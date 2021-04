Efter Politikens afsløringer: Nu får idrættens turnékrænkere det svært

De fleste overgreb foregik i hans bil. Og de begyndte, da hun var 15 år.

For nogle år siden fik en midaldrende mand et års fængsel for at have presset og manipuleret sig til seksuel omgang med en pige, han var fodboldtræner for. Overgrebene stod på over flere år, og kernen i sagen var, at han havde misbrugt sin magtposition til at begå dem.

Selv om Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI ønsker at udelukke personer med sådan en dom fra at arbejde med børn og unge i sportsklubberne, har det indtil nu været meget vanskeligt. Krænkerne har blot kunnet troppe op i en ny forening, der ikke har haft et redskab til at opdage, at de er dømt for overgreb.

Men det vil kulturminister Joy Mogensen (S) nu forhindre.