Premier League-manager: Holdet kæmpede hårdt for Jannik Vestergaard efter unfair rødt kort

Fodbold. Southamptons manager, Ralph Hasenhüttl, er stolt over holdets 1-1-resultat mod Leicester fredag aften. Det siger han til klubbens hjemmeside, efter at hjemmeholdet måtte spille det meste af kampen med en mand i undertal, da danske Jannik Vestergaard blev smidt ud efter bare ti minutter. »Tillykke til drengene med hvad de har opnået i dag. Det var især hårdt for forsvaret (efter udvisningen, red.), men når du gør det på den her måde, så fortjener du at få noget med hjem. Jeg ved ikke, om det var nødvendigt at give et rødt kort, og fra mit synspunkt var det ikke rigtig en klar målchance, da Vardy aldrig kontrollerede bolden«, siger Raplh Hasenhüttl til klubbens hjemmeside. Den danske forsvarsspiller blev vist ud i kampens indledning, da han i et mislykket forsøg på at spille bolden tilbage til målmanden kom alt for sent med en tackling på Jamie Vardy og stemplede som sidste mand Leicester-angriberen på anklen.

Fodbold. AaB er efter 4-0-sejren over Lyngby fredag og med fire kampe tilbage af Superligaen på førstepladsen i nedrykningsspillet, som giver adgang til playoffkampen mod nummer fire fra mesterskabsspillet om en plads i europæisk fodbold. Og aalborgenserne lægger heller ikke skjul på, at europæisk kvalifikation er det, der kan redde en rodet sæson. »Hvis vi ender med at kvalificere os, kan vi kigge tilbage på en rodet sæson med tre forskellige trænere og mindre gode perioder og stadig tænke, at det har været en god sæson. Det er det eneste, vi kan nå, så det er klart, at nu skal vi først sikre os syvendepladsen, og så må vi derefter gå efter at sikre os kvalifikationen«, siger angriberen Tom van Wert således til Ritzau.

Håndbold. Færøernes mandlige landshold leverede fredag aften en stor overraskelse ved at besejre Tjekkiet med 27-26 i EM-kvalifikationen. Det var første gang nogensinde, at Færøerne sejrede i en kvalifikationskamp. Sejren kom, efter at Det Færøske Håndboldforbund havde offentliggjort Peter Bredsdorff-Larsen som kommende landstræner. Bredsdorff-Larsen sagde i den forbindelse, at han håbede at føre Færøerne til den første kvalifikationssejr, men den nuværende landstræner, Sonni Larsen, kom ham altså i forkøbet.

E-sport. Mads Øland, der i mange år var direktør for Spillerforeningen, stopper som administrerende direktør for CSPPA, der er Counter-Strikes globale spillerforening. Det skriver CSPPA på Twitter. »Mads Øland har besluttet at trække sig som direktør for at påtage sig en rolle hos fagforeningen HK. Vi vil gerne takke Mads for hans store bidrag til oprettelsen af CSPPA, og vi ønsker ham det bedste i den nye rolle«, lyder det.

Fodbold. Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) ser ud til at afvise racismesagen mod Cadiz-spilleren Juan Cala på grund af manglende beviser. Det oplyser Cadiz i en udtalelse fredag. 31-årige Cala har været i søgelyset siden 4. april. Her stormede Valencia-spilleren Mouctar Diakhaby af banen i en ligakamp mellem de to klubber, fordi Cala ifølge forsvarsspilleren havde ytret sig racistisk over for ham. Episoden førte til, at Diakhaby og resten af Valencia-spillerne forlod banen i protest, men holdet vendte siden tilbage på banen og gjorde kampen færdig med et 1-2-nederlag til følge.

Fodbold. José Mourinho blev for knap to uger siden fyret som manager i Tottenham, og den karismatiske portugiser har ikke travlt med at finde et nyt trænerjob. I et interview med The Times siger han, at han ikke forventer at blive træner for et hold i den kommende sæson. »Jeg har ingen planer. Nu lever jeg mit normale liv. Jeg føler mig frisk. Jeg føler mig rolig. Jeg er på ferie. Nu har jeg mere tid til at gøre mit hjemmearbejde og mine analyser. Jeg venter med at komme tilbage til fodbold. Jeg venter ikke blot på den rette klub, men også den rette kultur. Måske er næste sæson for tidligt, vi må se«, siger José Mourinho til The Times ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Olympisk. I øjeblikket afvikles i Tokyo et stort stævne, hvor en række olympiske sportsgrene tester de faciliteter, der skal benyttes ved sommerens OL i den japanske hovedstad. Blandt andet spilles der volleyball, og forholdene for udspringere bliver grundigt afprøvet under en World Cup-afdeling.

Curling. Danmarks kvindelandshold fik natten til lørdag dansk tid en skidt start på VM i Canada med et nederlag på 4-9 til Japan. I begge holds første kamp ved turneringen kom det afgørende tidspunkt i femte ende, da Japans skipper Sayaka Yoshimura ved stillingen 2-2 sendte en dansk sten ud af huset og scorede fire point, hvilket bragte Japan i front 6-2. I niende ende lukkede Yoshimura så kampen med yderligere to point til stillingen 9-4, hvorefter Danmark sagde tak for kampen og erkendte nederlaget. Japan ligger nr. 5 på verdensranglisten, mens Danmark er nr. 10. I alt deltager 14 nationer ved VM i canadiske Calgary.

Fodbold. Yussuf Poulsen og RB Leipzig er i den tyske pokalfinale, efter at holdet sent fredag på udebane besejrede Werder Bremen med 2-1. Kampen måtte ud i forlænget spilletid, før den blev afgjort, og indskiftede Emil Forsberg scorede det afgørende mål i overtiden af den forlængede spilletid. Yussuf Poulsen kom på banen med små 20 minutter tilbage af den ordinære spilletid, og danskeren havde flere store muligheder for at afgøre kampen, men kom ikke på måltavlen. I finalen venter enten Borussia Dortmund eller Holstein Kiel fra den næstbedste tyske række.