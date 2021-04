Kræftramt svømmer er OL-klar, verdensrekord i halvmaraton og dansk VM-sejr

Atletik. Ruth Chepngetich satte verdensrekord, da kenyaneren vandt et halvmaraton i Istanbul. Med 1.04,02 tim. var hun 29 sekunder hurtigere end den rekord etiopieren Ababel Yeshaneh satte for 14 måneder siden.

Svømning. Rikako Ikee var rørt til tårer, da hun som en del af den japanske medleyholdkap kvalificerede sig til sommerens OL på hjemmebane i Tokyo. For to to år siden blev den nu 20-årige japaner diagnosticeret med leukæmi, men for et år siden kunne hun vende tilbage til træningsbassinet, og det gav udbytte i dag, da hun var hurtigste i 100 meter butterfly ved det japanske OL-udtagelsesstævne.

Håndbold. Jonas Tidemand forlader Skjern efter denne sæson, da den 26-årige stregspiller gerne vil til udlandet.

Fodbold. Arsenalmanager Mikel Arteta var chokeret over sit holds indsats i lørdagens 3-0-nederlag på hjemmebane til Liverpool, der i 2. halvleg scorede tre gange på 18 minutter: To af den indskiftede portugiser Diogo Jata og et mål af Mohamed Salah. » Vi fortjente helt klart at tabe. Liverpool var bedre i alle dele af spillet og fortjente at vinde kampen med den margin – hvis ikke større. Jeg tager ansvaret for måden, vi spillede på. Det er min fejl. Jeg skal sætte holdet op til at præstere på en anden måde. Lige nu er jeg i chok. Jeg ved ikke, om det var den værste kamp, men det var nok en af de værste«, sagde Arteta.