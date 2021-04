23. runde: Effektive FCM sikrer Superligaen et nyt tophold for 10. gang i denne sæson

Superligaen 23. runde Søndag AC Horsens-OB 1-1 FC Nordsjælland-AGF 2-0 Mandag AaB-SønderjyskE 3-2 FC København-Randers FC 2-1 FC Midtjyllands-Brøndby 1-0 Tirsdag 18.30 Lyngby-Vejle (TV3 Sport) Vis mere

FC Midtjylland - Brøndby 1-0

1-0 Sory Kaba (19)

Brøndby måtte søndag overgive førstepladsen til FC Midtjylland, efter at midtjyderne hjemme vandt de to holds første kamp i Superligaens mesterskabsspil med 1-0.

Resultatet sender nemlig FCM på 46 point for 23 kampe, hvilket er et enkelt point mere end Brøndby på andenpladsen.

Det var en dødboldscoring midt i første halvleg af FCM’s guineanske topscorer, Sory Kaba, som afgjorde den første af to direkte gulddueller mellem de to mandskaber.

Hjemmeholdet skulle dog kæmpe hårdt for sejren herefter, da Brøndby især i anden halvleg fik lagt tryk på de forsvarende mestre med højt pres i jagten på en udligning.

I første halvleg var begge hold gode til at stresse hinanden med intenst pres, hvilket resulterede i mange fejlafleveringer.

Derfor var det da også helt naturligt, at halvlegens eneste mål kom efter en dødbold.

Her steg FCM-anfører Erik Sviatchenko højest på et frispark og fandt Kaba, som headede FCM foran efter 18 minutter.

Brøndbys topscorer, Mikael Uhre, fik kort efter chancen for at udligne på en friløber, men FCM-målmand Jonas Lössl kom flot ud af sit mål og reddede forsøget.

Frem til pausen bølgede spillet frem og tilbage, og først i anden halvleg fik Brøndby sat mere pres på hjemmeholdet.

Gæsterne forsøgte sig efter en times spil med et systemskift fra 5-3-2 til 4-3-3, og det gav andre muligheder offensivt.

Det allersidste manglede dog for det gulklædte mandskab, hvilket symptomatisk viste sig med et kvarter igen, da Uhre måtte se en afslutning prelle af på undersiden af overliggeren.

I kampens absolut sidste sekund viste uheldet sig nok engang for gæsterne, da norske Sigurd Rosted på ny sendte en Brøndby-afslutning på tværribben.

Foto: Jens Dresling

FC København - Randers FC 2-1

0-1 Marvin Egho (7) 1-1 Kamil Wilczek (10) 2-1 Viktor Fischer (18)

FC København fik 2. påskedag oprejsning og en planmæssig start på mesterskabsspillet i 3F Superligaen ved at slå Randers med 2-1.

Sejren sender københavnerne op på en delt tredjeplads ved siden af AGF med 38 point, men Brøndby og FC Midtjylland er fortsat henholdsvis syv og fem point foran, inden de to tophold tørner sammen senere i dag.

Lige før landskampspausen vandt Randers over netop FCK, men mål af Kamil Wilczek og Viktor Fischer i en seværdig første halvleg gav Jess Thorups tropper revanche.

FCK-træneren, der havde lavet hele fem ændringer i startopstillingen, kunne se et helt andet offensivt udtryk med til tider fremragende kombinationsspil og stor kreativitet.

Randers kom bedre med i en mere chancefattig anden halvleg, hvor kronjyderne dog ikke fik scoret og derfor bliver på femtepladsen.

I FCK-målet fik Sten Grytebust sin første superligakamp i sæsonen, men allerede i det syvende minut blev han passeret, da østrigske Marvin Egho stangede Randers i front efter et hjørnespark.

Værterne svarede dog flot igen, og FCK fik udlignet blot tre minutter senere, hvor den tilbagevendte angriber Kamil Wilczek blev spillet fri og huggede bolden i nettet til 1-1.

Det høje tempo fortsatte, og efter 14 minutter måtte FCK’s Rasmus Falk se sit mål blive annulleret for offside.

Bare fire minutter senere lykkedes det dog FCK at tage føringen, da kantspilleren Viktor Fischer prikkede bolden i et tomt mål efter fornemt forarbejde af Jonas Wind og Rasmus Falk.

FCK kontrollerede første halvleg med hurtige afleveringer og skabte store chancer, men Randers fik lukket bedre af efter pausen.

Anden halvleg var generelt en mere taktisk og urytmisk affære uden de store chancer.

Randers var lige ved at udligne til allersidst, men Sten Grytebust reddede i målet og sikrede FCK den vigtige sejr.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB - Sønderjyske 3-2

0-1 Anders K. Jacobsen (straffe 33) 1-1 Kasper Kusk (40) 2-1 selvmål af Pierre Kanstrup (51) 3-1 Rufo Herraiz(84)

AaB kom godt fra start i nedrykningsspillet, da nordjyderne vandt 3-2 over Sønderjyske i holdenes første opgør efter Superligaens grundspil.

Her formåede hjemmeholdet for første gang i denne sæson at vinde en ligakamp trods et føringsmål til modstanderne.

Især efter pausen var AaB stærkest og kom til masser af chancer mod et meget passivt Sønderjyske-mandskab.

Gennem første halvleg sad værterne også på spillet, men det blev aldrig farligt i egne rækker. Nordjyderne prøvede med flere lange bolde fremad i banen og mistede ofte boldbesiddelsen tidligt i opspillet grundet upræcise afleveringer.

Gæsterne var til gengæld mere afventende. Dermed kom Sønderjyske også til to markante friløbere inden pausen.

Begge gange kom målmand Jacob Rinne ud og obstruerede henholdsvis Haji Wright og Anders K. Jacobsen. Sidstnævnte formåede dog at passere den svenske keeper inden pausen.

Efter en halv times spil blev der nemlig dømt hånd på bolden, da AaB’s Magnus Christensen stod i vejen for et sønderjysk skud på mål. Straffesparket vekslede den erfarne Sønderjyske-angriber til en føring.

Den varede dog kun ti minutter, da Kasper Kusk udlignede efter venstreback Jakob Ahlmanns forarbejde. Dermed scorede offensivspilleren på nordjydernes første, reelle skud på mål.

Fem minutter inde i anden halvleg var Kusk igen med i en scoring. Hans hjørnespark ramte Pierre Kanstrup, der blev noteret for et selvmål.

I sidste fase lukkede spanske Rufo kampen, da Marcus Hannesbo stod for et assist til offensivspillerens første AaB-mål. Efter den ordinære tid reducerede Sønderjyskes Rilwan Hassan dog på et velplaceret langskud.

Med sejren indtager AaB den bedste placering i nedrykningsspillet og ligger til en plads i Superligaens europaplayoff.

Foto: Jens Dresling

FC Nordsjælland - AGF 2-0

1-0 Kamal-Deen Sulemana (18) 2-0 Oliver Antman (87)

FC Nordsjælland vandt søndag 2-0 på hjemmebane over AGF og er ubesejret i otte superligakampe på stribe.

Hjemmeholdet startede med stor tænding og god afveksling i spillet, hvor FCN skiftevis lurede på kontra og pressede højt op.

Det gjorde vilkårene svære for AGF, der dog fik overtaget, som kampen skred frem med en fysisk dominans, men uden aarhusianerne havde den nødvendige skarphed til at fremtvinge en udligning.

Resultatet ændrer ikke på stillingen, hvor FCN og AGF er henholdsvis nummer seks og tre i mesterskabsspillet.

Efter 18 minutter mistede AGF bolden midt på banen, og det gav en friløber til FCN-angriberen Kamaldeen Sulemana, der rundede AGF-keeperen og scorede til 1-0.

Ti minutter senere var FCN-midtbanespilleren Magnus Kofod ved at gengælde tjenesten, da han spillede AGF-angriberen Patrick Mortensen fri. Han afdriblede FCN-målmanden, men afslutningen blev reddet på stregen af FCN-stopperen Adama Nagalo.

I minutterne efter kom AGF’s Casper Højer og Gift Links til gode chancer, men begge afslutninger strøg forbi mål.

Fire minutter efter pausen faldt en lidt tilfældig bold til AGF-stopperen Jesper Juelsgård, men han afsluttede tæt forbi mål.

Ti minutter senere fik Patrick Mortensen chancen, men trods en helt fri position fik han ikke træf på tværpasningen. Skarpere var midtbanespiller Albert Grønbæk ikke, da han fik chancen i det 68. minut og sparkede over.

I stedet lukkede og slukkede hjemmeholdets Oliver Antman (billedet) i det 87. minut, da han trak ind i banen og sparkede den i mål til resultatet 2-0.