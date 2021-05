David Nielsen: Irritation er den bedste vej til at slå FCK

Fodbold. Det seneste opgør mellem FCK og AGF var et af sæsonens hidtil bedste. Intensiteten var høj og ligeså dramaet. Det skyldtes blandt andet AGF’ernes hårde tilgang til især Viktor Fischer, som selv bidrog til dramatikken ved at overreagere ved enhver kontakt. Eller sådan lød kritikken i hvert fald. I aften mødes de to så for anden runde i træk, og AGF’s cheftræner, David Nielsen, lægger op til endnu en hård duel. Skal FCK slås, kræver det, at AGF kommer ind i hovedet på dem, lyder det:

»Når det kommer til FCK, så har vi irriteret dem mange gange på det seneste. Og det er den måde, jeg har vurderet, at vi har den bedste chance for at slå dem. Fordi hvis vi bare sætter os ned og venter på dem, så har vi ingen chance for at udrette noget som helst. Så vi bliver nødt til at tage konfrontationen«, siger David Nielsen til Aarhus Stiftstidende.