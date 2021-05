»Vi er megaskuffede og uforstående«. Du må gerne gå i biografen og til fodbold – men slutspillet i håndbold bliver uden tilskuere

Håndbold. »Vi er megaskuffede og uforstående«. Sådan lyder det fra Thomas Christensen, der er direktør i Divisionsforeningen i Håndbold, efter at dagens genåbningsaftale ikke omfattede tilskuere til håndboldkampe. Man havde ellers flyttet DM-semifinalerne for kvinder i håb om, at det ville være muligt at lukke tilskuere ind. Men det har vist sig at være forgæves.Til stor frustration for direktøren. »Jeg synes, der mangler argumenter for, hvorfor ingen tilskuere må komme til håndboldkamp, men til alt muligt andet«, siger Thomas Christensen til TV 2 SPORT.

Fodbold. Premier League laver en række tiltag for at stoppe fremtidige forsøg på at skabe en europæisk superliga. Det oplyser det engelske fodboldforbund, FA, på deres hjemmeside. Konkret vil FA have alle klubejere til at skrive under på et regelsæt, hvori man forpligter sig til at tilslutte sig Premier Leagues kerneprincipper. Bryder man med det regelsæt, vil det medføre markante sanktioner, skriver forbundet ifølge BBC.