De er tossede de der nordmænd: Landsholdskæmpe skal spille Benny i Olsen-Banden

Fodbold. Den tidligere norske landsholdsspiller John Carew skal spille med i en kommende norsk Olsen-Banden-film, hvor han skal agere i rollen som den lidt lurvede gavtyv Benny. Det er skuespilleren Anders Baasmo, der spiller Egon, der over for NRK har bekræftet, at han spiller sammen med den 41-årige tidligere Premier League-angriber, der første gang optrådte på film og tv i en rolle som sig selv i 2003. Med 24 mål er den næsten 2 meter høje Carew den mest scorende spiller på det norske landshold de seneste 50 år.

Fodbold. Marco Verratti og Ander Herrera fra Paris SG var oprørte over dommerens sprogbrug i tirsdagens Champions League-semifinale mod Manchester City. Dommer Björn Kuipers opførte sig som lidt af en sprogbølle, mener de.

Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

»Vi taler om respekt for dommere. Dommeren sagde ’fuck off’ til Leandro Paredes. Hvis vi siger det, får vi tre-fire dages karantæne, sagde Ander Herrera efter opgøret ifølge Ritzau til den franske tv-station RMC. Også Marco Verratti følte sig verbalt overfaldet af dommeren. »Han sagde nogle gange ’fuck dig’ til mig. Hvis jeg siger sådan, får jeg karantæne i ti kampe. Jeg taler meget med dommeren, men jeg siger aldrig ’fuck dig’«, sagde den italienske landsholdsspiller.

Fodbold. Kasper Junker fortsætter med at score mål efter skiftet fra norsk til japansk fodbold. Natten til onsdag debuterede den 27-årige angriber ifølge Ritzau for Urawa Red Diamonds med en scoring efter otte minutter, da holdet mødte Kashiwa Reysol i en pokalkamp. Junker modtog en bold i dybden på et kontraangreb og scorede, da han lagde kuglen ind med et skud ved den fjerneste stolpe. Kampen sluttede 3-3. Pokalturneringen i Japan omfatter et indledende gruppespil.

Olympisk. En længere kø til coronavacciner får nu flere af de danske OL-atleter til at ytre ønske om at modtage en af de skrottede vacciner fra AstraZeneca eller Johnson & Johnson. Det viser en rundspørge foretaget af TV2. Ni ud af 18 atleter er parat til at tage en af de to skrottede vacciner, viser TV2 Sportens rundspørge. Sejleren Jonas Warrer fra 49eren vil tage vaccinen, selv om det indebærer en risiko. »Det føles absurd at skulle tage en vaccine, som nærmest er værre end sygdommen selv. Men vi ville heller ikke have fået muligheden, hvis det ikke var forholdsvis sikkert, så i sidste ende ville jeg tage den«, siger Warrer til TV2 Sporten.

Løberen Frederik Schou-Nielsen fra det danske hold i 4x100 meter stafet vil takke nej. »Jeg kan sagtens forstå dem, der gerne ville have en vaccine. Risikoen er så relativ lille, men det er også vildt at gamble med sit liv for at få en vaccine«, fortæller Schou-Nielsen til TV2 Sporten. Der er i øjeblikket ikke politisk flertal i Folketinget for at lade OL-atleter springer vaccinekøen over.

Direkte sport i tv Onsdag 5. maj TV 2 Sport 11.00 Tennis: Mutua Madrid Open (k) 18.30 Håndbold: Skjern-Aalborg (m) 20.30 Håndbold: Sk.borg-TTH Holstebro TV3+ 21.00 Fodbold: Chelsea-Real Madrid TV3 Sport 18.30 Håndbold: Göpp.-Fl.burg-H.witt 20.15 Dart: Premier League 01.05 Ishockey: NY Rangers-Washington TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen Eurosport 1 17.30 Cykling: Volta ao Algarve TV 2 Sport X 10.55 Tennis: Mutua Madrid Open (m) 02.00 Basketball: Atlanta-Phoenix Vis mere

Fodbold. Efter adskillige forgæves forsøg er Manchester City omsider nået frem til Champions League-finalen. Dermed er City-træner Pep Guardiola i finalen for første gang siden han vandt trofæet med Barcelona for ti år siden. »Vi kæmpede sammen, og nu er vi i finalen i Champions League. Det lyder godt i mine ører«, siger Pep Guardiola ifølge Ritzau til den engelske tv-kanal BT Sport. »Folk tror, det er let at komme i Champions League-finalen. Alt det, vi har lavet i de sidste fire-fem år, giver nu mening. De her gutter har været stabile hver eneste dag, og det her er bemærkelsesværdigt«. I finalen venter enten Real Madrid eller Chelsea.

Fodbold. Riyad Mahrez scorede to de kontramål for Manchester City, der sikrede en 2-0-sejr mod Paris SG og kantspilleren fra Algeriet scorede dermed tre gange i de to semifinalemøder. Alligevel følte Mahrez behov for først at fremhæve Citys defensive efter den samlede sejr, der bragte City i finalen. »Du er nødt til at have en meget solid defensiv, og det havde vi. Vi indkasserede ikke meget, og derfor er vi i finalen. Det er godt. Nu skal vi først vinde på lørdag for at blive mester (i England, red.), og så fokuserer vi på Champions League-finalen«, siger Riyad Mahrez ifølge Ritzau til britiske BT Sport.

Curling. Det danske kvindelandshold hentede natten til onsdag sin tredje sejr ved VM i Canada, da det i en tæt kamp med Tyskland blev 7-6. Danmark er nu på en syvendeplads i den samlede stilling efter syv kampe. 14 nationer deltager ved VM, hvor alle spiller mod alle i grundspillet. De seks bedste hold går videre i turneringen og kvalificerer sig også direkte til næste års vinter-OL i Beijing.