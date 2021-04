Philipp Lahm: Guardiola kan finde på at opfinde positioner for de helt exceptionelle spillere

Jeg kan huske meget fra Pep Guardiolas tid.

»I vigtige kampe«, sagde han til mig, »udvælger jeg bare de elleve bedste«.

Man er nødt til at lytte godt efter, for i den sætning finder man kernen af, hvad fodbold handler om: individuel kvalitet. Guardiola er en træner i topklasse, fordi han elsker sine spilleres evner og talent.

Philipp Lahm Fra en fodboldspillers synspunkt ’Fra en fodboldspillers synspunkt’ er en tilbagevendende klumme skrevet af Philipp Lahm (født 1983) til Zeit Online med sportsredaktør Oliver Fritsch som dialogpartner og publiceret med eneret for Danmark af Politiken. Philipp Lahm er tidligere anfører for det tyske landshold og verdensmester. Han er turneringsdirektør for EM-slutrunden i 2024 i Tyskland.



Nogle trænere forsøger at nedtone fodboldens kompleksitet. Men Guardiola ønsker at mestre den. Man kan sammenligne ham med en skakstormester eller med en orkesterdirigent, der skal få det bedste ud af hvert instrument. Den eneste forskel er, at et fodboldensemble ikke har musiknoder at gå ud fra, og at en fodboldspillers bane varierer mere end dem, et tårn eller en springer kan følge. Det er ikke helt så enkelt at sætte en finger på, hvad nogen laver eller er i stand til at lave på banen. Det er næsten lige så svært at beskrive.

En fremragende træner ved lynhurtigt, hvem der kan hvad, og hvem der bliver hans centrale spiller. Så kommunikerer han til hver af sine spillere, hvilke styrker og svagheder de hver især har, samt de andre spilleres styrker og svagheder. Hver dag justerer han den opgave og rolle, som hver af spillerne skal varetage. Det formår Guardiola med en lidenskab, jeg aldrig har oplevet hos nogen anden. Indtil alle, selv dem, der ikke får spilletid, får øjnene op for, at træneren har ret. Og det sikrer ham fuld autoritet.

Den begavede yndling

Et hold har brug for hjælp, særligt under en kamp. Guardiola træner aktivt, så han overvinder det. Naturligere ledere som Kevin de Bruyne spiller også en stor rolle, og hans ideer kanaliseres gennem dem til de andre spillere. Han har også gjort Kyle Walker, der af natur ikke ligefrem er nogen typisk Pep-spiller, bedre og bedre. Guardiola er loyal over for alle, han fremkalder en følelse af sikkerhed hos alle.

Ilkay Gündogan er en Pep-spiller fra top til tå og forstår altid den situation, holdet står i. Han opfører sig altid korrekt, hans løb er perfekte, både i offensiven og defensiven. Han ved, hvornår bolden skal bevares på holdets fødder – og hvornår tiden er inde til at trænge ind i straffesparksfeltet. Det er en begavet risikostyring. Ofte ved han, hvad handlingen vil ende med. Det er derfor, han pludselig scorer mål. Guardiola har brug for den slags spillere. Omvendt gavner det Gündogen at have Guardiola som træner, for han internaliserer og nyder den indsats, Guardiola skaber.

Det er med til at bidrage til en helhed. Guardiolas hold er nemme at genkende, og det ville de være, selv hvis tv-billederne var i sort-hvid: de frie løb, afleveringssekvenserne, positioneringen i straffesparksfeltet, driblingerne, den måde, hans hold bærer bolden frem på sammen og tvinger spillet helt over på den anden side. Det er ikke noget, en træner kan opnå ved bare at udstede ordrer i omklædningsrummet. Man er nødt til at knokle for at opnå den slags overlegenhed hver dag.

Man kan sammenligne ham med en skakstormester eller med en orkesterdirigent Philipp Lahm

Da han startede i Manchester i 2016, genopbyggede han truppen fra bunden. Efter en tredjeplads vandt holdet to mesterskaber og fik en andenplads. Nu er han atter øverst på ranglisten, og der er ikke engang tæt løb. Hans hold falder aldrig under et vist niveau, så han formindsker tilfældighederne i 38 kampe.

For engelske klubber er mesterskabet alligevel den altafgørende konkurrence, og det er her, man ser en lind strøm af penge strømme ind. Og her er konkurrencen hård. Af de elleve klubber i verden med den største omsætning er flere end halvdelen fra England. De bedste seks til otte hold har hver mindst tre eller fire spillere af enestående kvalitet. Denne koncentration er unik. Igennem de sidste ti år har fem forskellige klubber vundet mesterskabet. Kun Guardiolas City formåede at forsvare titlen én gang, i 2019. Han har også vundet fem ud af ti pokaltrofæer i sin trænerperiode.

For at vinde Champions League er man til gengæld nødt til at have heldet med sig i lodtrækningen og knockout-kampene. Ud af de sidste 16 hold eller i kvartfinalerne er de ti største klubber i Europa typisk blandt dem. Hvis ikke alle stjernespillerne er klar til kamp i april og maj, vil det blive svært.

Toptalenterne er også meget vigtige. Under sit første stop i Barcelona havde Guardiola fire til fem af den her kaliber, som ofte blev kåret til at være blandt fodboldens top-11. Det har han ikke i Manchester på trods af de store investeringer, der er lavet. Som Guardiola engang nævnte, foretrækker vidundere som Kylian Mbappé og Neymar stadig de store byer som London og Paris eller klubber med en glorværdig fortid. Målt på det parameter er Manchester City ikke nogen favorit. Særligt efter at Sergio Agüero, hans helt særlige talent, ikke længere kan spille for fuld styrke på grund af skader.

Kreativitet er vigtigere end system

Hvis man ser tilbage på Guardiolas forrygende periode i Spanien, vil man lægge mærke til, at han i dag er i gang med at tilpasse sig. Barça var et hold, der var så godt sammensat, at hver af spillerne stort set kunne spille hvilket som helst instrument. Når de vandt CL-titlerne i 2009 og 2011, knuste de modstanderne. Denne stil kunne lade sig gøre, fordi hele klubben følger Johan Cruyffs ide om totalfodbold. Guardiola ser også sig selv i denne tradition, og han ville gerne stille med 11 Andres Iniestaer. Andre gange har han måttet gå på kompromis med sin idealisme. I Bayern München lod han specialisterne Franck Ribéry og Arjen Robben angribe på fløjene, og de to backspillere rykkede ind på midtbanen, når holdet var i besiddelse af bolden.