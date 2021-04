Den meget tørstige russiske højdespringer må aflevere sit OL-guld til en sarkastisk amerikaner

Olympisk. Resultatlister og medaljestatistikker skal igen revideres. Det sker som følge af en lang række afgørelser ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS) i appelsager vedrørende dopingdømte russiske atletikudøvere. 2012-guldvinderen i mændenes højdespring fra OL i London i 2012, Ivan Ukhov, blev i 2019 idømt fire års karantæne for doping, men fik ved appellen nedsat udelukkelsen til 2 år og 9 måneder. Samtidigt blev det onsdag dog stadfæstet, at samtlige resultater Ukhov opnåede i perioden 16. juli 2012 til 31. december 2014, skal slettes.

Foto: Alastair Grant/Ritzau Scanpix 9 år efter OL i London ser Erik Kynard ud til at blive ophøjet til guldvinder.

Ivan Ukhov – verdensberømt siden 2008, da han stillede tydeligt beruset op til et stævne – er allerede slettet fra guldvinderpladsen i den Internationale Olympiske Komitees annaler, men sølvvinderen fra USA er endnu ikke ophøjet til guldvinder. Det håber Erik Kynard sker snart. Og så kan Kynard samtidigt få endnu en medalje, som Ivan Ukhov har snydt ham for.

»Som del af min erstatningspakke vil jeg også gerne have opgraderes i forbindelse med indendørs-VM i 2014«, skriver Kynard med en snert af sarkasme i et svar på Twitter med henvisning til, at han i den konkurrence, hvor Ukhov fik sølv, står til at avancere fra 4. pladsen til en bronzemedalje.

Tennis. Arrangøren af French Open har besluttet at udskyde starten af Grand Slam-turneringen med en uge. Turneringen var oprindeligt i kalenderen fra 23. maj til 6. juni. I stedet skal spillerne på grus fra 30. maj til 13. Juni. Årsagen til udsættelsen er, at den franske præsident, Emmanuel Macron, har varslet en genstart af alle former for sport og kulturbegivenheder fra midten af maj. »For fans, spillere og atmosfæren er tilstedeværelsen af tilskuere vital for turneringen«, siger Gilles Moretton, præsident i det franske tennisforbund. Danske Clara Tauson fik i 2020 sit internationale gennembrud, da hun ved French Open nåede 2. runde og slog top-20-spilleren Jennifer Brady i et tresætsdrama, inden hun tabte til den senere kvartfinalist Danielle Collins.

Olympisk. Det Hvide Hus og præsident Joe Biden har sat det amerikanske udenrigsministerium på plads. En talsmand fra udenrigsministeriet sagde tirsdag, at USA ville undersøge muligheden for en diplomatisk boykot af vinter-OL i Beijing i februar 2022. Men det kommer ikke til at ske. »Vi har ikke og vi vil heller ikke komme til at diskutere en boykot med allierede og partnere«, siger præsident Bidens talskvinde Jen Psaki.

Håndbold. Aalborg Håndbold fortsætter oprustningen dagen efter avancementet til kvartfinalerne i Champions League. Klubben henter i sommerpausen den 28-årige bagspiller Martin Larsen hjem fra tyske Leipzig på en treårig kontrakt.

Fodbold. Bayern Münchens stjernespiller Thomas Müller ærgrer sig voldsomt over nederlaget til Paris SG i de to klubbers første kvartfinalemøde i Champions League. Bayern, der havde 14 skud på målrammen og 21 afslutninger i alt, misbrugte et hav af chancer. »Vi skulle have scoret langt flere mål. Selvfølgelig kan vi også snakke om, at vi lukkede mål ind, men hvis man vinder 6-3 eller 5-3, er der jo ingen, der brokker sig«, siger Müller ifølge Ritzau og tilføjer: »Hvis vi havde vist det dræberinstinkt, der kendetegner os, havde det været en anden kamp. Nederlaget er vores egen skyld, og nu skal vi på jagt«.

PSG-stjernen Kylian Mbappé stod for to af gæsternes mål og var dermed en stor del af sejren. »Det var en fantastisk holdpræstation først og fremmest, og det kom mig til gode. Men vi er kun halvvejs i en kæmpe duel. Vi led, men vi led som et hold. Vi var solide og fik dem til at lide takket være vores stærke sider«, siger den franske komet ifølge uefa.com inden returopgøret i Paris på tirsdag.

Curling. Efter en håndfuld nederlag på stribe var der natten til torsdag en smule succes for de danske mænd ved VM i Calgary i Canada. Schweiz blev slået 9-8 efter et godt dansk comeback. Sejren var Danmarks blot tredje ved VM i Canada, og den var tiltrængt. Danskerne havde tidligere på dagen tabt 6-10 til Japan. »Det var en fed kamp. Vi følte, at vi skulle vise vores værd. Det har været en hård uge, og vi havde virkelig brug for at bevise, at vi hører til her«, siger skipper Mads Nørgaard ifølge Ritzau til World Curling TV.