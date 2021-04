Det danske landshold er blandt verdens ti bedste

Fodbold. Det danske landsholds successtime med tre gevinster på syv dage i VM-kvalifikation giver udbytte på Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) verdensrangliste. Kasper Hjulmands tropper sniger sig efter sejrene mod Israel, Moldova og Østrig fra 12. pladsen lige akkurat ind i top-10, der fortsat toppes af Belgien, mens Danmarks øvrige modstandere i den indledende gruppe ved EM-slutrunden, Finland og Rusland, ligger placeret som nummer 54 og 39.

Top-10

1. Belgien 1.783

2. Frankrig 1.757

3. Brasilien 1.742

4. England 1.686

5. Portugal 1.666

6. Spanien 1.648

7. Italien 1.642

8. Argentina 1.641

9. Uruguay 1.639

10. Danmark 1.631

Fodbold. En 29-årig mand fra klubben Egernsund KIF i Sønderjylland er tirsdag blevet idømt 20 dages fængsel for at have overfaldet en på gerningstidspunktet 18-årig kvindelig dommer under en kamp i serie 4. Under en kamp blev den nu dømte udvist i ti minutter for brok og protester, men reagerede ved at skubbe til dommeren. Derudover spyttede han i retning af dommeren og råbte ‘møgluder’. Den 29-årige, som nægtede sig skyldig, var ikke mødt op i retten og hans advokat bad om betænkningstid i forhold til en eventuel anke af dommen.

Fodbold. Den italienske landsholdslejr har tilsyneladende været lidt af et coronahotspot. Nu er også Atalanta-spilleren Matteo Pessina testet positiv. Totalen er dermed på otte spillere, siden spillerne vendte tilbage fra landsholdet til klubberne for en uge siden.

Gymnastik. I USA blev en tidligere landsholdslæge i 2017 sendt bag tremmer på livstid, i Storbritannien og Tyskland verserer der sager mod trænere og nu er Grækenland det næste land i rækken, der ser ud til at få en misbrugsskandale af dimensioner. Ritzau skriver således, at 22 græske gymnaster – både mænd og kvinder – angiveligt har været udsat for overgreb gennem årtier af deres trænere. I et brev, der er sendt til den græske præsident, Katerina Sakellaropoulou, samt premierminister Kyriakos Mitsotakis, kommer de med en lang række anklager, skriver den græske avis EfSyn, der er i besiddelse af brevet fra atleterne. Overgrebene har fundet sted siden 1985 og inkluderer fysisk og psykisk afstraffelse, tvangsfaste, seksuel chikane og hård og brutal træning, lyder det fra gymnasterne.

Fodbold. For mange coronasmittede i Sandhausen og Karlsruhe i den næstbedste tyske række har sendt holdene i karantæne, hvilket medfører, at fire kampe skal have nye terminer i en allerede tætpakket kalender. Det er mest af alt dårligt nyt for de tidligere Europa Cup-vindere fra storklubben Hamburger SV, der kæmper om oprykning. To af HSV’s resterende kampe er mod netop mod Sandhausen og Karlsruhe.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har suspenderet de nationale forbund fra Tchad i Afrika og Pakistan. Det sker, efter at der har været politisk indblanding i de to forbund. De to lande er dermed afskåret fra at deltage i internationale turneringer.

Fodbold. Den norske angriber Erling Haaland er ikke kun populær i sin klub Borussia Dortmund og hjemme i Norge. Også blandt dommerne er han et hit. En usædvanlig situation udspillede sig således tirsdag aften efter kvartfinalen i Champions League, da Dortmund havde tabt 2-1 i Manchester til City. En rumænsk linjedommer gik nemlig i spillertunnelen hen og spurgte om Haalands autograf. Et ønske Haaland efterkom ved at skrive på et gult kort.

Fodbold. Manchester City og den belgiske midtbanespiller Kevin De Bruyne har forlænget samarbejdet frem til sommeren 2025. De Bruyne skiftede til City fra tyske Wolfsburg i 2015.

Fodbold. På et godkendt 2. halvleg fik Liverpool scoret et vigtigt udebanemål i Madrid mod Real, der sejrede 3-1 i klubbernes første kvartfinalemøde i Champions League. Der skal mere til, for at besejre Real Madrid, siger Liverpool-manager Jürgen Klopp. »Hvis man vil gå videre til semifinalerne, skal man gøre sig fortjent til det. Det gjorde vi ikke i aften (tirsdag, red.), særligt ikke i første halvleg. Det eneste gode, jeg kan sige om kampen - ud over at vi scorede - er, at det kun var første af to opgør«, siger tyskeren ifølge uefa.com efter kampen.

Fodbold. Legen med den lille runde får vokseværk i Asien. Her har de lokale fodboldmyndigheder besluttet at oprette en Champions League-turnering for kvinder fra 2023.

Olympisk. Den olympiske flamme kommer ikke gennem den japanske storby Osaka. Grundet øget coronasmitte har byen har afvist at lade OL-flammen passere centrum og offentlige veje.

Cykling. Det 21-årige belgiske stortalent Remco Evenepoel har forlænegt sin ontrakt med Deceuninck-Quick-Step-holdet til 2026.

Olympisk. En mindre idrætspolitisk bombe kan være på vej mod sprængning. En talsmand fra det amerikanske udenrigsministerium siger, at USA ikke kan udelukke, at landet på diplomatniveau vil boykotte de olympiske vinterlege i Beijing i Kina i februar 2022. »Det er noget, vi sikkert kommer til at diskutere«, siger talsmanden Ned Price. Han understreger, at det naturligvis er noget, der skal koordineres med partnere og allierede i ind- og udland. USA og Kina har et anstrengt politisk forhold til hinanden.

Direkte sport i tv Onsdag 7. april TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Silkeborg/V-Københ. (k) 20.30 Håndbold: Herning/Ik.-Esbjerg (k) 22.15 Tennis: Volvo Car Open (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Bayern München-Paris SG TV3 Sport 18.45 Håndbold: Aalborg-FC Porto (m) 21.00 Fodbold: Porto-Chelsea 23.05 Ishockey: Ottawa-Edmonton TV3 Max 18.45 Håndbold: Kiel-Pick Szeged (m) 20.45 Håndbold: Vive Kielce-Nantes (m) Eurosport 1 15.30Cykling: Baskerlandet rundt 19.00 Vægtløftning: EM Eurosport 2 15.30 Cykling: Scheldeprijs 17.00 Curling: Japan-Danmark (m) 03.00 Curling: Danmark-Schweiz (m) TV 2 Sport X 12.00 Tennis: Andalucia Open (m) 18.45 Fodbold: Inter-Sassuolo 21.00 Fodbold: Sociedad-Athletic Bilbao 01.30 Basketball: Brooklyn-New Orleans Vis mere

Ishockey. DM-semifinalen mellem Esbjerg Energy og Aalborg Pirates er igen helt lige. Med en storsejr på 8-4 på egen is udlignede Esbjerg tirsdag aften til 2-2 i duellen, hvor der spilles bedst af syv opgør.

Curling. De danske mænd ligger fortsat i den tunge ende ved VM i Calgary i Canada efter et nederlag til Tyskland på 6-8. Danmark indtager efter to sejre og seks nederlag en delt 9.-plads og er langt fra avancement ved VM.