Amerikansk VM-guldvinder har fået 30 måneders dopingkarantæne

Atletik. Den amerikanske sprinter Obi Igbokwe er blevet udelukket fra at deltage i konkurrencer i 30 måneder på grund af en positiv dopingtest. 24-årige Igbokwe var i 2019 en del af det guldvindende hold ved VM i 4 x 400 meter stafetløb for både mænd og kvinder. Han blev uden for konkurrence 26. maj 2020 testet positiv for det anabole steroid DHCMT ifølge det amerikanske antidopingagentur, Usada. Obi Igbokwes udelukkelse dateres fra 26. maj 2020, og den slutter i november 2022. Dermed vil han ikke få mulighed for at deltage i det forsinkede OL i Tokyo til sommer.

Håndbold. Amalie Milling fra Københavns Håndbold overtager Althea Reinhardts plads som keeper i håndboldlandsholdets trup. Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) på sin hjemmeside. Landstræner Jesper Jensen har desuden hidkaldt playmaker Simone Petersen fra Herning-Ikast Håndbold. Hun er indkaldt for at styrke træningerne i de første tre dage af landsholdssamlingen, som starter 12. april. Hun skal dermed ikke være en del af de to kampe mod Spanien, som løber af stablen 15. og 17. april. DHF oplyser ikke, hvorfor Althea Reinhardt udgår af truppen.