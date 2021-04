Brøndby-fan før dagens topbrag mod FCM: Sartre har jo ret: I fodbold kompliceres alting af det andet holds tilstedeværelse

Den franske filosof Jean-Paul Sartre havde jo helt ret, da han sagde, at i fodbold kompliceres alting af det andet holds tilstedeværelse.

Netop derfor er det vanskeligt som Brøndby-fan at beskrive forventningerne til slutspillet.

Superfan Jane Henriksen Født 1986 pædagog, sæsonkortholder til Svinget og Brøndby-fan så længe, hun kan huske. @Jane_Henriksen på Twitter. Politiken giver ordet til passionerede fans af superligaklubberne. Er du superfan med noget på hjerte, så send en mail til sporten@pol.dk. Læs tidligere artikler i serien her.

Jeg har svært ved at tro på, at træerne vokser ind i himlen, men jeg må også indrømme, at holdet har overrasket mig flere gange i denne sæson. Mange gange har jeg haft følelsen af, at nu kommer det til at gå ned ad bakke, men så har de alligevel formået at hive point med fra en kamp.

Men har vi spillet over evne? Været ualmindelig effektive foran mål? Jeg ved det ikke, men jeg ved, at det bliver et nervepirrende slutspil. Altså, jeg har allerede ondt i maven og er nødt til at dulme de voksende nerver med vin, bare mens jeg skriver klummen her!

Troen var større i 2018 ...

Jeg har i øvrigt også været ramt af skriveblokade inden denne klumme. Faktisk var det svært bare at finde på en overskrift. På arbejdet i dag gik jeg og tænkte over en god overskrift til klummen: I ved, sådan en catchy, lidt latterlig en, som man kender fra tabloidaviserne.

Det eneste, jeg fik ind i mit hoved, var noget med ’gulddrøm’ og ’Lindstrøm’. Super dårligt og ikke spor relevant, for helt ærligt: Er vi overhovedet særlig mange Brøndby-fans, som reelt tror på guld? Jeg gør i hvert fald ikke.

Jeg føler i virkeligheden, at vi har skrabet mange flere point hjem, end vores spil reelt har berettiget til.

Jeg håber selvfølgelig med alt, hvad jeg har, men troen eksisterer ikke sådan for alvor, ikke på den måde, som den gjorde i 2018 .. og så taler vi i øvrigt ikke mere om det.

Men hvorfor tror jeg egentlig ikke på guldet? Ærligt talt, er jeg selv i tvivl. Måske er det tanken om, at vi kun skal møde top-6-hold, der skræmmer? Når jeg tænker tilbage på sæsonen, føler jeg, at vi har tabt enormt mange point mod dem i løbet af sæsonen, så jeg var statistikkerne igennem.

1 point i alt mod FCM og AGF

Top-6 ser således ud:

Brøndby IF

FC Midtjylland

AGF

FC København

Randers FC

FC Nordsjælland

Vi har allerede mødt alle 5 hold to gange, og det har givet os 17 point (V-V-V-T-T-V-T-U-V-U) af 30 mulige. Altså et snit på 1,7 point mod topholdene, hvilket vel hverken kan kategoriseres som superimponerende, men heller ikke decideret bekymrende.

Til sammenligning har vores to nærmeste konkurrenter, FC Midtjylland og AGF, et pointgennemsnit på henholdsvis 2,2 og 1,0 point mod de resterende 5 modstandere i top-6, så målt udelukkende på det, ligger vi lunt mellem de to.

Mine bekymringer går nok også mest på, at vi har haft det enormt svært mod netop både AGF og FC Midtjylland. Mod AGF har vi fået 1 point i to kampe, og mod FC Midtjylland står et rundt 0. Kan man så trøste sig med, at vi faktisk har spillet ganske glimrende i de to kampe mod Midtjylland? Egentlig ikke.

Så længe godt spil ikke bliver omsat til mål, kan vi ikke bruge det til en fløjtende fis.

Det er så den konklusion, min ikkeeksisterende taktikhjerne kommer frem til.

Stærkt.

For at konkludere mine flyvske tanker tror jeg, at vi ender i top-3. Men jeg tror, at guldet ender i Herning. Den første kamp i slutspillet mod netop FC Midtjylland kan vise sig at blive udslagsgivende for, hvordan resten af slutspillet vil gå. Jeg glæder mig.

Behold hvalpene et år mere

Vi står efter sæsonafslutningen også i en situation, hvor profiler som Andreas Maxsø, Jesper Lindstrøm, Anthony Jung og Morten Frendrup meget vel kan blive fortid.

De har alle fire haft en forrygende sæson indtil videre, så selvfølgelig er de efterspurgt og skal videre for at spille på en højere hylde. Men jeg mener dog stadig, at de to hvalpe, Lindstrøm og Frendrup, ville have gavn af en sæson mere hjemme i andedammen og videreudvikle på deres spil og erfaring.

Det er nok ønsketænkning, men jeg håber, at klubben kan holde på dem et lille års tid endnu ... mest fordi det skærer i mit hjerte, at de har spillet så fremragende uden muligheden for (endnu) at blive hyldet på stadion.

Jeg ved godt, at fans på stadion har været et tema i begge mine to foregående klummer, men er det ikke også det, vi alle savner mest efterhånden?

Nu har vi set så mange ligakampe (og ikke kun herhjemme, men også i resten af Europa) og senest hovedparten af kampene her i landskamppausen blive spillet på tomme stadioner. Man kan høre ethvert spark til bolden, spillerne, der forpustet råber til hinanden, trænerteamet, der snakker, og dommerens fløjte skurrer nærmest i ørerne. Men i baggrunden … der er bare stille.

Jeg vil derfor afslutte med et citat af den østrigske forfatter Peter Handke, som rammer tilskuernerven i fodbold ret perfekt. Vi ved det jo godt alle sammen: Fodbold skal ses på stadion.

»Tilskuerne spiller ikke, de går med. De skærer tænder, de stamper i jorden, de svinger med transparenter, de blæser i trompeter, de ringer med koklokker, de kaster beklædningsstykker i vejret, de udfordrer skæbnen, de jubler, de græder, de falder om med hjerteslag, de skriger halsen mere fuld, de skriger sjælen ud af kroppen, de går ud af deres gode skind: Når bolden bliver levende, bliver de også levende«.