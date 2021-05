Real Madrid føler sig selvskrevet til at være Europas konger. Nu udfordres den status – og det vil præsidenten ikke acceptere

Der skal noget af en selvforståelse til for at skrive ’KINGS OF EUROPE’ med insisterende store bogstaver på sin egen hjemmeside. Eller med stolthed bære kaldenavnet Kongeklubben.

Men det gør Real Madrid med en naturlighed, der er svær at tale imod.

Målt på triumfer er Real Madrid ubetinget den mest succesfulde europæiske klub nogensinde. Og succesen er blevet så markant en del af klubben, at den nu former hele klubbens identitet.

»Det er de europæiske titler, der definerer Real Madrid. Det er hele deres identitet at vinde – og især Champions League. Gerne på spektakulær vis, men det er ikke som Barcelona, der via Cruyff også har en særlig måde at gøre det på. De skal bare vinde«, siger Morten Glinvad, der er freelancejournalist og kommenterer spansk fodbold for TV 2 Sport.