Ung dansker forbløffer: Jonas Vingegaard besejrer Tour de France-kongen på enkeltstart i WorldTour-løb

I tre timer sad verdensranglistens nr. 1 sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) i det varme sæde som konkurrencens førende, inden det kunne fastslås som en kendsgerning, at han på 1. etapes 13,9 km lange enkeltstart i WorldTour-løbet Baskerlandet Rundt, ikke alene havde fået revanche for sidste års traumatiske Tour de France-nederlag til landsmanden Tadej Pogacar (UAE), men også havde sikret sig et optimalt udgangspunkt til de videre strabadser i den seks dage lange nordspanske udfordring.

Den 31-årige dobbelte Vuelta a España-sejrherre havde valgt at give sig i kast med den udfordrende rute i Bilbao allerede som nr. 10 af de 165 deltagere. Han gennemførte distancen i 17.17 minutter – gennemsnitshastighed 48,220 km/t – og det skulle vise sig, at kun en af rivalerne for alvor var i stand til at true ham.

Den 23-årige amerikaner Brandon McNulty (UAE Team Emirates) registreredes ved mellemtiden som 5 sekunder hurtigere end Roglic – men da amerikaneren nåede toppen af den 400 m lange og meget stejle finalestigning, var fordelen skiftet til sloveneren med 2 sekunder.