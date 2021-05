Chelsea og City er i finalerne. I aften kan United og Arsenal fuldbyrde den engelske dominans

Fodbold. Chelsea-manager Thomas Tuchel kom onsdag i sin anden Champions League-finale i træk, da Real Madrid blev slået 2-0 og dermed 3-1 i samlet. Nu skal Chelsea møde Manchester City i finalen 29. maj. »Nu kan vi rejse til finalen i Istanbul med masser af selvtillid og med positiv energi. Vi har ingen skader og masser af positiv energi, der giver lyst til at vinde og være et af de to hold i finalen. Vi ankommer med et klart fokus«, siger Tuchel ifølge BBC. Tuchel får allerede lørdag en forsmag på finalen. Her mødes de to hold nemlig i Premier League.

Det er tredje gang, CL-finalen står mellem to engelske hold. Chelsea tabte i 2008 til Manchester United, mens Liverpool slog Tottenham i 2019. Den engelske dominans i Europa kan blive komplet i aften, såfremt Manchester United og Arsenal spiller sig frem til finalen i Europa League. United fører 6-2 mod Roma, mens Arsenal på hjemmebane skal indhente Villarreals 2-1-føring fra det første opgør i sidste uge.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen kan være fristet af at vende tilbage til en rollen som klubtræner, når kontrakten med Danmarks Håndbold Forbund (DHF) udløber i 2025. Muligheden for at dobbeltjobbe, mens han er landstræner, vil han ifølge Ritzau heller ikke udelukke. »Vi må se, hvordan tingene ser ud i 2025. Jeg vil ikke afvise, at jeg kan finde på at rejse ud igen og blive klubtræner i udlandet«, siger Nikolaj Jacobsen og tilføjer: »Lige nu føler jeg mig rigtig godt tilrette med det hold her. Der er god kemi mellem spillerne og mig samt med DHF«.

Curling. De danske kvinder er brandvarme ved VM i canadiske Calgary, hvor Italien natten til torsdag blev slået 9-5. Efter den fjerde sejr på stribe ligger det danske hold nu pludselig til kvalifikation til OL i Beijing i 2022. Danmark ligger på 6.-pladsen. Det danske hold består af skipper Madeleine Dupont samt Denise Dupont, Lina Knudsen, Mathilde Halse og reserven My Larsen.

Basketball. Kyrie Irving fra Brooklyn Nets har igen fået en bøde på grund af manglende lyst til at tale med pressefolk. 35.000 dollar koster det NBA-stjernen denne gang. Brooklyn Nets har fået en tilsvarende bøde, skriver Ritzau. Under optakten til denne sæson fik Irving en bøde på 25.000 dollar, da han ligeledes afviste at udtale sig til medier.