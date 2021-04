Bayern München snupper rivalernes træner for et rekordbeløb

Fodbold. RB Leipzig-træneren Julian Nagelsmann bliver ny Bayern München-træner efter denne sæson. Han afløser Hansi Flick på posten. Det bekræfter RB Leipzig og Bayern München begge på deres hjemmesider. Julian Nagelsmann har fået en kontrakt, der løber fra 1. juli 2021 og fem år frem. De to klubber er ifølge Bild blevet enige om en overgangssum for 33-årige Nagelsmann på 25 millioner euro. Det svarer til 186 millioner danske kroner. Overgangssummen har ingen af de to tyske klubber dog meldt noget officielt ud omkring.

Foto: Christof Stache/Ritzau Scanpix Hansi Flick (th.) og Julian Nagelsmann.

I tysk fodbold gælder en uskreven regel: Når Bayern ringer, så kommer man. »Jeg har aldrig holdt det hemmeligt, at jeg var interesseret i at blive træner for Bayern München, og at jeg ville være glad for at tage jobbet, hvis muligheden bød sig«, siger Nagelsmann til klubbens hjemmeside, mens Hansi Flick, der gerne ville have opløst sin kontrakt gældende til 2023, nu står med mulighed for at lande det tyske landstrænerjob, som er ledigt efter sommerens EM.

Fodbold. De europæiske klubturneringer er efter sidste uges Super League-dramatik fremme ved de første semifinaler. Real Madrid, der førte an blandt udbryderne i kampen mod Uefa, får i aften besøg af Chelsea, der var en af de første klubber til igen at melde sig ud af Super League-projektet, hvis status er ukendt.

Olympisk. I Danmark har regeringen afvist, at danske OL-atleter kan komme længere frem i vaccinekøen, men i flere andre lande vælger man at prioritere personer, der skal til OL i Tokyo. Nu også i Australien, hvor de ca. 500 australske OL-deltagere samt trænere, ledere og officials nu er blevet placeret i vaccinationsgruppe med ældre og frontpersonale, så de har få et stik eller to rettidigt før legene.

Olympisk. Flere hundrede japanske byer har ifølge Ritzau trukket sig som værter for de deltagende nationer i forberedelsen til sommerens OL i Tokyo. Det skyldes coronapandemien og de omkostninger, der er forbundet med den, skriver nyhedsbureauet AFP tirsdag. Mere end 500 japanske byer eller regioner havde meldt sig til at være værter for atleter og officials i et forsøg på at brede OL ud til mere end blot Tokyo. Blandet andet havde byen Okuizumo i det vestlige Japan har brugt mere end 30 millioner kroner på at byde Indiens hockeyhold velkommen på en træningslejr før OL. Det er nu droppet.

Fodbold. Coronapandemien har givet lommesmerter i adskillige klubber kloden over. Også i Liverpool, hvor det seneste regnskabsår har givet et underskud på 46 millioner britiske pund, ca. 400 millioner kroner. Det er særligt indtægter fra de tilskuerløse kampdage samt tv-penge, der savnes i regnskabet. Flere større nye sponsorater opvejer dog en del af tabene.

Fodbold. Nigerianeren Kelechi Iheanacho blev matchvinder for Leicester, da han ti minutter før tid i opgøret mod Crystal Palace flot tæmmede en lang aflevering fra Jonny Evans og derefter resolut hamrede bolden i mål til 2-1. Gæsterne fra Crystal Palace havde bragt sig foran allerede i 10. minut ved Wilfred Saha, mens Timothy Castagne havde udlignet kort inde i 2. halvleg på den formstærke Kelechi Iheanachos oplæg. Leicester cementerede dermed 3. pladsen i Premier League og tog endnu et skridt i retning af Champions League i den kommende sæson.

Fodbold. 14 mål i de seneste 14 kampe får Kasper Schmeichel til at lette på hatten over holdkammeraten Kelechi Iheanacho, som mandag aften blev matchvinder i 2-1-sejren mod Crystal Palace. »Man ser hans kvalitet hver eneste dag (til træning, red.). Jeg tror, det har handlet om, at han lige skulle finde sine fødder her hos Leicester, lige som det altid ville blive svært for ham at have Jamie Vardy foran sig«, siger Kasper Schmeichel ifølge Ritzau til Sky Sports. »Men al ære og respekt til ham. Han har arbejdet så hårdt til træning, hver eneste dag siden han ankom. Alle de ting, vi ser nu, gør han til træning. Han havde bare brug for en smule held og et mål til at give ham selvtilliden«, siger Schmeichel om angriberen, der kom til Leicester fra Manchester City i 2017.

Fodbold. Mere Kasper Schmeichel: Den danske målmand er ifølge en opgørelse fra Cies Football Observatory den europæiske spiller, der har spillet flest ligakampe for den samme klub de seneste ti år. Fra 19. april 2011 til 19. april 2021 er Schmeichel noteret for 372 ligakampe for Leicester, mens Lionel Messi har spillet 340 kampe for FC Barcelona. Manchester United-keeperen David De Gea er nummer tre på listen med 337 kampe. Kun den uruguayanske målmand Sebastian Viera fra klubben Junior FC i Colombia har spillet flere ligakampe end Schmeichel de seneste ti år: 395 ligakampe. I Danmark er Lyngby-spilleren Lasse Fosgaard topscorer med 238 kampe foran AaB’s Jakob Ahlmann med 216 kampe og FC Midtjyllands Erik Sviatchenko 188 kampe.

Cykling. Ballerup Super Arena bliver onsdag Tokyo for en stund. Banelandsholdet skal teste forud for OL og i forberedelsen til legene i Tokyo vil der blive forsøgt skabt rammer, der mest muligt ligner dem, der skal konkurreres i ved OL. »Vi prøver at sætte noget musik på, så der er lidt gang i hallen, og så har vi bedt hallen om at skrue op for varmen, så vi får nogenlunde samme varme, som vi kommer til at have i Tokyo«, siger landstræner Casper Jørgensen til Ritzau. Det danske 4 km-hold er favorit til at vinde guld i Tokyo, mens Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen som regerende verdensmestre i parløb ligeledes har enormt medaljepotentiale. Grundet pandemien har de danske baneryttere ikke været i konkurrence i mere end et år.

Fodbold. For et par måneder siden tronede AC Milan helt i toppen af Serie A sammen med Inter, men nu er sæsonen ved at udvikle sig til en fiasko. Mandag aften tabte Milan 0-3 til Lazio og da Napoli samtidigt vandt over Torino, så ligger storklubben ikke længere til kvalifikationen til næste sæsons Champions League – den turnering, som AC Milan sammen med 11 andre klubber mener at have historisk ret til at deltage i. I det hele taget har det været en hård seneste uge for AC Milan med nederlag til Sassuolo samt hele Super League-fadæsen. Mandag kom det så frem, at stjernen Zlatan Ibrahimovic undersøges af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Svenskeren er mistænkt for at være medejer af et spilleselskab med base i Malta, hvilket ikke er tilladt. Uefa oplyser på sin hjemmeside, at forbundets etiske komité har udpeget en såkaldt inspektør, der skal lede efterforskningen.

Fodbold. Magnus Kofod Andersen kan være på vej væk fra FC Nordsjælland. Den 21-årige midtbanemotors kontrakt løber til 2022, så hvis FCN skal have penge for ham, så er det nu. Men han vil ikke væk for enhver pris. Det skal være »noget spændende«, som han siger til Ritzau. »Jeg har det godt i FC Nordsjælland og har en vigtig rolle på holdet, men selvfølgelig er min drøm og mit mål at komme ud og teste mig selv mod endnu bedre modstandere i endnu bedre ligaer. Den tid skal nok komme, og så må vi se, om det bliver til sommer eller lidt senere«, siger U21-landsholdsspilleren.

Fodbold. Mestrene fra FC Midtjylland tabte 2-3 i Farum til FC Nordsjælland mandag aften og Brøndby der dermed blot et point efter topholdet inden sidste fem spillerunde indledes i den kommende weekend. Trods nederlaget i Farum er guldtroen stadig stor i den midtjyske lejr. »Vi jagter det mesterskab, og vi vil gerne vinde, men vi skal også gøre det, og længere er den ikke. Selvfølgelig er vi favoritter, men det vil vi gerne være. Det har vi ikke noget problem med«, siger FCM-cheftræner Brian Priske til Ritzau. Priske tilføjer: »Det handler om at gøre det, og det er der, mit fokus ligger, og så er jeg pisseligeglad med, om vi er favoritter eller kommer fra baghjul. Det handler om at vinde det, og det ligger heldigvis i vores egne hænder lige nu«.