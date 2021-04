Dansk træner fyret i norsk klub efter anklager om racisme

Fodbold. Den danske træner Henrik Pedersen er fortid i spidsen for den norske klub Strømsgodset. Det bekræfter klubben på Facebook. Bruddet sker efter anklager om racisme. »Strømsgodset Toppfotball og træner Henrik Pedersen er i dag blevet enige om at afslutte arbejdsforholdet. Parterne har et fælles ønske om at skabe ro omkring klubben«, lyder det blandt andet i meddelelsen. Henrik Pedersen er af syv anonyme spillere blevet beskyldt for racisme, skrev norsk TV2 samt flere andre norske medier tirsdag. Pedersen afviser fortsat, at han skulle være kommet med diskriminerende udsagn, som det hævdes.