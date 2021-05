To danskere udtaget til Giro d'Italia

Cykling. De to danske cykelryttere Christopher Juul-Jensen (Team BikeExchange) og Mikkel Honoré (Quick-Step) er i dag blevet udtaget til at køre Giro d’Italia. Begge ryttere er tiltænkt roller som hjælpere for henholdsvis Simon Yates og Remco Evenepoel til det samlede klassement.

Tennis. Clara Tauson vandt overbevisende, da hun spillede sig ind i WTA 125-turneringen i Saint-Malo. Med cifrene 6-2, 6-4 slog hun Amandine Hesse i kvalifikationsturneringens finale. Det er endnu uvist, hvem den 18-årige dansker skal møde i første runde af hovedturneringen. Dermed er Clara Tauson for alvor tilbage, efter at en knæskade tvang hende til at afbryde en kvartfinale ved WTA-stævnet i Charleston midt i april.