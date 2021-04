EM bliver med tilskuere i 12 byer: Uefa vil have 24.000 ind i Parken

Fodbold. De danske myndigheder har foreløbigt givet tilsagn om, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) kan byde 11.000-12.000 tilskuere velkommen til hver af de fire EM-kampe i Parken i juni, men med det forbehold, at pandemien kan spænde ben for tilsagnet. Dermed er Uefa og de danske myndigheder 67 dage før kickoff i Parken adskillige tusinde tilskuere fra hinanden sådan rent forventningsmæssigt. Uefa håber på 24.000 tilskuere til EM-kampene i Parken, oplyser organisationen til TV3 Sport.

»I betragtning af den måde, Danmark har håndteret pandemien på, og den gode teststrategi, der er lagt, føler vi at have en berettiget tro på, at der tillades mindst 18.000-20.000 tilskuere«, siger Martin Kallen, der er Uefas administrerende chef for Euro 2020. Han tilføjer: »Der er jo mere end to måneder til den første kamp. Vi har endda et håb om en dækningsprocent på 60; det vil sige omkring 24.000 tilskuere«. Samtlige 12 EM-værtsbyer har ifølge TV3 Sport mødt Uefa’s krav om, at EM skal afvikles med tilskuere til alle kamp. En endelig plan er tidligst klar 19. april.

Motorsport. Speedwaykøreren Niels-Kristian Iversen kom galt af sted i sin debut for polske Unia Tarnow og brækkede skulderbladet mandag. »Det er mega uheldigt. Det var godt nok ikke lige, hvad der var brug for. Man kan sige, at 2021 starter, som 2020 sluttede for mit vedkommende. Det er sgu surt«, siger Iversen ifølge Ritzau til JydskeVestkysten. Niels-Kristian Iversen udtrykker samtidigt tvivl om, hvorvidt han overhovedet kan nå at blive klar til kvalifikationen til VM-serien og EM-serien i næste uge.

Direkte sport i tv Tirsdag 6. april TV 2 Sport 18.20 Håndbold: Aarhus U-Nykøbing F (k) 20.25 Ishockey: SønderjyskE-Rungsted 23.05 Tennis: Volvo Car Open (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Real Madrid-Liverpool TV3 Sport 19.00 Fodbold: Lyngby-Vejle 21.00 Fodbold: Manchester C-Dortmund 01.05 Ishockey: NY Islanders-Washington TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen Eurosport 1 15.30Cykling: Baskerlandet rundt 19.00 Vægtløftning: EM Eurosport 2 16.00 Vægtløftning: EM TV 2 Sport X 12.00+17.00 Tennis: Andalucia Open (m) 01.30 Basketball: Boston-Philadelphia Vis mere

Olympisk. Der bliver ingen deltagere fra Nordkorea ved denne sommers OL i Tokyo i Japan. Det oplyser Nordkoreas sportsministerium tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP. Beslutningen er truffet på et møde i Nordkoreas olympiske komité 25. marts, hvor landets sportsminister, Kim Il Guk, også var til stede. »Komitéen besluttede ikke at deltage i det 32. OL for at beskytte sine idrætsfolk fra den globale sundhedskrise forårsaget af coronavirusset«, skriver ministeriet på sin hjemmeside. Sommerlegene i Tokyo skulle egentlig have været afholdt i 2020, men det store arrangement er udskudt med et år på grund af coronapandemien.

Fodbold. Målmandstræneren i den tyske klub Hertha Berlin, Zsolt Petry, er havnet i fedtefadet efter en række udtalelser til en ungarsk avis. Ifølge Rundfunk Berlin-Brandenburg faldt Petrys kontroversielle udtalelser til avisen Magyar Nemzet, hvori han kommenterede sin ungarske landsmand Peter Gulacsi indsats for en anden tysk klub, RB Leipzig. RB Leipziger en klub, der åbent støtter mangfoldighed, men Zsolt Petry undrer sig over, at Peter Gulacsi overhovedet gider »at gøre en indsats for homoseksuelle, transvestitter og mennesker med anden kønslig identitet«. Senere i interviewet med avisen Magyar Nemzet beklagede Zsolt Petry over indvandringen til Europa. Hertha Berlin har nu bebudet, at de vil tage en snak med målmandstræneren.

Baseball. 38.238 tilskuere var mandag på plads, da Texas Rangers på hjemmebane mødte Toronto i Major League. I USA er der stor debat om kampen, og præsident Joe Biden har kald det uansvarligt, at samle så mange tilskuere til en kamp midt under pandemien. Fansene var på forhånd blevet bedt om at have mundbind på under kampene - dog ikke når de spiste eller drak. Tv-billeder viste dog, at mange tilskuere ikke havde mundbind på. Toronto vandt i øvrigt kampen 6-2.

Foto: Jerome Miron/Ritzau Scanpix

Fodbold. FC Barcelona hentede mandag en sejr i sidste minut, da Ousmane Dembele scorede til 1-0 mod Valladolid. Barcelona kan med en sejr på lørdag i klassikeren mod Real Madrid dermed sætte sig på La Ligas førsteplads for første gang i denne sæson. »Dette hold er i stand til at vinde de kampe, vi har tilbage. Men denne kamp viste også, at vi hele tiden skal spille op til vores bedste og være kliniske«, siger Barcelona-træner Ronald Koeman ifølge Ritzau efter 1-0-sejren og tilføjer: »Vi følte os ikke friske, og måske var det på grund af perioden med landskampe. Men hvis vi kommer tilbage til, hvor vi var før, så er vi i stand til at vinde resten af vores kampe«. Barcelona meddeler tirsdag, at titeljagten i nærmeste fremtid kommer til at foregå uden den offensive midtbanespiller Philippe Coutinho. Han er blevet opereret i venstre knæ.

Fodbold. Randers FC tabte mandag 1-2 i Parken til FC København, men trods nedturen er drømmescenariet fortsat en bronzemedalje i Superligaen og en pokalfinalesejr. Randers-træner Thomas Thomasberg er klar til udfordringen. »Nu har vi spillet os frem til det her, og så skal vi ikke stå og spekulere alt for meget. Vi kommer absolut ikke til at sælge slutspillet for at komme i pokalfinalen, og der er også en femteplads, der kan komme i spil i forhold til Europa«, siger Thomasberg til Ritzau og tilføjer: »Vi går all-in på pokalen, men vi går også all-in på Superligaen«. En sejr i pokalfinalen – Randers møder i den første af to pokalsemifinaler AGF på torsdag – giver direkte adgang til gruppespillet i den nye europæiske Conference League. En deltagelse, der kaster 20 millioner kroner af sig.

Tennis. Clara Tauson går på banen i WTA-turneringen i Bogota i Colombia omkring kl. 18.30. Modstanderen er chileneren Daniela Seguel. Clara Tauson er seedet 4 i turneringen.

Curling. Ved VM-turneringen i Calgary i Canada har det danske landshold for mænd tabt yderligere to kampe. Først tabte Danmark mandag lokal tid 5-6 til Kina, og i dagens anden kamp tabte holdet 1-9 til Sverige. Danmark har hentet to sejre i de første syv spillerunder.