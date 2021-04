Efter tumulten med Haysen har AGF fundet en ny sportschef – og der er rigtige tilskuere på vej til Superligaen

Fodbold. Den 51-årige nordmand Stig Inge Bjørnebye vender tilbage til Danmark og Superligaen som ny sportschef i AGF. Stig Inge Bjørnebye har for 21 år siden spillet en halv sæson for Brøndby som lejesvend for Liverpool og han tiltræder i AGF med det samme. Stig Inge Bjørnebye har tillige fire års erfaring som sportschef i Norges største klub, Rosenborg. I AGF har sportschef-jobbet reelt været ledigt, siden Peter ‘PC’ Christiansen skiftede til FC København. AGF havde egentlig ansat Hans Jørgen Haysen som ny sportschef, men han tiltrådte aldrig, da en personalesag fra Haysens tidligere klub Sønderjyske spændte ben for ham.

Fodbold. Tilskuere på danske stadioner kan muligvis blive en realitet allerede i den kommende uge. Det siger kulturminister Joy Mogensen (S) ifølge Ritzau onsdag på et samråd om udendørs sportsbegivenheder. »Det indgår helt konkret i de forhandlinger om genåbning, som vi har med partierne i disse dage«, siger Joy Mogensen og fortsætter: »Men jeg kan jo ikke sige, hvad vi kan opnå politisk enighed om i forhold til genåbning fra 21. april«.

Direkte sport i tv Onsdag 14. april TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Bj.bro/Silk.-KIF Kol. (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Real Madrid TV3 Sport 21.00 Fodbold: Dortmund-Manchester C. 01.05 Ishockey: Ottawa-Winnipeg TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen Eurosport 1 12.00 Cykling: Tour of Turkey 14.00 Cykling: Volta a Valenciana 15.30 Cykling: Flèche Brabanconne TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Monte-Carlo Masters (m) 01.00 Basketball: Philadelphia-Brooklyn

Håndbold. Simone Petersen og Sara Hald bliver i den danske i landsholdstrup i forbindelse med de to testkampe mod Spanien torsdag og lørdag. »Vi er ramt af lidt småskader rundt omkring, så derfor har vi bedt Simone og Sara om at blive samlingen ud, og det er vi superglade for, at de har sagt ja til«, siger landstræner Jesper Jensen.

Motorsport. VM-sæsonpremieren i speedway er udskudt, da åbningsløbet i Teterow i Tyskland 22. maj er aflyst. Det oplyser arrangøren. Det første planlagte VM-grandprix er nu 5. juni i Prag.

Fodbold. FC Portos Mehdi Taremi scorede årets mål i Champions League, da han i tillægstiden sørgede for en 1-0-sejr til sit mandskab på udebane mod Chelsea. Den scoring er stort set det eneste, der er værd at huske fra de to møder mellem Porto og Chelsea, der er videre til semifinalerne med 2-1 samlet. »De to kampe var ikke de bedste kampe, at se på tv for tilskuere, der gerne vil underholdes«, siger Chelsea-manager Thomas Tuchel efter to meget taktiske affærer. »En del af en god præstation er også, at sørge for, at modstanderen ikke kommer til muligheder«, siger Tuchel.

Fodbold. Brasilianske Neymar tabte tirsdag 0-1 til Bayern München i Champions Legaue, men gik alligevel videre. Nu er han klar til at forlænge sin kontrakt med Paris Saint-Germain. Det skriver ESPN Brazil ifølge Ritzau. »Det (en kontraktforlængelse med PSG) er ikke længere et problem. Jeg føler mig selvsagt meget tilpas og hjemme hos PSG. Jeg føler mig mere glad, end jeg var før«, siger Neymar, der kom til PSG fra Barcelona i 2017.

Fodbold. Mens det danske kvindelandshold og 12 øvrige nationer for længst har kvalificeret sig til den udsatte EM-slutrunde i England 2022, så blev er tirsdag aften sat navn på de tre sidste deltagerlande. Efter to gange 1-1 måtte Schweiz ud i straffesparkskonkurrence for at besejre Tjekkiet, mens Rusland med 0-0 forsvarede en 1-0-føring mod Portugal. Nordirland snuppede den sidste billet ved at slå Ukraine 2-1 og dermed 4-1 samlet i en duel, der kastede en bizar udvisning af sig. Se den i twitter-klippet nedenunder.

Lodtrækningen til EM er endnu ikke fastsat, men til gengæld ser det ud til, at det danske hold blot seedes i lag 3 sammen med Belgien, Schweiz og Østrig. England er som vært topseedet sammen med de forsvarende europamestre Holland samt Tyskland og Frankrig. Sverige, Spanien, Norge og Italien udgør lag 2, mens lag 4 består af Rusland, Finland, Island og debutanterne fra Nordirland.

Dødsfald. Brøndby IF’s første formand, Jørgen Lundø, døde i søndags, oplyser klubben. Han blev 101 år. Han blev formand for klubben ved dens dannelse i 1964.

Fodbold. Superligaklubben OB har endnu ikke ansat en cheftræner til den kommende sæson, men det er sikkert, at Henrik Hansen fortsætter som chefens assistent. Hansen har forlænget sin aftale med fynboerne til sommeren 2024, meddeler OB. Sportschef Michael Hemmingsen fungerer i øjeblikket som midlertidig træner efter fyringen af Jakob Michelsen.

Ishockey. Lars Eller blev noteret for en assist ved 1-0-målet, da Washington slog Philadelphia 6-1 i NHL.

Olympisk. 100 dage før OL er mange af de danske atleter i hopla. OL-chef Søren Simonsen vurderer derfor, at det danske OL-hold bliver større end oprindeligt forventet, skriver Ritzau. I begyndelsen af året var forventningen i Danmarks Idrætsforbund (DIF), at Danmark ville sende omkring 90 atleter til Japan. »Jeg vil tro, at vi ender et sted mellem 90 og 100 atleter«, siger Søren Simonsen. To, der begynder at banke på OL-døren, er tennisspilleren Clara Tauson, og den 19-årige sprinter Tazana Kamanga-Dyrbak, der i søndags satte den 18.-hurtigste tid i verden i år på 200 meter.

Tennis. Såfremt spilleplanen holder, går Clara Tauson på banen i Charleston mod Ajla Tomljanovic kl. ca. 22.30 onsdag aften. Der er tale om en kamp i 2. runde af grusbaneturneringen.