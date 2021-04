Uheldig timing? Succestræner skriver kontrakt med ny klub, fem dage før han skal møde dem

Fodbold. Eintracht Frankfurt er på vej mod den bedste placering i Bundesligaen i mere end et kvart århundrede og har kurs mod Champions League, men en eventuel debut i mesterligaen i næste sæson kommer til at ske uden succestræneren Adi Hütter. Han har nemlig benyttet sig af en klausul i sin kontrakt og i stedet skrevet en treårig kontrakt med Borussia Mönchengladbach gældende fra 1. juli. Borussia Mönchengladbach får på lørdag i øvrigt besøg af østrigske Hütter og Frankfurt i 29. spillerunde. Det kommende trænerskifte kan man da kalde lidt af en optakt til lørdagens kamp.

Direkte sport i tv Tirsdag 13. april TV3+ 21.00 Fodbold: Paris SG-Bayern München TV3 Sport 17.30 Håndbold: CL-lodtrækning (k) 18.40 Håndbold: GOG-Wisla Plock (m) 21.00 Fodbold: Chelsea-FC Porto 01.05 Ishockey: New Jersey-NY Rangers TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen Eurosport 1 12.00 Cykling: Tour of Turkey TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Monte-Carlo Masters (m) 01.30 Basketball: Indiana-LA Clippers Vis mere

Spionage. Sveriges idrætsforbund, Riksidrottsförbundet, har i perioden 2017-2018 haft uønskede gæster i deres dataservere. Riksidrottsförbundet oplyser ifølge AP således, at organisationen har været hacket af en russisk militærefterretningstjeneste. Fra Sverige forlyder det, at der er tale om gentagende og omfattende aktiviteter, hvor svenske atleters personlige oplysninger og sundhedsdata har været eftertragtet. Den offentlige anklager Mats Ljungqvist siger, at det er svært at stille nogen til regnskabet for forbrydelsen, da der ikke eksisterer internationale regler. Russiske efterretningstjenester har tidligere også blandt andet hacket sig ind hos Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og Det Internationale Antidoping Agentur (Wada). Da Wada blev hacket, blev en række data om den danske svømmestjerne Pernille Blume senere offentliggjort af en russisk hackergruppe.

Cykling. Efter at have været på forgæves sejrsjagt i lidt over tre år er lykken vendt for eksverdensmesteren Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), der for anden dag i træk fyrede en eksplosiv og sejrrig finish af i Tyrkiet Rundt. På den 212,6 km lange 3. etape fra Beysehir på den anatolske højslette til feriebyen Alanya ved Middelhavskysten fik den 35-årige spurtkanon fra Isle of Man perfekt støtte fra sit belgiske mandskab, og han susede over stregen med klar afstand til belgieren Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). De to indtager nu også de to øverste pladser i det samlede klassement, hvor Cavendish har et forspring på 8 sekunder, og han skulle have mulighed for at forsvare førertrøjen endnu en dag, inden der torsdag bydes på en bjergfinale.

Corona. Eliteidrætsudøvere i Norge kan genoptage den organiserede træning ude i klubberne. Det betyder blandt andet, at den norske fodboldsæson kan starte med en måneds forsinkelse 8. maj.

Håndbold. Aalborg Håndbold har forlænget kontrakten med 28-årige Buster Juul frem til sommeren 2022.

Fodbold. Fanafdelingen i Brøndbyernes IF og Brøndby Support opfordrer i et statement til boykot af VM-slutrunden i Qatar. Tilhængergrupperingerne opfordrer samtidigt klubben, de støtter, via en plads i Dansk Boldspil-Unions repræsentantskab, at tale boykottens sag. »Vi, Brøndbyfans samlet i Fanafdelingen og Brøndby Support, opfordrer DBU til at samle en række nationale forbund og boykotte VM i Qatar. En anden model er, at DBU alene sender den sportslige sektor, undlader at facilitere billetsalg og markere modstanden ved hver kamp«, hedder det i statementet.

Fansammenslutningerne skriver endvidere, at »VM i Qatar er det klareste eksempel på den sørgelige udvikling, fodbolden er i. Besluttet af en lukket kreds, hvor korruption er bevist. En nation, der åbenlyst bruger slutrunden politisk og ikke for at udvikle sporten og dermed netop bevidst kobler fodbold og politik. Et land hvor menneskerettigheder er ikke eksisterende, og hvor der er forfærdelige dødstal blandt migrantarbejdere, der lever under slavevilkår«.

Ledelsen i Brøndby IF svarer på sin hjemmeside tilhængerne og opfordrer DBU til snarest at indgå i dialog med fans, samarbejdspartnere og andre nationale forbund, »så man i en fælles indsats kan bidrage til at skabe forandring i Qatar«.

En Voxmeter-måling viste i sidste uge, at 44 procent af danskerne støtter en boykot af VM 2022 og i fire måneder har der ligget et borgerforslag til underskrivelse. Med blot 9.000 underskrifter er der langt op til de 50.000 signaturer, der kræves, for eventuelt at få problemstillingen rejst i Folketinget.

Olympisk. 100 dage før legene i Tokyo indledes 23. juli kom, den olympiske fakkel gennem en stort set mennesketom Expo-park i udkanten af storbyen Osaka.

Foto: Kyodo/Ritzau Scanpix

Fodbold. Tottenham og Manchester City har hver fået 2.000 billetter til deres fans til Liga Cup-finalen på Wembley 25. april. Børn og unge under 18 år samt gravide og sårbare har ikke adgang til stadion, skriver BBC.

Tennis. En af favoritterne i de store grusturnering i Monte Carlo er færdig. Det var corona, der har gjort det af med den russiske stjerne Daniil Medvedev, da denne afleverede en positiv test.

Badminton. Det danske forbund Badminton Danmark vil stemme ja til et forslag om at ændre pointsystemet. Det oplyser sportschef Jens Meibom ifølge Ritzau til TV2 Sport. Det nye forslag er, at spillerne fremover skal spille bedst af fem sæt til 11 point i stedet for det nuværende system med bedst tre sæt til 21 point. Forslaget, der kan træde i kraft efter OL, skal afgøres ved en afstemning i Det Internationale Badmintonforbund (BWF) 22. maj og skal vedtages med to tredjedeles flertal. Den danske superstjerne Viktor Axelsen har ved tidligere lejligheder kritiseret den mulige regelændring og efterlyste i sidste uge på Facebook, at sportens magthavere også lytter til spillerne.

Tennis. Efter sejren i 1. runde i Charleston i USA mod russeren Ludmilla Samsonova bliver den kroatiskfødte australier Ajla Tomljanovic næste modstander for Clara Tauson. Kampen spilles omkring midnat. Forinden er Holger Rune, såfremt vejret tillader det, på banen i Monte Carlo mod Casper Ruud kl. 14.

Fodbold. Den 74-årige Florentino Perez fortsætter som præsident i Real Madrid, da der ikke var opstillet modkandidater til ham. Det meddeler den spanske storklub.

Fodbold. West Bromwich Albion vandt for blot femte gang i denne Premier League-sæson, men har trods 3-0 over Southampton fortsat otte point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.

Fodbold. Kampen om det spanske mesterskab ser ud til at stå mellem Atlético Madrid, Real Madrid og FC Barcelona. Men Sevilla er fortsat inde i billedet til en plads i Champions League, efter at holdet mandag besejrede Celta Vigo 4-3 på udebane. Sevilla er på fjerdepladsen med 61 point med seks point op til førerholdet Atlético.

Fodbold. I aften findes de to første semifinaler i Champions League. Bayern München har ryggen mod muren i Paris mod PSG efter 2-3 i det første opgør, mens Chelsea ligger lunt til n plads blandt de sidste fire efter 2-0 i det første opgør på udebane mod Porto.

USA. Flere kampe i amerikansk ishockey, basketball og baseball er mandag blevet aflyst i Minnesota i USA. Det er ifølge Ritzau sket, efter at den 20-årige sorte mand Daunte Wright i weekenden døde som følge af, at han var blevet skudt af politiet i forstad Minneapolis.

Fodbold. Manchester United er tilsyneladende ved at opkøbe den australske klub Central Coast Mariners. Det skriver adskillige medier down under.

Amerikansk fodbold. New England Patriots’ mangeårige wide receiver Julian Edelman (34) stopper karrieren Det sker, efter at New England Patriots har fritstillet ham med den begrundelse, at han ikke har bestået det fysiske lægetjek.