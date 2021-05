DIF kritiserer genåbningsaftale: Hvorfor skal basket-, håndbold- og ishockeyspillerne vente?

Genåbning. Danmarks Idrætsforbund (DIF) er skuffede over dagens genåbningsaftale. Skuffelsen bunder primært i, at der ikke åbnes for bredden i indendørs kontaktsportsgrene såsom basketball, håndbold og ishockey. »Vi er forundrede over, at man går ind og differentierer mellem idrætterne. Det er igen en idrætsgren som håndbold, som det går ud over. Man åbner kun for ikke-kontaktsport. Det er vi rigtigt kede af, for det havde vi heller ikke set komme, siger DIF’s direktør Morten Mølholm til TV 2 Sport.

Håndbold. »Vi er megaskuffede og uforstående«. Sådan lyder det fra Thomas Christensen, der er direktør i Divisionsforeningen i Håndbold, efter at dagens genåbningsaftale ikke omfattede tilskuere til håndboldkampe. Man havde ellers flyttet DM-semifinalerne for kvinder i håb om, at det ville være muligt at lukke tilskuere ind. Men det har vist sig at være forgæves.Til stor frustration for direktøren. »Jeg synes, der mangler argumenter for, hvorfor ingen tilskuere må komme til håndboldkamp, men til alt muligt andet«, siger Thomas Christensen til TV 2 SPORT.