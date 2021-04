Tålmodige Eriksen vinder igen, Barcelonas træner raser og rødt kort til Zlatan

Direkte sport i tv Søndag 11. april TV 2 Sport 15.00 Ishockey: Esbjerg-Aalborg 22.00 Basketball: Denver-Boston TV3+ 16.00 Fodbold: Brøndby-FC København TV3 Sport 14.00 Fodbold: SønderjyskE-AC Horsens 16.45 Fodbold: Waalwijk-Ajax 20.00 Golf: US Masters TV3 Max 13.30 Håndbold: Flensburg-Leipzig (m) 15.30 Fodbold: Schalke 04-Augsburg 18.00 Fodbold: FC Köln-Mainz 21.00 Fodbold: Lyon-Angers Xee 13.00 Fodbold: Burnley-Newcastle United 15.00 Fodbold: West Ham-Leicester 17.30 Fodbold: Tottenham-Manchester U 20.00 Fodbold: Sheffield United-Arsenal 6’eren 12.30 Formula E: VM CANAL 9 18.00 Fodbold: AGF-FC Midtjylland Eurosport 1 12.30 Formel E: VM-afdeling 15.00 Vægtløftning: EM Eurosport 2 12.00 Vægtløftning: EM 14.00 Fodbold: Randers FC-FC Nordsjælland TV 2 Sport X 12.30 Fodbold: Inter-Cagliari 15.00 Fodbold: Juventus-Genoa 18.00 Fodbold: Roma-Bologna 21.00 Fodbold: Real Betis-Atlètico Madrid 02.00 Basketball: Dallas-San Antonio Vis mere

Fodbold. 76 minutter tog det Inter med stor tålmodighed at nedbryde Cagliaris ihærdige defensiv og tage endnu et skridt mod det første italienske mesterskab siden 2010. Inter vandt 1-0 med Matteo Darmian som matchvinder på et oplæg fra Achraf Hakimi efter et velkomponeret angreb. Christian Eriksen spillede atter en fin kamp og havde to nærgående langskudsforsøg, som den debuterende Cagliari-målmand Vicario begge fik slået til hjørnespark. Sejren var den 11. i træk for Inter, der bevarede sit forspring på 11 point til AC Milan inden de sidste otte spillerunder.

Golf. For første gang i majorturneringens 87-årige historie er en japaner i spidsen for US Masters på Augusta National. Hideki Matsuyama er inden søndagens finalerunde endda 4 slag foran nærmeste forfølger efter at have leveret en bogeyfri tredje runde i 65 slag trods vanskelige forhold med regn og blæst. Amerikaneren Xander Schauffele spiller i førerbolden med Matsuyama, men også englænderen Justin Rose, der førte efter første og anden runde, og australieren Marc Leishman er 4 slag efter den førende. Sydkoreaneren Yang Yong-eun er med sin sejr i PGA Championship i 2009 Asiens hidtil eneste majorvinder.

Vægtløftning. Som den første kvinde nogen sinde er danskeren Tina-Marie Bendix Beiter blevet valgt som vicepræsident i Det Europæiske Vægtløftningsforbund.

Ishockey. Danmark har været en del af A-gruppen siden 2003, men nu bliver Mads Frandsen den første danske hoveddommer ved slutrunden. Mads Frandsen var allerede udtaget sidste år til slutrunden, der blev udsat, men han er atter på den netop offentliggjorte liste over de 18 hoveddommere, der skal dømme i Riga fra 21. maj.

Håndbold. Line Haugsted, der i december blev kåret som EM’s bedste forsvarsspiller, har meldt afbud til Danmarks to testkampe mod Spanien. Jesper Jensen har som erstatning udtaget Sara Hald fra Odense, der kun skal deltage i de første dages træning og ikke kampene torsdag og lørdag.

Ishockey. 41 point i 41 kampe er sæsontotalen i NHL for Nikolaj Ehlers, efter forwarden lavede både et mål og en assist i Winnipeg Jets’ sejr på 5-0 ude over Montreal Canadiens.

Fodbold. FC Barcelonas træner, Ronald Koeman, var rasende over, at indskiftede Martin Braithwaite blev snydt for et straffespark i slutfasen af El Clasico-opgøret, som Real Madrid vandt 2-1. »Hvis du er Barcelona-fan og så denne kamp, så vil du være meget irriteret over to af dommerens afgørelser. Det var et klokkeklart straffespark, og derefter gav han kun fire minutters tillægstid. Endnu engang må vi bare acceptere det og holde mund«, siger Koeman til tv-stationen Movistar. Real-træner Zinedine Zidane nedtonede episoderne: »Vi bør være meget tilfredse med vores præstation. Du kan ikke sige, at det hele er dommerens skyld. Vi fortjente sejren«.

Fodbold. En diskussion med dommeren kostede Zlatan Ibrahimovic et rødt kort efter en times spil, men AC Milan og Simon Kjær formåede alligevel at vinde 3-1 ude over Parma. Ibrahimovic lagde op til 1-0-målet, som Ante Rebic scorede, og Franck Kessie gjorde det til 2-0. Parma endte Andreas Cornelius på banen fra 2. halvlegs start, og kort efter udvisningen fik Riccardo Gagliolo reduceret. Parma pressede på for en udligning, men i overtiden scorede Rafael Leao til 3-1.