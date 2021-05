5000 tilskuere får adgang til finalerne i French Open

Tennis. Roland Garros-anlægget i Paris bliver ikke helt mennesketomt, når French Open løber af stablen 24. maj. Frankrigs sportsminister, Jean-Michel Blanquer, oplyser til France 3, at op til 1000 tennisfans får lov til at overvære kampene på de tre største baner. Det skriver Ritzau. Fra kvartfinalerne og frem vil tilskuerloftet hæves til 5000.

Fodbold. Det seneste opgør mellem FCK og AGF var et af sæsonens hidtil bedste. Intensiteten var høj og ligeså dramaet. Det skyldtes blandt andet AGF’ernes hårde tilgang til især Viktor Fischer, som selv bidrog til dramatikken ved at overreagere ved enhver kontakt. Eller sådan lød kritikken i hvert fald. I aften mødes de to så for anden runde i træk, og AGF’s cheftræner, David Nielsen, lægger op til endnu en hård duel. Skal FCK slås, kræver det, at AGF kommer ind i hovedet på dem, lyder det: