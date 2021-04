Corona-rekord: Amerikansk klassiker skal afvikles med 135.000 tilskuere

Olympisk. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) fastholder et krav overfor atleterne om, at enhver form for politisk manifestation under OL er forbudt og vil blive straffet. I kølvandet på Black Lives Matter-bevægelsens protester mod raceulighed, opfordrede mange organisationer ellers IOC til at ændre reglerne, men forbuddet er blevet opretholdt – blandt andet som følge af en rundspørge blandt atleterne.

To tredjedele af 3.547 atleter mener tilsyneladende, at »det ikke er hensigtsmæssigt at demonstrere eller udtrykke nogen form for synspunkter« på podiet, banen eller ved officielle ceremonier. Der er sommer-OL i Tokyo fra 23. juli og i februar 2022 er Kina med det anstrengte forhold til menneskerettigheder vært for vinter-OL.

Motorsport. Den amerikanske klassiker Indianapolis 500 kan 30. maj blive overværet af op til 135.000 tilskuere på Indianapolis Motor Speedway. Det oplyser løbsarrangøren ifølge Ritzau på sin hjemmeside. Tilskuere skal bære mundbind under løbet, og ved indgangen vil deres temperatur blive tjekket. I dagene op til løbet kan man sågar blive vaccineret ved racerbane. Tilskuerkapaciteten det 4 km lange ovale anlæg er ca. 260.000.

Direkte sport i tv Torsdag 22. april TV 2 Sport 13.55 Cykling: Tour of the Alps, 4. etape 18.30 Tennis: Porsche Grand Prix (k) TV3+ 17.45 Fodbold: AGF-Randers 20.15 Fodbold: FC Midtjyl.-FC København TV3 Sport 18.00 Fodbold: Vejle-AC Horsens 20.30 Dart: Premier League 1.05 Ishockey: NY Islanders-Washington TV3 Max 19.00 Håndbold: Melsungen-Kiel (m) Xee 21.00 Fodbold: Leicester-West Bromwich Eurosport 1 14.00/19.45 Billard: Snooker - VM Eurosport 2 14.00 Cykling: Tour of the Alps 18.00 Svømning: Nordic Tour 21.30 Golf: Zurich Classic of New Orleans TV 2 Sport X 11.00 Tennis: Barcelona Open (m) 19.00 Fodbold: Atlético Madrid-Huesca 22.00 Fodbold: Barcelona-Getafe 1.00 Basket: Milwaukee-Philadelphia Vis mere

Fodbold. Der var knap 7.000 tilskuere til de tre onsdagskampe i Superligaen. 1.800 af dem sad i Farum og så Brøndby slå FC Nordsjælland klart med 3-0. Superliga-topscorer Mikael Uhre nød ifølge Ritzau ligefrem at blive buhet af igen. »Fodbold er jo bare ikke det samme uden fans. Der var folk, som buhede, da vi kom ind, og det giver bare lidt. Det giver et spil frem og tilbage med tilskuerne, og det var bare fedt«, siger han.

Golf. Nanna Koerstz Madsen fik en god start på LPGA-turneringen Hugel-Air Premia LA Openi Los Angeles. Efter 1. runde ligger Nanna Koerstz Madsen på en delt niendeplads sammen med syv andre spillere. Nanna Koerstz Madsen er tre slag efter den førende amerikaner Jessica Korda.

Tennis. Flere spillere på WTA Tour er kommet foran i vaccinekøen. WTA Tour har nemlig sikret coronavacciner til en del af deres medlemmer. Blandt andre verdensetteren Ashleigh Barty, der siger, at hun og træneren Craig Tyzzer blev vaccineret i forbindelse med en turnering i Charleston i USA tidligere på måneden. »Vi kiggede på forskellige muligheder for at blive vaccineret uden at springe over i køen i Australien. Vi fandt ikke en løsning, før vi tog afsted i marts«, siger Barty ifølge Ritzau og tilføjer: »Som mange andre spillere blev vi vaccineret gennem Touren (WTA Tour, red.). De havde arrangeret det gennem et bestemt apotek, som havde nogle tilovers. Det var vigtigt for mig at vide, at de mest sårbare blev vaccineret først«, siger Barty ifølge Reuters.

Fodbold. Den spanske by Bilbao bliver droppet som en af værtsbyerne til sommerens EM. Det har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttet, oplyser myndigheder i Baskerlandet ifølge nyhedsbureauet AFP. De regionale myndigheder i Bilbao kritiserer Uefas beslutning og kalder den ’ensidig’ og vil nu kompenseres for det beløb, som byen har brugt på at forberede begivenheden. Uefa kræver, at mindst 25 procent af kapaciteten på EM-stadions bliver udnyttet ved slutrunden, men det kan ifølge baskerne ikke lade sig gøre i forhold til de smitte- og vaccinationsprognoser, der er i regionen.

Tennis. Mikael Torpegaard er videre til kvartfinalen i challengerturneringen i Tallahassee i Florida i USA efter en sejr i tre sæt over Pedro Sakamoto fra Brasilien. Danskeren vandt 6-0, 3-6, 6-1. I kvartfinalen venter argentinske Facundo Mena.

Fodbold. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har for første gang udtaget en kvindelig dommer til en slutrunde for mænd. Det er franske Stéphanie Frappart, der under EM skal agere som fjerdedommer. Hun har dømt flere kampe for mænd i Uefa-regi i denne sæson. Også en sydamerikansk dommer skal dømme ved EM. Det er argentinske Fernando Rapallini, der er udpeget som en af 18 hoveddommere.

Fodbold. Real Madrid sejrede 3-0 i Cadiz i den spanske La Liga og er nu tilbage på førstepladsen. Alle tre mål blev scoret i 1. halvleg.

Fodbold. Selv med en mand i undertal sikrede Manchester City sig en 2-1-sejr på udebane over Aston Villa i den engelske Premier League, hvor holdet nu er snublende tæt på at vinde mesterskabet.

Fodbold. I den italienske Serie A skuffede Inter og Christian Eriksen ved blot at spille 1-1 mod Spezia, mens det gik endnu værre for Simon Kjær og AC Milan. De tabte 1-2 til Sassuolo. Resultaterne betyder, at Inter fører Serie A med ti point ned til Milan på andenpladsen. Juventus er nummer tre yderligere et point efter, da holdet hjemme slog Parma med 3-1 onsdag aften.

Fodbold. I den tyske Bundesliga brændte Erling Haaland et straffespark for Dortmund, men storklubben sejrede alligevel 2-0 hjemme over Union Berlin.