Japan er i ekstase, efter at Matsuyama gjorde Masters global

Golf. Hideki Matsuyama og med ham millioner af japanere var gennem hele følelsesregistret, inden Masters fik den første asiatiske vinder, der betyder, at alle befolkede kontinenter nu er repræsenteret blandt vinderne af den 87 år gamle majorturnering. Matsuyama startede finalerunden med et forspring på 4 slag. Forspringet var på et tidspunkt 6 slag, men da Matsuyama slog en bold i vandet på 15. hul og spilmakkeren Xander Schauffele samtidig lavede en birdie, var det nede på 2 slag. Schauffele slog derpå sin bold i vandet på banens letteste par-3-hul, så han med en tripplebogey var ude af ligningen. Japaneren havde inden sidste hul 2 slags forspring til den 24-årige amerikanske debutant, Will Zalatoris, så en afsluttende bogey efter en tur i greenbunkeren betød på af vindermarginen blev på 1 slag. Halvdelen af alle asiatiske golfbaner findes i Japan, hvor sejren og den traditionelle overrækkelse af den grønne jakke udløste ekstase og glædestårer i morgentimerne. Japans premierminister, Yoshihide Suga, sagde ifølge Reuters, at sejren var fantastisk og fylder japanerne med stolthed og mod i en svær coronatid, og på Twitter skriver den 5-foldige Masters-vinder Tiger Woods, at Matsuyamas historiske sejr »vil komme til at påvirke hele golfverdenen«.

En af Hideki Matsuyamas tidligere trænere, Yasuhiko Abe, fremviser et par aviser, hvor hans elev fra universitetstiden har ryddet forsiden. Foto: Kyodo/Ritzau Scanpix

Fodbold. Efter et nederlag på 3-2 til Mainz 05 med Bo Svensson som træner har den nedrykningstruede Bundesligaklub FC Köln fyret deres cheftræner, Markus Gisdol.

Curling. Efter et par dages pause i konkurrencen i Canada på grund af tre tilfælde af coronasmitte i VM-boblen vandt Sverige verdensmesterskabet for mænd. I den udsatte finale vandt Sverige med skipper Niklas Edin 10-5 over Skotland. Danmark sluttede VM som nummer 11 af 14 deltagere.

Ishockey. Lars Eller fik 14 minutters spilletid og scorede til 2-0 og 8-1, da Washington Capitals vandt 8-1 over Boston Bruins i NHL. Lars Eller har i alt scoret 7 gange og lavet 11 assist for Capitals, der er tophold i den østlige division.

Atletik. Jens Smedegaards danske rekord fra 1979 i 200 meter løb er blevet slået. 19-årige Tazana Kamanga-Dyrbak løb ved et stævne i Zambia på 20,48 sek. og overgik dermed den 41 år gamle rekord med 4 hundrededele sekund.

E-sport. Det danske hold Heroic vandt Counter-Strike-turneringen ESL Pro League med en finalesejr på 3-2 over russiske Gambit. Finalen varede over syv timer, inden holdet bestående af Casper ’Cadian’ Møller, Ismail ’Refrezh’ Ali, Martin ’Stavn’ Lund, René ’Teses’ Madsen og Rasmus ’Sjuush’ Beck havde sikret førstepræmien på ca. 1,1 mio. kr.