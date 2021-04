Coronasmittet Pernille Blume må sætte sin træning på pause

Direkte sport i tv Mandag 5. april TV 2 Sport 16.00 Tennis: Volvo Car Open (k) TV3 + 18.00 Fodbold: FC Midtjylland-Brøndby TV3 Sport 18.40 Håndbold: Barcelona-Elverum (m) 20.30 Dart: Premier League 01.05 Ishockey: Montreal-Edmonton TV3 Max 13.30 Fodbold: Middlesbrough-Watford 19.00 Fodbold: Everton-Crystal Palace 21.15 Fodbold: Wolverhampton-West Ham CANAL 9 16.00 Fodbold: FC København-Randers FC Eurosport 1 15.30 Cykling: Baskerlandet rundt 19.00 Vægtløftning: EM Eurosport 2 14.00 Fodbold: AaB-SønderjyskE 16.45 Vægtløftning: EM 03.00 Curling: VM, Danmark-Sverige (m) TV 2 Sport X 12.00 Tennis: Andalucia Open (m) 21.00 Fodbold: Barcelona-Valladolid 01.00 Basketball: Dallas-Utah Vis mere





Svømning. Efter i sidste måned at have kvalificeret sig til OL er Pernille Blume blevet tvunget op af træningsbassinet af en positiv coronatest, fortæller den olympiske mester i en opdatering på Instagram. »Jeg har været ked af ikke at kunne være i poolen, men nu har jeg det endelig bedre, og forhåbentligt kan jeg snart være tilbage«, siger Pernille Blume, der har været gennem et længere sygdomsforløb efter hun var vendt hjem til Danmark. »Jeg skal have lavet nogle test af mine lunger og mit hjerte, og det er fantastisk, at jeg har mulighed for at få lavet det. Forhåbentlig ender det godt«, siger Pernille Blume.

Fodbold. Sæsonen er overstået for Borussia Dortmunds 16-årige angrebstalent Youssoufa Moukoko, der sidste år satte rekord som alle tiders yngste Bundesligaspiller. Moukoko har pådraget sig en ledbåndsskade i foden under EM-slutrunden for U21, hvor Tyskland kvalificerede sig til en kvartfinale mod Danmark.

Golf. Med en fornem sidste runde i 66 slag avancerede Nanna Koerstz Madsen til en slutplacering som en delt nummer 3 i ANA Inspiration i Californien. Dermed tangerer hun det bedste danske resultat i en af kvindernes fem major-turneringer, som Iben Tinning opnåede i British Open i 2001. »Fed uge til ANA Inspiration, hvor banen var intet mindre end perfekt! Det var fedt at mærke hvordan det kildede i maven, og samtidig at kunne styre det! Syntes jeg er kommet langt mentalt, og det er jeg stolt af den her uge«, skriver 26-årige Nanna Koerstz Madsen om oplevelsen på Facebook. Tredjepladsen indbringer 151.615 dollar (ca. 950.000 kr.). 21-årige Patty Tavanaikit vandt sin første LPGA-turnering trods et heftigt angreb fra Lydia Ko, der med en sidste runde i 62 slag (en eagle og otte birdies) sluttede 2 slag efter. Nicole Broch Larsen blev nummer 63.

Håndbold. Århus Håndbold har indgivet en konkursbegæring, og klubbens mandlige hold fusionerer med Skanderborg Håndbold, meddeler de to klubber i en pressemeddelelse. Klubberne spiller videre på Skandersborgs licens med navnet Skanderborg Aarhus Håndbold. »I stedet for at fortsætte konkurrencen på banen, om tilskuerne og sponsorerne, så har vi aftalt med hinanden, at vi i stedet skal samarbejde, siger bestyrelsesformand i Århus Håndbold Jørgen Noes på et pressemøde. Skanderborg-træner Nick Rasmussen fortsætter som træner, hvorimod Aarhus-træner Erik Veje Rasmussen ikke har ønsket at være en del af projektet.

være en del af det nye projekt, forklarer Jørgen Noes.

Curling. Sydkorea førte 3-1 efter de første fem ender, men Mads Nørgaard og hans hold formåede med 4-3 at sikre den anden sejr i træk ved VM i Calgary i Canada. Med to sejre, fire nederlag og yderligere syv kampe er Danmark stadig i spil til at at tage en af de seks pladser i feltet til næste års vinter-OL. Danmarks næste kamp er natten til tirsdag er mod Sverige, der har vundet tre af fem kampe.

Fodbold. Midt i anden halvleg af La Liga-kampen hjemme mod Cadiz udvandrede Valencias spillere som en reaktion på en racistisk ytring fra Cadiz-spilleren Juan Cala rettet mod Valencias Mouctar Diakhaby, men efter 10 minutter i omklædningsrummet vendte Valencias spillere tilbage på banen. »Vi har i dag set en meget alvorlig episode. Min kammerat og ven Diakhaby er blevet udsat for racisme af en modstander. Vi forlod banen, fordi kampen ikke kunne fortsætte efter sådan en handling«, skriver Valencias danske landsholdsspiller Daniel Wass på Instragram om episoden. Cadiz’ træner, Álvaro Cervera, siger, at Juan Cala har forsikret ham om, at han ikke sagde noget upassende til Mouctar Diakhaby. Cadiz vandt kampen 2-1 på et sejrsmål 2 minutter før tid.

Fodbold. Titelkampen i Spanien blev åbnet yderligere, da topholdet Atlético Madrid tog til Andalusien og tabte 1-0 til Sevilla. Dermed kan Barcelona i aften være ét point efter Atlético med en hjemmesejr over Real Valladolid. Sevilla brændte et straffespark efter 5 minutter, da Jan Oblak reddede skuddet fra Lucas Ocampos, men efter 70 minutter blev Marcos Acuna matchvinder, da han headede et indlæg fra Jesusu Navas i mål.

Alle resultater og stillingen i La Liga