejren over Moldova tog Kasper Dolberg skarpheden med hjem til sin franske klub og scorede begge mål, da Nice vandt 2-1 ude over bundholdet Nantes. Kasper Dolberg scorede sit første ligamål siden oktober, da han udnyttede et straffespark efter 10 minutter og øgede til 2-0 efter en halv time.

Håndbold. Mathias Gidsel fik et bragende gennembrud, da han var med til at vinde VM-guld med Danmark i januar, men den 22-årige bagspiller har valgt at blive i GOG, hvor han netop har forlænget kontrakten til sommeren 2024. »Jeg drømmer selvfølgelig også om at komme til udlandet og spille en dag, men når jeg ser på min udvikling i GOG og klubbens position i toppen af dansk håndbold, så er det det helt rigtige for mig at blive her lige nu«, siger Mathias Gidsel til GOG’s hjemmeside. Gidsel og Emil Jakobsen scorede hver 7 mål, da GOG med en sejr på 30-26 sikrede førstepladsen i grundspillet.

Cykling. Med en forrygende finish i duellen med hollænderen Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) vandt Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) iført dannebrogs-trøjen den belgiske klassiker Flandern Rundt.