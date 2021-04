Fodbold. Chelsea kom foran i udekampen i Champions League mod Real Madrid og fik scoret det vigtige udebanemål i 1-1-kampen. Alligevel ærgrer Chelsea-manager Thomas Tuchel sig. »Vi kunne muligvis have lukket kampen i løbet af den første halve time, hvor vi spillede rigtig godt«, siger Tuchel ifølge Ritzau. Chelseas dyrt indkøbte angriber Timo Werner stod bag en fæl afbrænder. »Han missede en stor chance mod West Ham, og han missede en stor en her, men det er ikke noget at græde over. Det er noget af det bedste ved sport, at ingen bekymrer sig om det i morgen«, siger Thomas Tuchel.

Fodbold. Andreas Christensen ærgrer sig over, at Chelsea ikke kunne udnytte chancerne og derfor måtte nøjes med 1-1 mod Real Madrid i Champions League-semifinalen. »Vi prøvede at gøre det, som vi havde planlagt. Vi startede med en god energi, og vi skulle have været oppe med to eller tre mål efter de første 25 minutter, for vi havde utrolig mange gode situationer, hvor vi skulle have været lidt skarpere«, siger danskeren ifølge Ritzau. »Vi tillod dem kun et skud på mål, men det scorede de på«, siger Andreas Christensen med henvisning til Karim Benzemas udligning i det 28. minut.

Direkte sport i tv Onsdag 28. april TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Schweiz-Danmark (m) 20.30 Håndbold: Viborg-Nykøbing F. (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Paris SG-Manchester City TV3 Sport 01.05 Ishockey: Minnesota-St. Louis TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen Eurosport 1 11.00/15.25/19.45 Billard: Snooker ,VM Eurosport 2 15.30 Cykling: Romandiet rundt TV 2 Sport X 19.00 Fodbold: Athletic Bilbao-Valladolid 04.00 Basketball: Phoenix-LA Clippers

Håndbold. Nordsjælland Håndbold, der i næste sæson rykker op i ligaen, udbyder folkeaktier for to millioner kroner. Pengene skal bruges på at etablere klubben i landets bedste række og gerne nå top-8. Samtidig skal talentudviklingen styrkes, lyder det i en pressemeddelelse. »Nu har spillerne sikret Nordsjælland Håndbold oprykning til Ligaen – nu skal vi have styrket de økonomiske muskler, så vi kan løfte Nordsjælland Håndbold til nye højder og skabe folkefest i hallerne«, siger formand Jørgen Simonsen. Aktierne bliver udbudt fra 1. maj og mindsteinvesteringen er 750 kroner.

Fodbold. Fem danskere fik spilletid, da Brentford sejrede 1-0 på hjemmebane mod Rotherham i den næstbedste engelske række. Brentford er klar til at spille playoff om en plads i Premier League. Første modstander i kvalifikationen til det forjættede land er enten Bournemouth, Swansea eller Barnsley.

Ishockey. Rungsteds målmand Cristopher Nihlstorp fik en sejr i karrierens sidste kamp på topniveau. Han blev nemlig danmarksmester med en 3-2-sejr og dermed 4-2 i kampe over Aalborg. »Det er ikke til at forstå, hvor fedt det her var for mig som person og for hele Rungsted«, siger den 37-årige svensker ifølge Ritzau til TV2 Sport. »Vi har haft en god sæson. Det har været skønt at gå på job hver dag. For mig har det også været spændende at prøve dansk hockey, som er anderledes«, siger målmanden efter sin første og sidste sæson i dansk ishockey

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede det afgørende mål i straffeslag, da Columbus Blue Jackets sluttede nederlagsstime i NHL ved at slå Detroit Red Wings.