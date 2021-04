Uefa truer topklubber, der vil danne ny turnering, med retssag og udelukkelse

Direkte sport i tv TV 2 Sport 12.00 Ishockey: Aalborg-Rungsted 18.00 Håndbold: Holstebro-Skanderborg 20.00 Håndbold: Aalborg-Skjern 21.40 Basketball: Miami-Brooklyn 00.00 Fodbold: Columbus-Philadelphia TV3+ 15.00 Formel 1: Emilia-Romagnas GP 18.00 Fodbold: Brøndby-AGF TV3 Sport 08.05 Standardvogne: V8 14.00 Fodbold: AC Horsens-Lyngby 16.30 Håndbold: Flensburg-Bergischer 18.00 Fodbold: Ajax-Vitesse 21.00 Motorsport: IndyCar 00.35 Ishockey: Philadelphia-Islanders TV3 Max 13.00 Fodbold: Paris SG-St. Etienne 15.30 Fodbold: Dortmund-Bremen 21.00 Fodbold: Nantes-Lyon Xee 14.30 Fodbold: Arsenal-Fulham 17.00 Fodbold: Man. United-Burnley 6’eren 19.30 Fodbold: Leicester-Southampton Canal 9 16.00 Fodbold: FCK-FC Nordsjælland Eurosport 1 11.05/14.00 Cykling: Amstel Gold Race (k) 12.00 Cykling: Tour of Turkey 17.15 Cykling: Volta a la com. Valenciana 19.45 Snooker: VM Eurosport 2 11.00/16.45 Snooker: VM 14.00 Fodbold: OB-SønderjyskE 21.00 Golf: RBC Heritage TV 2 Sport X 12.30 Fodbold: Milan-Genoa 14.30 Tennis: Monte-Carlo Masters (m) 18.30 Fodbold: Real Betis-Valencia 21.00 Fodbold: Getafe-Real Madrid Vis mere

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) vil gå rettens vej for at stoppe udbryderturnering. Og klubber kan blive udelukket fra nationale turneringer. Det meddeler Uefa ifølge Ritzau i en fælles meddelelse med Premier League, Det Engelske Fodboldforbund, Det Spanske Fodboldforbund, La Liga, Det Italienske Fodboldforbund og Lega Serie A. Sammen skriver de, at de har »erfaret, at nogle få engelske, spanske og italienske klubber har planer om at offentliggøre planer om en lukket, såkaldt Super League«.

»Vi vil overveje alle tilgængelige midler, vi har til rådighed, både juridisk og sportsligt, for at forhindre det fra at ske. Fodbold er baseret på åben konkurrence og sportslig værdi. Det kan ikke være anderledes. Som tidligere meddelt af Fifa og de seks forbund vil de pågældende klubber blive udelukket fra enhver anden turnering på nationalt, europæisk og globalt niveau, og deres spillere kan blive frataget muligheden for at repræsentere deres landshold«, står der i meddelelsen.

Mens klubber fra de omtalte lande angiveligt kan være på vej med en udmelding om et nyt samarbejde, har de franske og tyske klubber tilsyneladende takket nej indtil videre. »Vi vil gerne takke klubberne i de andre lande, specielt dem i Frankrig og Tyskland, som har nægtet at gå med i det«, lyder det i meddelelsen.





Svømning. Andendagen af Danish Open resulterede i to EM-kvalifikationer, opnået af en 33-årig og en 27-årig. Jeanette Ottesen var både i indledende med 26,30 sek. og i finalen med 25,98 sek. under EM-kravet i 50 meter butterfly, der blev vundet af Emilie Beckmann i 25,62 sek. Dermed er Jeanette Ottesen klar til sit 34. internationale mesterskabsstævne. Mere overraskende var det, at Marina Heller Hansen i 1.500 meter fri forbedrede sin personlige rekord med 16 sekunder og med 16.45,30 min. var halvandet sekund under EM-kravet. »Så skal jeg bare finde 13 sekunder i løbet af den næste måned«, siger Marina Heller Hansen, der tager til EM med en ambition om at kvalificere sig til OL.

Volleyball. Gentofte Volleys herrehold hjemførte søndag for fjerde år i træk DM-titlen. Det skete, da holdet hjemme slog BK Marienlyst for tredje gang af tre mulige i finaleserien, som gik over maksimalt fem kampe. De to første opgør havde Gentofte vundet med 3-0 i sæt, men søndag fik Marienlyst sat et enkelt sæt på tavlen, inden guldjublen kunne bryde ud for hjemmeholdet.

Motorsport. Et dramatisk Emilia-Romagna Grand Prix på Imola med regn, sammenstød og afkørsler fik Max Verstappen (Red Bull) som vinder. Det var ellers verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes), der startede i poleposition, men hollænderen kom godt af sted og indtog førstepladsen, som han kun afgav kortvarigt i forbindelse med et pitstop. Første halvdel af løbet blev gennemført under regnfulde betingelser, og det gav en række afkørsler, hvilket også ramte Hamilton. Han fik dog kørt sig fornemt op i feltet igen og endte på andenpladsen, mens Lando Norris (McLaren) fuldendte podiet. Grandprixet i Italien bød også på et voldsomt sammenstød mellem Valtteri Bottas (Mercedes) og George Russell (Williams), som betød rødt flag og en lang afbrydelse. Ingen af kørerne kom noget til. Det var Verstappens 11. sejr, og han er på 2. pladsen i den samlede VM-stilling et enkelt point efter Lewis Hamilton.

Golf. De 20-årige tvillinger Nicolai og Rasmus Højgaard nåede en ny milepæl i deres korte karriere, da de for første gang begge sluttede i top-12 ved en European Tour-turnering. Med en 7.-plads i Austrian Open opnåede Nicolai sin bedste placering siden 2.-pladsen i Holland for halvandet år siden, mens 12.-pladsen er årets tredjebedste placering for Rasmus. Jeff Winther var bedste dansker inden finalerunden, men endte som nr. 28 i turneringen, hvis vinder skal findes i et omspil mellem amerikaneren John Catlin og tyskeren Maximilian Kieffer.

Fodbold. Borussia Dortmund har haft en noget svingende sæson, men med en sejr på 4-1 over Werder Bremen nærmer klubben sig top 4 i Bundesligaen, der giver adgang til Champions League. Der er dog stadig 4 point op til Eintracht Frankfurt på 4. pladsen med 5 spillerunder tilbage. I kampen mod Bremen scorede Erling Braut Haaland to gange, og nordmanden er oppe på i alt 23 mål i denne sæson.

Fodbold. Efter sejren på 3-2 over Wolfsburg lørdag eftermiddag lod Bayern-træner Hansi Flick en bombe komme til sprængning: Han ønsker at forlade klubben, som han i 2020 førte til seks titler, denne sommer - et år før hans kontrakt udløber. I et kortfattet statement fra Bayerns bestyrelse søndag bliver Flick kritiseret for at have udtalt sit ønske om at forlade klubben offentligt. »I sidste uge informerede Hansi Flick FC Bayern Münchens bestyrelse om sit ønske. Hansi Flick og FC Bayern var enige om at fokusere på kampene mod VfL Wolsburg, Bayer 04 Leverkusen og Mainz 05 for ikke at ødelægge hele klubbens koncentration på disse tre vigtige kampe. FC Bayern misbilliger den ensidige kommunikation fra Hansi Flick og vil fortsætte samtalerne efter kampen mod Mainz som aftalt«, står der i det udtalelsen.

Flick har næsten siden han overtog trænerjobbet i Bayern for halvandet år siden været involveret i en magtkamp med sportschef Hasan Salihamidzic. Læs mere om den her.

Fodbold. på et mål af Ruslan Malinovsky i det 87. minut fik Atalanta hjemme skovlen under de forsvarende italienske mestre fra Juventus. Med sejren rykkede Atalanta forbi Juvetus i Serie A og indtager nu 3. pladsen.

Fodbold. De seneste fem års Champions League-vindere fra Lyon er ude af dette års turnering efter et samlet nederlag til ligakonkurrenten Paris Saint-Germain i kvartfinalen. På eget græs blev Lyon slået med 2-1 af pariserne, der ellers havde tabt den første kamp 1-0 på hjemmebane. PSG havde Nadia Nadim og Signe Bruun på bænken gennem hele kampen. I semifinalen venter FC Barcelona, mens den anden semifinale står mellem Chelsea med Pernille Harder og Bayern München.

Tennis. Holger Rune er klar til deltagelse i hovedturneringen ved ATP 500-turneringen i Barcelona efter et stort comeback i kvalifikationsfinalen søndag, skriver Ritzau. I den afgørende kamp om en plads i hovedturneringen vandt den 17-årige dansker søndag over tyske Peter Gojowczyk med cifrene 3-6, 6-3, 7-5. Tyskeren var ellers foran 5-2 i afgørende sæt, men Holger Rune fandt storspillet frem til sidst og snuppede fem partier på stribe. Rune, der ligger nummer 322 på verdensranglistens, døjede undervejs med en skade i kampen mod verdens nummer 130.

Svømning. En forbedring fra sidste uge på blot 19/100 sekund var nok for Jeanette Ottesen til at sikre den vigtige kvalifikation til endnu et internationalt mesterskab. I sin første start ved Danish Open i Danish Open i Taastrup svømmede Jeanette Ottesen med 26,30 sek. i det indledende heat i 50 meter butterfly fire hundrededele sekund under EM-kravet og er dermed sikret deltagelse ved næste måneds stævne i Budapest, der er sidste frist for OL-kvalifikation. EM bliver det 34. internationale mesterskabsstævne for 33-årige Jeanette Ottesen.