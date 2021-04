Bayerns ledelse raser over åbenmundet træners ønske om at forlade klubben

Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.00 Ishockey: Aalborg-Rungsted 18.00 Håndbold: Holstebro-Skanderborg 20.00 Håndbold: Aalborg-Skjern 21.40 Basketball: Miami-Brooklyn 00.00 Fodbold: Columbus-Philadelphia TV3+ 15.00 Formel 1: Emilia-Romagnas GP 18.00 Fodbold: Brøndby-AGF TV3 Sport 08.05 Standardvogne: V8 14.00 Fodbold: AC Horsens-Lyngby 16.30 Håndbold: Flensburg-Bergischer 18.00 Fodbold: Ajax-Vitesse 21.00 Motorsport: IndyCar 00.35 Ishockey: Philadelphia-Islanders TV3 Max 13.00 Fodbold: Paris SG-St. Etienne 15.30 Fodbold: Dortmund-Bremen 21.00 Fodbold: Nantes-Lyon Xee 14.30 Fodbold: Arsenal-Fulham 17.00 Fodbold: Man. United-Burnley 6’eren 19.30 Fodbold: Leicester-Southampton Canal 9 16.00 Fodbold: FCK-FC Nordsjælland Eurosport 1 11.05/14.00 Cykling: Amstel Gold Race (k) 12.00 Cykling: Tour of Turkey 17.15 Cykling: Volta a la com. Valenciana 19.45 Snooker: VM Eurosport 2 11.00/16.45 Snooker: VM 14.00 Fodbold: OB-SønderjyskE 21.00 Golf: RBC Heritage TV 2 Sport X 12.30 Fodbold: Milan-Genoa 14.30 Tennis: Monte-Carlo Masters (m) 18.30 Fodbold: Real Betis-Valencia 21.00 Fodbold: Getafe-Real Madrid Vis mere

Fodbold. Efter sejren på 3-2 over Wolfsburg lørdag eftermiddag lod Bayern-træner Hansi Flick en bombe komme til sprængning: Han ønsker at forlade klubben, som han i 2020 førte til seks titler, denne sommer - et år før hans kontrakt udløber. I et kortfattet statement fra Bayerns bestyrelse søndag bliver Flick kritiseret for at have udtalt sit ønske om at forlade klubben offentligt. »I sidste uge informerede Hansi Flick FC Bayern Münchens bestyrelse om sit ønske. Hansi Flick og FC Bayern var enige om at fokusere på kampene mod VfL Wolsburg, Bayer 04 Leverkusen og Mainz 05 for ikke at ødelægge hele klubbens koncentration på disse tre vigtige kampe. FC Bayern misbilliger den ensidige kommunikation fra Hansi Flick og vil fortsætte samtalerne efter kampen mod Mainz som aftalt«, står der i det udtalelsen.

Flick har næsten siden han overtog trænerjobbet i Bayern for halvandet år siden været involveret i en magtkamp med sportschef Hasan Salihamidzic. Læs mere om den her.

Tennis. Holger Rune er klar til deltagelse i hovedturneringen ved ATP 500-turneringen i Barcelona efter et stort comeback i kvalifikationsfinalen søndag, skriver Ritzau. I den afgørende kamp om en plads i hovedturneringen vandt den 17-årige dansker søndag over tyske Peter Gojowczyk med cifrene 3-6, 6-3, 7-5. Tyskeren var ellers foran 5-2 i afgørende sæt, men Holger Rune fandt storspillet frem til sidst og snuppede fem partier på stribe. Rune, der ligger nummer 322 på verdensranglistens, døjede undervejs med en skade i kampen mod verdens nummer 130.

Svømning. En forbedring fra sidste uge på blot 19/100 sekund var nok for Jeanette Ottesen til at sikre den vigtige kvalifikation til endnu et internationalt mesterskab. I sin første start ved Danish Open i Danish Open i Taastrup svømmede Jeanette Ottesen med 26,30 sek. i det indledende heat i 50 meter butterfly fire hundrededele sekund under EM-kravet og er dermed sikret deltagelse ved næste måneds stævne i Budapest, der er sidste frist for OL-kvalifikation. EM bliver det 34. internationale mesterskabsstævne for 33-årige Jeanette Ottesen.

Ishockey. Rungsted Seier Capitals er på kurs mod det danske mesterskab efter at klubben også vandt den anden finalekamp af potentielt 7 over Aalborg Pirates. Efter sejr hjemme i fredags blev det søndag til en sejr på 3-2 i Nordjylland efter en tæt kamp. De to første perioder endte begge 1-1, og dermed blev Mathias Lehmann Hansen matchvinder med målet til 3-2 i 3. og sidste periode.

Cykling. Med en syvendeplads i kvindernes udgave af Amstel Gold Race - ligesom for nylig i Flandern Rundt - beviste Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-La Nouvelle Aquitaine) endnu engang, at hun har sin naturlige position i verdenseliten. Den 25-årige dansker var med hjem i den førende gruppe på omkring en snes ryttere, men havde ikke mulighed for at blande sig i dysten om podieplaceringerne, hvor den mest vindende aktør i dette århundrede hollænderen Marianne Vos (Jumbo-Visma) føjede sejren i hjemlandets storløb til sin lange række af triumfer. Den 33-årige Vos, der er noteret for cirka 230 gevinster og hentede den første af sine tre VM-titler i 2006, holdt lige netop landsmanden Demi Vollering (SD Worx) bag sig i spurten, mens den hollandske dominans fuldendtes af Annemiek van Vleuten (Movistar) på tredjepladsen.

Fodbold. Med en sejr på 4-0 over Athletic Bilbao vandt FC Barcelona den spanske pokalfinale. Alle Barcelonas mål faldt i kampens sidste halve time og var signeret Antoine Griezmann, Frenkie de Jong og Lionel Messi (2). Den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite kom på banen i 87. minut. Ovenpå klubbens 31. pokalsejr sagde Barcelonas præsident Joan Laporta, at han var overbevist om, at Lionel Messi bliver.

Cykling. Med en ultimativ, kraftfuld satsning på de sidste meter af den 160 km lange finaleetape i Tyrkiet Rundt fra Bodrum til Kusadasi pressede den 35-årige britiske eksverdensmester Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) lige netop cyklen forbi belgieren Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) og sikrede sig en imponerende fjerde gevinst i det otte dage lange arrangement. Sammenlagt holdt spanieren José Manuel Diaz (Delko) fast i sin føring på et enkelt sekund til australieren Jay Vine (Alpecin-Fenix). Løbets store danske opmuntring 23-årige Anthon Charmig på det stærke norske 2. divisionshold Uno-X kørte en slutplacering som nr. 6 hjem med et minus på 30 sekunder.

Motorsport. Formel 1-organisationen har i årevis arbejdet på et grandprix i Miami og næste år bliver ideen til virkelighed. Banen kommer til at have sit udgangspunkt på Hard Rock Stadium, der er hjemmebane for NFL-holdet Miami Dolphins, og parterne har indgået en kontrakt på 10 år. USA er i forvejen vært for et grandprix i Austin.

Golf. Nicole Broch Larsen sluttede som nr. 33 i Lotte Championship på Hawaii efter en sidste runde i 71 slag. Sammenlagt gik danskeren i 13 slag under par, men det var alligevel langt efter vinderen, Lydia Ko fra New Zealand, der var hele 28 slag under banens idealscore.

Fodbold. FC Midtjylland-træner Brian Priske har kontrakt med mesterklubben til 2023, men for nogle måneder siden er han blevet belønnet for sine resultater med en lønstigning, der gør ham til FCM’s bedste betalte cheftræner nogensinde, skriver BT.