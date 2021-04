Lodtrækning kan afgøre, om du kan komme ind til EM-bragene i Parken

Fodbold. De danske myndigheder har med forbehold garanteret, at der kan lukkes mindst 11.000-12.000 tilskuere ind til de fire EM-kampe i Parken til juni. Men hvordan finder Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) frem til, hvilke billetindehavere, der skal have adgang til de udsolgte kampe med en nu begrænset stadionkapacitet? I en mail sendt til alle billetindehavere til de 51 kampe spredt ud over Europa fremgår det, at der vil blive foretaget en lodtrækning blandt billetindehaverne, såfremt der er flere billetter end pladser på stadion. Uefa oplyser endvidere i mailen sendt til billetindehavere, at man frem til 22. april kan få sin billet refunderet. Uefa opfordrer desuden billetindehavere til at returnere billetter, hvis de allerede nu kan se, at de ikke kan overholde gældende rejserestriktioner.

Fodbold. Ubesejrede Viborg mere end ligner et superligahold til den kommende sæson. I 24. spillerunde i 1. division blev det til en 4-1-sejr på hjemmebane mod Fredericia. Ligatopscorer Sebastian Grønning bidrog med sine sæsonmål nummer 13 og 14.

Cykling. Adskillige arrangører har også i denne sæson måttet ty til aflysninger på grund af coronapandemien, men når det otte dage lange etapeløb Tyrkiet Rundt ikke som planlagt kan gå i gang i morgen, er det af en ganske anden grund. Voldsomt snevejr over den centrale provins Anatolien, hvor løbet skulle være startet i Nevsehir, nødvendiggør en aflysning af 1. etape. Foreløbig håber man at kunne køre mandag, hvorefter ruten bevæger sig ned på sydkysten, der ikke er ramt af sneproblemer. Tyrkiet Rundt hører hjemme i løbskategorien lige under WorldTour og har deltagelse af tre mandskaber fra 1. division, Deceuninck-Quick Step, Israel Start-Up Nation og Astana.

Fodbold. Landsholdsanfører Pernille Harder er kåret som årets spiller 2020 af de danske fans. Det oplyser Dansk Boldspil-Union. »Det har været et fantastisk år for mig personligt. Både på klubholdet, men også med det her fantastiske landshold«, siger Chelsea-spilleren, der i 2020 med sit skifte fra Wolfsburg til den engelske klub blev verdens dyreste kvindelige fodboldspiller. Ca. 2,6 millioner kroner kostede det Chelsea, at hente danskeren på en treårig kontrakt. Politiken bringer på mandag et stort interview med den danske stjerne.

Roning. Sverri Nielsens titelforsvar ved EM i Varese i Italien lever i bedste velgående, mens de øvrige danske deltagere har svært ved at gøre sig gældende blandt de bedste. Lørdag roede færingen Sverri Nielsen sig problemfrit videre til singlescullerfinalen ved at blive nummer to i sin semifinale. Fie Udby Erichsen skuffede i kvindernes singlesculler. OL-sølvvinderen fra 2012 gik ned på de sidste 500 meter og det udnyttede en ukrainer og en hviderusser til at ro forbi danskeren, der nu skal ro B-finale – ligesom både kvindernes og mændenes toer, de to letvægtsdobbeltscullere og kvindernes firer.

Fodbold. Joachim Andersen og Fulham var sekunder fra at få et point i hjemmekampen i Premier League mod Wolverhampton, men gæsternes Adama Traore hamrede sejrsmålet ind, da den danske Fulham-kaptajn var alt for passiv i sin tilgang til den muskuløse spanske angriber. Fulham har tre point op til den rigtige side af nedrykningsstregen og spillet to kampe flere end Newcastle.

Fodbold. Arminia Bielefeld sejrede fredag 1-0 i Bundesliga-opgøret mod Freiburg og kom dermed over nedrykningsstregen.

Ishockey. Rungsted Seier Capital er som det første hold klar til DM-finaleserien. Fredag aften sejrede Rungsted Seier Capital 4-1 på hjemmebane mod Sønderjyske og vandt dermed serien 4-1. I den anden semifinaleserie vandt Aalborg Pirates hjemme 5-2 over Esbjerg Energy og fører nu 3-2 sammenlagt.

Direkte sport i tv Lørdag 10. april TV 2 16.10 Håndbold: Skjern-Holstebro (m) TV 2 Sport 18.00 Håndbold: KIF Kolding-GOG (m) 19.55 Tennis: Volvo Car Open (k) TV3 Sport 13.00 Fodbold: Viborg-Fredericia 15.30 Fodbold: Bremen-RB Leipzig 18.30 Fodbold: VfB Stuttgart-Dortmund 21.00 Golf: US Masters 01.05 Ishockey: Montreal-Winnipeg TV3 Max 13.30 Fodbold: Manchester City-Leeds 16.00 Fodbold: Derby-Norwich 18.30 Fodbold: Crystal Palace-Chelsea 21.00 Håndbold: Hannover - Kiel (m) 01.00 Motorsport: Nascar Xee 15.30 Fodbold: Bayern-Union Berlin 6’eren 15.30 Formel E: VM-afdeling Eurosport 1 10.00/19.00 Vægtløftning: EM 15.30 Cykling: Baskerlandet rundt 23.00 Curling: VM (m) Eurosport 2 15.30 Formel E: VM-afdeling TV 2 Sport X 12.00 Tennis: Andalucia Open (m) 14.00 Fodbold: Getafe-Cádiz 16.15 Fodbold: Athletic Bilbao-Alavés 21.00 Fodbold: Real Madrid-Barcelona 02.30 Basketball: Brooklyn-LA Lakers Vis mere

Golf. Trods en runde i par (72) slag bevarede englænderen Justin Rose føringen ved US Masters på Augusta-anlægget i Georgia. Rose, der i 2015 og 2017 blev nummer to i prestigeturneringen, har brugt 137 slag. Amerikanerne Brian Harman og Will Zalatoris følger lige efter med 138 slag i turneringen, hvor den amerikanske verdensetter Dustin Johnson ikke klarede cuttet.

Basketball. Den 40-årige spanske legende Pau Gasol gjorde fredag comeback efter to årspause, da med Barcelona tabte 72-82 til Bayern München i Euroleague. Den 2,16 høje Gasol, der har spillet 18 sæsoner i NBA og vundet titlen i Nordamerika to gange med LA Lakers, scorede 9 point i sit comeback

Curling. Der bliver forlænget spilletid ved VM for mænd i Calgary i Canada. De fem tilbageværende chold er i venteposition og skal testes igen efter coronaudbrud i VM-boblen. Der resterer fem kampe ved VM - herunder bronzekampen og finalen – som kan blive rykket til næste uge. Danmark sluttede efter nederlag fredag til Rusland og Italien som nummer 11 af 14 deltagende nationer.

Tennis. Verdensranglistens nummer et er færdig ved grusturneringen i Charleston i USA. Australske Ashleigh Bary tabte i kvartfinalen til spanieren Paula Badosa 6-3, 6-4.

Ishockey. Lars Eller blev noteret for to assist, da Washington Capitals vandt 4-3 ude over Buffalo Sabres i NHL natten til lørdag.

Håndbold. Træner Nicolej Krickau har forlænget kontrakten med GOG’s hold i den bedste danske række for mænd. Den nye aftale løber ifølge TV2 til 2024.

Cykling. Den tidligere U23-verdensmester på landevejen Romain Sicard indstiller sin karriere på grund af hjerteproblemer. Det skriver den 33-årige franske Total Direct Energie-rytter på Twitter.