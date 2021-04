Amerikansk VM-guldvinder får 30 måneders dopingkarantæne

Atletik. Den amerikanske sprinter Obi Igbokwe er blevet udelukket fra at deltage i konkurrencer i 30 måneder på grund af en positiv dopingtest. 24-årige Igbokwe var i 2019 en del af det guldvindende hold ved VM i 4 x 400 meter stafetløb for både mænd og kvinder. Han blev uden for konkurrence 26. maj 2020 testet positiv for det anabole steroid DHCMT ifølge det amerikanske antidopingagentur, Usada. Obi Igbokwes udelukkelse dateres fra 26. maj 2020, og den slutter i november 2022. Dermed vil han ikke få mulighed for at deltage i det forsinkede OL i Tokyo til sommer.

Ishockey. For anden kamp i træk spillede danske Nikolaj Ehlers en afgørende rolle for sit mandskab Winnipeg Jets. Natten til fredag dansk tid var han på pletten med et hug i 4-2-sejren over Montreal Canadiens. Nattens scoring betyder, at Nikolaj Ehlers nu er den næstmest scorende spiller i Winnipeg Jets i denne sæson. Det er således blevet til 16 træffere. Han er ligeledes næstbedst, når det kommer til at lægge op til sine holdkammerater. Han står noteret for 23 assister. Winnipeg Jets ligger lunt i svinget til en plads i slutspillet. Holdet ligger på tredjepladsen i North Division med 51 point efter 40 kampe.