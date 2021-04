Kevin Magnussen skal køre Le Mans sammen med sin far

Direkte sport i tv TV 2 Sport 13.55 Cykling: Tour of the Alps, 5. etape 19.30 Ishockey: Aalborg-Rungsted TV3 Sport 19.00 Fodbold: Silkeborg-Viborg 01.05 Ishockey: NY Rangers-Philadelphia TV3 Max 20.30 Fodbold: Augsburg-FC Köln Xee 21.00 Fodbold: Arsenal-Everton Eurosport 1 11.00/15.25/19.45 Snooker: VM Eurosport 2 14.00 Cykling: Tour of the Alps, 5. etape 18.00 Svømning: Nordic Tour 21.30 Golf: Zurich Classic of New Orleans TV 2 Sport X 10.30 Tennis: Barcelona Open (m) 01.30 Basketball: Brooklyn-Boston Vis mere

Motorsport. Jan og Kevin Magnussen skal i år køre Le Mans sammen i det danske holds High Class Racings bil i LMP2-klassen, oplyser de på et pressemøde fredag. Mens Jan Magnussen, der ligesom sønnen tidligere har kørt på det højeste niveau i formel 1, er Le Mans-veteran, skal Kevin Magnussen for første gang prøve kræfter med det klassiske langdistanceløb over 24 timer. Løbet køres normalt midt i juni, men er på grund af coronapandemien udskudt til 21.-22. august. Den 3. kører i bilen bliver Anders Fjordbach.

Kevin Magnussen siger på pressemødet, at han er rookie på Le Mans og derfor vil lytte meget til sin fars råd. Jan Magnussen skal køre 24 timersløbet for 23. gang, og han har fire gange vundet GT-klassen.

Badminton. Poul-Erik Høyer bliver 22. maj efter alt at dømme genvalgt som præsident for Det Internationale Badmintonforbund (BWF). Der er i hvert fald ingen modkandidater til danskeren på BWF’s kongres, og dermed får danskeren sin tredje periode som badmintonsportens førstemand. Den olympiske guldvinder fra 1996, der ligeledes sidder i Den Internationale Olympiske Komité, blev første gang valgt til posten i 2013 og genvalgt i 2017.

Svømning. Topsvømmerne på Det Nationale træningscenter har dagen før generalforsamlingen i Dansk Svømmeunion skrevet et brev, hvor de udtrykker deres manglende tiltro til den nuværende bestyrelse, skriver Ekstra Bladet. Mistilliden skyldes, at bestyrelsen efter svømmerenes mening har accepteret de metoder, der tidligere blev brugt i topsvømning, som blev afdækket i en rapport sidste år efter en DR-dokumentar. Det drejede sig blandt andet om offentlige vejninger.

E-sport. Counter-Strike-stjernen Nicolai ’dev1ce’ Reedtz skifter Astralis ud med svenske Ninjas in Pyjamas, oplyser Astralis i en pressemeddelelse. Nicolai ’dev1ce Reedtz skifter med omgående virkning til Ninja in Pyjamas, der har købbt ham fri af kontrakten med Astralis.

Fodbold. Bayern München har både Robert Lewandowski og Serge Gnabry med i truppen til bundesligakampen lørdag mod Mainz 05, hvor klubben kan sikre sig det 9. tyske mesterskab på stribe og det 31. i alt. Begge spillere var ude med henholdsvis en skade og coronavirus i Champions League-kvartfinalen mod Paris Saint-Germain.

Fodbold. Søren Randa-Boldt stopper som landstræner for det danske U19-kvindelandshold i fodbold til sommer. Det skriver Dansk Boldspil-Union (DBU) på sin hjemmeside. Randa-Boldt skal i stedet være cheftræner for HB Køges kvindehold. Randa-Boldt har stået i spidsen for U19-landsholdet i 13 år og vikarierede også for et par år siden i en kort periode som A-landstræner. Der er endnu ikke fundet en afløser til U19-landstrænerposten, skriver DBU.

Peter Fabrin er ny direktør i Team Danmark. Foto: Yellows for Team Danmark

Idrætspolitik. Det bliver 55-årige Peter Fabrin, der fra 1. juni skal stå i spidsen for Team Danmark som ny administrerende. direktør. Han afløser Lone Hansen, der forlod posten tidligere i år. »Peter Fabrin matcher fornemt bestyrelsens ambitioner, og han vil med sin erfaring som leder uden for idrættens verden bl.a. komme med helt nye indspark til udviklingen af Team Danmark og eliteidrætten«, siger Team Danmark-formand Lars Krarup i en pressemeddelelse. Team Danmark indleder nu jagten på en sportsdirektør, der får ansvaret for samarbejdet med de 25 specialforbund, som Team Danmark har aftaler med.

Håndbold. Den svenske landsholdsmålvogter Filippa Idéhn vender efter et år i den rumænske klub Baia Mare tilbage til Silkeborg-Voel fra næste sæson. 30-årig Idéhn har underskrevet en kontrakt for to år.

Fodbold. Den tyske pokalfinale 13. maj på det olympiske stadion i Berlin bliver spillet uden tilskuere, meddeler Det Tyske Fodboldforbund, DFB. Semifinalerne 30. april hedder Werder Bremen-RB Leipzig og Borussia Dortmund-Holstein Kiel.

Håndbold. For 10. gang kårer Handball-Planet.com verdens bedste i 8 forskellige kategorier, og i år er der 2 danske spillere blandt de nominerede. Blandt målvogterne kan der stemmes på den danske landsholdskaptajn Sandra Toft, mens Line Haugsted er nomineret i kategorien bedste forsvarsspiller.

Atletik. Verdensmesteren på 400 meter, Bahrains Salwa Eid Naser, er hovedpersonen i en to dage lang høring i Den Internationale Sportsdomstol, Cas. Sagen er rejst af Det Internationale Antidopingagentur og Det Internationale Atletikforbund, og de kræver løberen idømt to års karantæne for overtrædelse af de såkaldte whereabout-regler. Naser har fire gange misset en dopingkontrol ved ikke at opholde sig de steder, hun havde angivet. Den ene gang hævder hun, at dopingkontrollanten bankede på døren til et lagerrum i stedet for hendes lejlighed lige ved siden af, og det fik sidste års atletikforbundets uafhængige integritetsenhed til at udstede en frikendelse.

Basketball. Efter at have siddet ude i 30 kampe med en skade fik Anthony Davies comeback hos Los Angeles Lakers i den nordamerikanske NBA-liga. Han kunne dog ikke forhindre storklubben i at tabe 115-110 til Dallas Mavericks, og slutspillet er nu pludselig i fare for det mangedobbelte mesterhold. Luka Doncic lavede 30 point for Dallas.

Fodbold. Girondins de Bordeaux er sat under administration, efter at klubejeren, investeringsfirmaet King Street, ikke længere ønsker at putte penge i den tidligere mesterklub. Det oplyser Ligue 1 torsdag ifølge Ritzau. Bordeaux er blevet ramt særlig hårdt af coronapandemien, efter at den franske liga i sidste sæson blev afbrudt og afsluttet tidligt. King Street oplyser, at man har investeret 46 millioner euro, siden investeringsfirmaet overtog klubben i 2019. Bordeaux, der senest vandt mesterskabet i 2009, er placeret på en 16.-plads i den franske liga.

Fodbold. Den falmede tyske storklub Hamburger SV sejler videre på usikker kurs i 2. Bundesliga. Mandag aften tabte HSV således 2-1 til Sandhausen og ligger dermed på rækkens 3. plads, som giver to playoffkampe om oprykning til Bundesligaen. Men bagfra presses holdet af andre klubber og risikerer endnu en sæson i den næstbedste tyske række.

Håndbold. Det danske dommerpar Mads Hansen og Jesper Madsen er udpeget til OL i Tokyo, oplyser Det Internationale Håndboldforbund (IHF). Den danske dommerduo er blandt 16 udvalgte dommerpar, der skal lede kampene i de olympiske håndboldturneringer på herre- og damesiden.

Fodbold. Med en sejr på 3-0 over bundholdet West Bromwich Albion konsoliderede Leicester sin 3. plads i Premier League - en placering, der giver adgang til Champions League.

Fodbold. I den spanske liga rejste FC Barcelona sig efter sidste uges nederlag i El Clasico til real Madrid. det skete med en 5-2-sejr over Getafe, og catalanerne rykkede dermed tilbage på ligaens 3. plads. Lionel Messi scorede to af Barcelonas mål.

Golf. Efter en flot første runde og en placering i top-10 faldt Nanna Koerstz Madsen natten til fredag dansk tid et godt stykke ned i feltet ved LPGA-turneringen Hugel-Air Premia LA Open. Danskeren ligger således på en delt 25.-plads efter anden runde i samlet tre slag under par. Hun er ti slag efter den førende amerikaner Jessica Korda, der ligger klart i spidsen af turneringen i Los Angeles i Californien.